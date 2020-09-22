Вышел в кэш: Олег Тиньков заработает на сделке с Яндексом два миллиарда долларов

Олегу Тинькову принадлежит около 40% акций TCS Group. Фото: EAST NEWS

«Яндекс» собирается купить 100% акций TCS Group, главным активом которой является «Тинькофф». Сообщения об этом одновременно выпустили обе компании. Цена сделки – 5,48 миллиарда долларов. Это примерно на 8% дороже, чем нынешняя рыночная капитализация банка.

Слухи об объединении двух компаний ходили примерно год. Около месяца назад их публично опровергал председатель правления банка «Тинькофф» Оливер Хьюз, говоря о том, что у банка свой путь. Но информация о готовящейся сделке все-таки проскочила в СМИ несколько дней назад. Поэтому скрывать уже было нечего.

Как поясняют в компаниях, сделка еще не завершена. Она должна пройти все этапы согласования и быть одобрена на общем собрании акционеров «Яндекса». Более того, объявленная цена не окончательная, утверждают в компании.

Олегу Тинькову принадлежит около 40% акций TCS Group. Иными словами, если сделка состоится, он сможет выручить 2,2 миллиарда долларов. И, скорее всего, вложит их в очередной бизнес. Как признавался сам предприниматель в одном из интервью, просто держать деньги в банке ему не интересно.

Банк «Тинькофф» был основан в декабре 2006 года. До этого его основатель затевал разные проекты: торговал джинсами, косметикой и водкой. Построил пивной, ресторанный и пельменный бизнесы. И каждый раз продавал их на пике развития, постепенно преумножая капитал. К примеру, в 1997 году он продал сеть магазинов бытовой техники «Техношок» за 7 млн долларов. Вложил эти деньги в пельменный бизнес и спустя четыре года продал компанию «Дарья» Роману Абрамовичу за 21 млн долларов (то есть в сто раз меньше, чем выручит сейчас). И тогда считал, что это огромные деньги.

«Продавать «Дарью» было грустно, но вырученная сумма «забивала» эту грусть. Я получил огромные деньги и не знал, куда их девать… Наконец я стал воплощать свою мечту - строить пивоваренный завод в Пушкине. На тот момент ресторан в Петербурге был более чем популярен, и все требовали уже бутылочного пива, но это другая история», - писал в своей книге «Я такой как все» сам Олег Тиньков.

Предприниматель построил завод и наладил еще один бизнес – теперь уже пивной. Яркую рекламу пива Tinkoff на ТВ, думаю, помнят многие. В 2005 году, как тогда писали СМИ, Олег триумфально продал этот бизнес корпорации InBev, заработав на сделке 200 млн долларов. И… сделал паузу.

Примерно год Тиньков жил в Америке и Европе. Активно занимался велосипедным спортом. Бросил вызов самому себе и даже участвовал в одной из гонок для профессионалов.

Идея создать онлайн-банк пришла ему в голову в США. Там в это время появился похожий стартап. Активно советовался с друзьями-банкирами. И все же рискнул вложить в создание весь свой капитал, а затем стал привлекать инвесторов. За 13,5 лет банк вошел в Топ-20 и по активам, и по собственному капиталу.

Напомним, сейчас Олег Тиньков борется с тяжелой болезнью – лейкемией – и уже давно отошел от оперативного управления бизнесом. На деятельности банка этот факт никак не отразился. А предполагаемая сделка с «Яндексом» вряд ли отразится на клиентах банка. Как и при других банковских поглощениях, которых в последние годы было много, клиенты почти не замечают перемен. Тем более что команда управленцев, скорее всего, останется без изменений. А стиль ведения бизнеса в обеих компаниях довольно схожий.

* кэш (с англ. cash - наличные деньги)