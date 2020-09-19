Трампу прислали посылку с ядом

Согласно протоколу, все без исключения отправления на имя президента страны проходят проверку вне Белого дома Фото: REUTERS

Сотрудники службы безопасности Белого дома сообщили, что перехватили адресованную президенту США Дональду Трампу посылку, в которой находился яд.

Уже установлено, что в почтовом отправлении был рицин – сильнодействующий яд растительного происхождения.

Согласно протоколу, все без исключения отправления на имя президента страны проходят проверку вне Белого дома. Таким образом, со стороны предполагаемого отравителя было крайне самонадеянно рассчитывать на какой-либо результат.

Вместе с тем, проверкой инцидента уже заняты специалисты секретной службы, обеспечивающей безопасность президента и агенты ФБР.

Два года назад посылки с рицином были направлены в Пентагон – одна на имя министра обороны, а вторая начальнику штаба военно-морских сил. Оба отправления также были своевременно обнаружены и обезврежены.

Рицин – белковый яд происхождения, получаемый из семян распространенного растения клещевины, являющихся также сырьем для изготовления касторового масла. Представляет собой белый водорастворимый порошок без запаха. Для достижения отравляющего эффекта должен быть введен в кровь жертвы или ее легкие в качестве аэрозоля. В последнем случае эффективность яда заметно снижается.