«40 дней тебя нет»: пока дочь Валентины Легкоступовой ждет выводов следствия, вдовец певицы грустит в одиночестве

Старшая дочь Валентины Легкоступовой стала теперь главой семьи — на ней забота о брате, бабушке, детях Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

54-летняя заслуженная артистка Валентина ЛегкоступоваЛегкоступова умерла 40 дней назад. Ее прах был разделен на две части: одну часть забрала дочь для захоронения на Троекуровском кладбище, а вторую мама певицы увезет в Крым, чтобы развеять над морем – так хотела ее Валя. С трех лет Легкоступова с родителями жила в Крыму. Там она этим летом венчалась с третьим мужем, яхтсменом Юрием Фирсовым.

С вдовцом Юрием Фирсовым дети и мама артистки не общаюсь, так как до встречи с ним Валентина не употребляла алкоголь, была здорова и всегда на связи с родней. После свадьбы с Фирсовым певица на время медового месяца ушла в загул, так как Фирсов оказался любителем выпить. Теперь Юрий сожалеет, что ничего нельзя изменить: «Самые тяжелые 40 дней в моей жизни. По канонам ее душа покидает землю и улетает во вселенную, лети и святи там, любовь моя, как светила ты на земле». Фирсов готовится к международной регате, общается с детьми — сыном и дочерью от предыдущих браков. Но предпочитает проводить больше времени в одиночестве.

Анетта Бриль ждет выводы следователей Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

У Легкоступовой от двух первых браков тоже двое детей – дочь и сын. У дочери Анетты Бриль уже своя крепкая семья – муж и двое детей. Анетта в социальных сетях на 40-й день после смерти мамы написала: «Уметь приспособиться под обстоятельства, которые диктует тебе жизнь. Уметь принять, как больно бы тебе не было. Уметь сделать выводы. Уметь смириться. Выстоять и пройти через все трудности, которые подкидывает жизнь. Уметь остаться человеком и не саморазрушиться. Уметь «держать марку» и сохранить себя. Уметь держать себя в руках, когда хочется выть и кричать от боли. Уметь любить. Уметь прощать. Уметь верить и бороться за правду. Ты всему этому учила, но как теперь все это делать без тебя, я, если честно, пока плохо представляю. Но чувство долга ещё никто не отменял. Ради тебя, ради семьи, ради брата, ради детей, ради бабушки, ради всех твоих близких. Любила, люблю и буду любить всегда. 40 дней тебя нет с нами. Царствие небесное моя мамочка, моя девочка, моя сила и опора. Человек жив пока его помнят. Я сделаю все, чтобы тебя помнили тем солнечным и светлым человечком, которым ты была и останешься в наших сердцах».

Валентина Легкоступова умерла из-за последствий черепно-мозговой травмы, гематом, ушиба мозга тяжелой степени. По версии вдовца, Легкоступова упала на рассвете, поскользнувшись на мокром полу: «Валя упала навзничь, когда я выглянул – то увидел, как она выпрямляется и стонет. Говорю: «Что случилось?» Валюша отвечает – я поскользнулась, упала, очень больно…» Фирсов говорит, что Валентина отказалась от вызова «Скорой помощи». Сейчас следователи проверяют достоверность версии вдовца.

Анетта была первенцем Валентины Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Вскоре после падения Легкоступовой пара поехала в наркологический стационар, где Валентина, спустя некоторое время после терапевтического лечения алкогольной интоксикации, впала в кому и была перевезена в специализированный стационар. В клинике доктора обнаружили черепно-мозговую травму, спасти жизнь звезды не удалось.

В данный момент обстоятельства смерти Валентины Легкоступовой выясняются, проводится проверка – родные ждут результаты экспертизы и выводы следствия.

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