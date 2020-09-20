Мама погибшего в ДТП Сергея Захарова простила Михаила Ефремова

Со дня смертельного ДТП, которое в Москве устроил народный артист России Михаил Ефремов, прошло почти 4 месяца Фото: Михаил ФРОЛОВ

Со дня смертельного ДТП, которое в Москве устроил народный артист России Михаил Ефремов, прошло почти 4 месяца. И, похоже, время лечит. На днях Мария Ивановна Захарова, мать погибшего в ДТП Сергея Захарова, заявила журналистам, что простила актера. В отличие от остальных членов семьи она придерживается другого мнения о приговоре артисту и считает его слишком строгим. При этом в суде пенсионерка не была признана потерпевшей.

"Накануне смерти Серёжи мне было плохо", - рассказала Мария Ивановна в интервью "Собеседнику". По ее словам, у нее были предчувствия.

На вопрос, могла бы она по-матерински простить Михаила Ефремова, Захарова без колебаний ответила: "Естественно. Даже говорить нечего!"

"Это всегда так. Сначала вроде возмущаешься: как же так, да как это... А потом… Куда же деваться?! Почему же его не прощать… Человек ведь уже умер", - добавила мать погибшего Сергея Захарова.

Женщина рассказала, что со стороны защиты Ефремова к ней никто не приезжал, прощения за смерть сына не просили. По ее словам, ее сын Валерий и внук Виталий и другие родственники, которые принимали решения отказаться от компенсации, предложенной Ефремовым, с ней не советовались, хотя раньше семья всегда собиралась вместе и все решала мирно.

Напомним, как развивались события. 8 июля на Смоленской площади джип Михаила Ефремова протаранил отечественную легковушку службы доставки деликатесов. Через три часа после аварии водитель, 54-летний житель Рязани, Сергей Захаров погиб. В это время Михаил Ефремов дал признательные показания в полиции и прошел тест на алкоголь и наркотики. В его крови обнаружили кокаин, сильнодействующее снотворное, а также лошадиную дозу алкоголя, равную бутылке водки.

9 июля Ефремов был задержан и ему предъявили обвинение по статье 264 УК РФ «нарушение ПДД в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека». В этот же день актера поместили под домашний арест. 22 июля материалы дела направили в суд, а Ефремов отказался от признаний вины. 8 сентября суд приговорил его к восьми годам в колонии общего режима. Родной сын погибшего Сергея Захарова, жена и брат уже подали гражданский иск о компенсации морального вреда.