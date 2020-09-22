"Вы меня бесите!": любовницы переругались из-за мужа Наташи Королевой

Сергей Глушко "Тарзан" Фото: Борис КУДРЯВОВ

Каждый день всплывают новые подробности личной жизни мужа Наташи Королевой. Он оказался лакомым кусочком для красивых женщин. В эфире одной из передач Анастасия Шульженко, ставшая причиной грандиозного скандала в семье Тарзана, сцепилась с моделью Анной Мосс.

О романе Анастасии Шульженко и Сергея Глушко, который длился полтора года, стало известно совершенно случайно. Наташа Королева, вернувшись с курорта, не досчиталась бриллиантов. Написала заявление в полицию. В процессе выяснилось, что драгоценности могли украсть женщины, гостившие в квартире Тарзана в то самое время, когда его жена наслаждалась отдыхом на море.

Разразился нешуточный скандал с взаимными обвинениями и упреками. Стриптизер опубликовал два видео - в одном он признался в измене жене и разнес в пух и прах любовницу, а в другом призвал общественность взбунтоваться против федеральных каналов, которые "с упоением обсасывают" его личную жизнь.

Меж тем Шульженко стала героиней новой передачи, посвященной Королеве, Тарзану и его любовницам. Анастасия в очередной раз заверила, что наслаждалась любовью со звездным стриптизером и не строила относительно него планов. Однако все изменилось, когда она получила положительный тест на беременность..

"Я действительно хотела, чтобы Сережа был со мной и ушел из семьи!", - огорошила признанием 28-летняя артистка в шоу "На самом деле". Анастасия настаивает, что встречалась с Сергеем на протяжении полутора лет. А обнародовать факт измены решилась только из-за беременности.

Но теперь ее возмущает другое. Она буквально в ярости от заявления 21-летней модели Анны Мосс, которая тоже называет себя любовницей Тарзана. По словам Шульженко, это оскорбляет ее чувства к чужому мужу.

"Извините, вы меня сейчас так бесите! Вот из-за таких девушек как вы - напыщенных, переделанных дам, мне не верят", - набросилась Анастасия на соперницу.

Модель в ответ лишь мило улыбнулась. Ведь, по ее словам, стриптизер к ней проявлял повышенный интерес, а потом и вовсе пригласил в номера. Девушка раскрыла подробности того томного вечера.

"Я поехала к нему. Тарзан - симпатичный мужчина, достаточно сексуальный. Мы продолжили выпивать и общаться. Все закончилось интимом. Это была единственная встреча. Мы обменялись номерами, но я для себя сделала вывод, что мне это не нужно. Я себя корила за то, что сделала. Мне жаль Наташу, она очень красивая женщина, невероятно талантливая", - поведала Анна.

Блондинка добавила, что у нее не было цели соблазнять 50-летнего стриптизера. Но она не устояла перед уговорами звездного красавчика и его чарами. "Мне хотелось интимной близости, у меня давно секса не было. А Тарзан ничего такой", - разоткровенничалась модель.

Ранее свою версию происходящего в семье Королевой рассказывала давняя приятельница 50-летнего Глушко. У Вероники случилась интрижка с Сергеем несколько лет назад. "Сергею нужна мама. Наташа прекрасно эту роль выполняет. Им очень комфортно вдвоем, они хорошо друг другу подходят. Не удивлюсь, если эта любовница - эксперимент. Они очень любят эксперименты. Возможно, что это - один из экспериментов Наташи и Сережи сексуальных, потому что они все это любят и практикуют. Удивительно, почему там Наташа не засветилась – это странно. Они свободные в этом плане. Может быть, «снимали» одну девочку…", - откровенничала девушка.

Напомним, скандал в семье Наташи Королевой разгорелся после того, как она подала в полицию заявление о краже. Пока 47-летняя артистка была на отдыхе, из ее дома две знакомые, гостившие у Сергея Глушко, вынесли бриллианты звезды на сумму пять миллионов рублей и несколько тысяч евро. Потом стало известно о том, что одна из женщин беременна от Глушко. Анастасия Шульженко в эфире шоу поделилась деталями интимной жизни с артистом и показала жаркое видео любовных утех с мужем Королевой.