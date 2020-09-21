Наследство Михаила Борисова: что ведущий «Русского лото» оставил детям

Михаил Борисов жил один, но неподалеку от детей. Так была возможность чаще встречаться. Фото — кадр НТВ

В эти выходные не стало 71-летнего Михаила Борисова. Причина смерти – коронавирусная пневмония. Телезрители запомнят яркого артиста, как бессменного ведущего лотереи «Русского лото». Его нынешнюю воскресную передачу «У нас выигрывают» продолжат выпускать в эфир соведущие Борисова. Но большую часть жизни Михаила Борисова занимала другая работа – он заведовал кафедрой режиссуры в Театральном институте Щукина, преподавал, ставил спектакли в театрах. Сам Михаил Борисович окончил актерско-режиссерский курс Щуки, а потом в этом же учебном заведении воспитал множество учеников.

Среди учеников Борисова – Мария Порошина, Нонна Гришаева, Андрей Соколов, Александр Семчев и многие другие артисты. «Очень сложно подобрать слова… Ужасная потеря. Мы все, ваши ученики, осиротели. Вы были всегда мощной опорой и поддержкой в профессии и по жизни. Вы вели меня за руку по жизни. Очень больно и страшно вас потерять…» - Нонна Гришаева была благодарной ученицей, которая до сих пор сверяла творческую жизни с учителем, ждала его советов. Со многими учениками общался сын Михаила Борисовича Вениамин Борисов. Мужчине 30 лет, он женат и успешен в творческой профессии – телередактор и сценарист.

Самая близкая родня Михаила Борисова сейчас – старшая сестра Нина, дочь Мария (она подарила внуков Анну и Михаила) и сын Вениамин. Мало кто из посторонних знал, что отец Михаила Борисовича был легендарным фотографом, ему даже по личному распоряжению Сталина в свое время дали однокомнатную квартиру в центре столицы. Михаил Борисов вспоминал, что случилось это, когда его папа Борис Яковлевич заболел воспалением легких, Иосиф Виссарионович заметил отсутствие фотокорра, узнал о болезни и распорядился проверить его жилищные условия и улучшить в случае необходимости.

Нонна Гришаева — ученица Борисова и друг семьи Борисовых Фото: СОЦСЕТИ

«Когда мои родители разошлись, то я остался с отцом. Примерно в том же возрасте в 40 лет, и я остался вдвоем с сыном. Но по другим причинам», - вспоминал недавно в интервью Михаил Борисов.

Артист был дважды женат: с первой женой решил развестись сам, но дочь не бросал – воспитывал. Вторую супругу Елену Борисов называет своей судьбой, они прожили 12 лет. Лена умерла после тяжелых родов - отказали почки.

У артиста двое детей — сын Вениамин и дочь Мария Фото: СОЦСЕТИ

Для Борисова сын Вениамин после смерти жены стал смыслом жизни: «Очень многие мне говорили тогда – надо отдать в Дом ребенка. Что ты с ним будешь делать, ты должен работать. У меня даже мысли такой не было! Мы его поднимали в начале с Лениной мамой, она уже была пенсионеркой. Я работал на двух работах… Когда Веня пошел в школу, помогала жена покойного брата, - Борисов-старший души в сыне на чаял. - Я сумасшедший папа. Пока не узнаю, что мой сын не покушал, мне кусок в горло не лезет. Лена, когда ждала ребенка, сказала мне – на старости лет у тебя будет утешение. Собственно говоря, так и есть. При всем при том, что я очень люблю дочь, мой сын для меня очень многое… У меня с Веней какая-то связь – только подумаю позвонить, а он уже звонит. Мне стоит о не вспомнить, он звонит. Еще пуповина не разрезана, несмотря на возраст - у нас эта связь сохранятся. Я мама-папа!».

Борисов-старший и Борисов-младший были большими друзьями — Михаил души не чаял в своем Вене Фото: Социальные сети

Борисов сам поднял сына Вениамина – они всегда были друг у друга самыми близкими друзьями: общие интересы и на работе, и в свободное время (болельщики «Спартака»). Борисов-младший женился на ученице Борисова-старшего. При этом дочь Марию вниманием с детства артист старался не обделять. Еще недавно говорил: «Дочку я люблю по сей день, она никуда от меня не уходила. Когда развелся, мы с Леной всегда на лето Машу забирали…»

Михаил Борисович жил один, а дети в своих квартирах неподалеку. Дочь Мария порой заносила отцу угощения собственного приготовления, а по хозяйству звезде помогала домработница. «Наши с детьми дома рядом расположены, поэтому видимся часто», - говорил Борисов. Артист, педагог и режиссер был трудоголиком - последние 30 лет работал без перерыва на нескольких работах. Однако больших богатств не нажил – ни заграничных вилл, ни особняков. Два наследника первой очереди (сын, дочь) унаследуют квартиру отца.

Михаил Борисович умирать не собирался, завещаний не писал. Суеверный был человек в этом плане. Девять месяцев назад на вопрос, кто может сменить его в роли ведущего в телелотереи в будущем, ответил так: «Я суеверный, поэтому даже не хочу говорить на эту тему…»

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