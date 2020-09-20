Коронавирус срывает московские премьеры одну за другой

Вчера перенесли премьеру спектакля «Бульба. Пир» в Театре на Малой Бронной. Причина: коронавирусом заболел режиссер постановки Александр Молочников Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На афишах теперь пишут: премьера запланирована на сентябрь, хотя половина месяца уже позади. И эта неопределенность объяснима.

Вчера перенесли премьеру спектакля «Бульба. Пир» в Театре на Малой Бронной. Вместо 19 и 20 сентября она должна теперь состояться 2, 3 октября, если, никаких сюрпризов больше не случится. Причина: коронавирусом заболел режиссер постановки Александр Молочников. У нескольких артистов, занятых в спектакле, также обнаружили ковид. Теперь все они на самоизоляции, кто-то лечится, кто-то каждый день ходит в поликлинику сдавать анализы. В общем весело. Игорь Миркурбанов, который играет в этом спектакле, сидит дома и тоже сдает тесты на ковид. К себе в Ленком он не приходит, благо, что в своем театре у него пока спектаклей нет.

Во вторник 22 сентября на сцену Ленкома наконец должен выйти Дмитрий Певцов. Он будет играть в спектакле «Капкан». В конце августа артист попал в инфекционную больницу в Коммунарке с двусторонней пневмонией (ковид часто маскируется под этот диагноз), которую привез с отдыха в Крыму. После больницы Певцов выдержал двухнедельный карантин и уже не представляет потенциальной опасности для коллег.

Директор Ленкома Марк Варшавер меня уверяет, что в прославленной труппе ни у кого из артистов ковида нет. Но зато есть переносы спектаклей. Мы не говорим про те, что не были сыграны с 16 марта. Сейчас их играют по старым билетам (только 30% зрителей сдали свои билеты, когда начался массовый театральный карантин). Но есть и новые отмены, например, спектаклей с участием народной артистки СССР Инны Чуриковой. В Ленкоме решили поберечь здоровье своей королевы, и спектакли с ее участием пока идти не будут.

Неделю назад в Российском молодежном театре (в РАМТе) отменили премьерный показ спектакля "Сын" в постановке Юрия Бутусова, так как у исполнителя главной роли Евгения Редько обнаружили коронавирус. Вместо 11 сентября премьера теперь запланирована на 25 сентября. Все, кто работал и репетировал в непосредственной близости с Евгением Редько, сдали анализы на ковид и были отправлены на карантин, в том числе и режиссер Юрий Бутусов. Он настолько самоизолировался, что 27 сентября вместо его спектакля «Пер Гюнт» в Театре им.Вахтангова покажут «Мнимого больного». Юрий Николаевич прервал репетиции и своего нового спектакля на вахтанговской сцене. Вот такая выстраивается цепочка ковидных и творческих взаимосвязей между московскими театрами.

Хотя у вахтанговцев и без Бутусова своя история. 23 сентября – замена спектакля "Минетти" (вместо него покажут «Мужчины и женщины»). Исполнительный заглавной роли Владимир Симонов заболел коронавирусом и находится в специализированной больнице в Коммунарке. По этой же причине приостановлены репетиции нового спектакля по пьесе Фридриха Дюрренматта «Ромул Великий», где Симонов в главной роли. Все ждут, когда артист выздоровеет, отсидит положенный карантин, только тогда возобновятся репетиции. Спектакль пока запланирован на конец ноября.

Состояние Симонова, когда он попал в больницу, было тяжелое. И это печально. Но то, что Владимир Александрович из-за болезни отсутствовал на сборе труппы, - это… хорошо и спасение для театра, иначе всех явившихся туда артистов (и не только их) пришлось бы сажать на 14-дневный карантин, что снова парализовало бы работу коллектива.

Как и случилось, например, в Сатириконе. 26 августа театр Константина Райкина открыл сезона, а через две недели закрылся: в связи с болезнью артиста. Сатирикон отменил все (!) спектакли на целую неделю с 11-18 сентября.

И Большой театр на прошлой неделе отменил все спектакли "Дон Карлос" в связи с тем, что у певца Ильдара Абдразакова выявлен коронавирус.

Почитаешь на сайтах театров эти «сводки с фронтов» и подумаешь: как хорошо, что между зрителями и сценой есть рампа, через которую коронавирус не перекинется. Но, увы, не все театры соблюдают предписания Роспотребнадзора. Недавно я побывала на премьере в одном из московских храмов искусства, где ни о "шахматной рассадке" зрителей, ни о социальной дистанции, похоже, не слышали.

Самоубийственная беспечность и безответственность чревата тем, что снова введут карантин и запрет на работу учреждений культуры. Большинство театров этого не переживут. «Подушка безопасности» уже сдулась за те пять месяцев, что они не работали.