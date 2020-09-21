Адвокат заявил, что смерть Тесака не являлась самоубийством

Тело Максима Марцинкевича было обнаружено в камере в 8 часов утра Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Адвокат семьи Максима Марцинкевича Алексей Михальчик заявил о том, что его бывший подзащитный в челябинском СИЗО "не сам нанес себе травмы".

"Поскольку тело Марцинкевича ни нам, ни его отцу пока не показали и с результатами экспертизы, проведенной следствием, нас не ознакомили, мы обратились к независимому специалисту. Она проводила экспертизу на основе фотографий тела Максима. Ее исследование показало, что раны Марцинкевич вряд ли мог нанести себе сам. Вероятно, это сделал кто-то еще", - заявил ТАСС Михальчик.

Адвокат утверждает, что независимую экспертизу проводил тот же специалист, который выполнял повторную экспертизу по делу погибшего в ДТП ребенка из Балашихи, в крови которого был якобы обнаружен алкоголь.

Похоже, что из смерти националиста Тесака кому-то захотелось устроить что-то среднее между "отравлением" Навального и шапито на суде по Ефремову. А экспертиза причины гибели по фотографии это, можно сказать, "новое слово" в криминалистике.

Была и существует фототехническая экспертиза, которая относится к инженерно-техническим исследованиям. Суд может потребовать установить, что кадры, на которых изображен Марцинкевич подлинные, сделаны установленным фотоаппаратом в той самой камере и не имеют признаков ретуши или монтажа. Но вот чтобы установить по ним причину смерти?! Простите, но это тоже самое, что предоставить суду выводы магов или чародеев.

По данным "Комсомолки" Максим Марцинкевич хотел свести счеты с жизнью вполне осознанно. Он был трезв, заткнул уши ватой, чтобы полностью сосредоточится на письме, которое писал уже истекая кровью.

Если бы кто-то так мучительно и долго убивал Марцинкевича, то самоубийца получил бы совершенно другие травмы. Как стало известно из нового расследования СК России 36-летний Тесак умел не только хорошо сопротивляться, но и убивать.

- Трагический случай произошел в ночь с 15 на 16 сентября. Тело Максима Марцинкевича было обнаружено в камере в 8 часов утра. А точное время и причина смерти будут установлены экспертами. О своем решении он сообщил в одной из предсмертных записок. Там говорится буквально следующее: «я уже вскрыл сонную артерию, а умирать совсем не страшно…», - заявила в эксклюзивном интервью "Комсомольской правде" официальный представитель СК России Светлана Петренко.

В нем довольно подробно рассказывается, как о новом уголовном деле, так и о том, что Марцинкевич раскаялся в серии убийств на национальной почве, которые совершил в столичном регионе с 2003 по 2007 год.

Пожизненный срок в колонии - мотив довольно весомый.

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