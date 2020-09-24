Младший сын Михаила Ефремова заболел коронавирусом

Сын Михаила Ефремова заболел коронавирусом. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Уже почти две недели актёр Михаил Ефремов, которого признали виновным в смертельном ДТП, находится в СИЗО. За это время он лишь однажды видел свою пятую жену Софью Кругликову, с которой у них трое детей.

- Она была очень удивлена, когда увидела Михаила Олеговича лысым. Он ведь играл такую роль в кино. Это просто ирония судьбы, какая-то, - рассказал "КП" друг семьи, полковник юстиции, Алексей Лобарев.

Две дочки и младший сын, от последнего брака актера пишут отцу письма. Но далеко не все новости Михаил Олегович узнает оперативно. Так, сегодня, 24 сентября, выяснилось, что 10-летний Борис заболел коронавирусом.

- Это в школе выявили. Всей семьёй они уехали в загородный дом на самоизоляцию. Мальчик, слава Богу, чувствует себя хорошо, - отметил Алексей Лобарев.

Напомним, как развивались события. 8 июля на Смоленской площади джип Михаила Ефремова протаранил отечественную легковушку службы доставки деликатесов. Через три часа после аварии водитель, 54-летний житель Рязани, Сергей Захаров погиб. В это время Михаил Ефремов дал признательные показания в полиции и прошел тест на алкоголь и наркотики. В его крови обнаружили кокаин, сильнодействующее снотворное, а также лошадиную дозу алкоголя, равную бутылке водки.

9 июля Ефремов был задержан и ему предъявили обвинение по статье 264 УК РФ «нарушение ПДД в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека». В этот же день актера поместили под домашний арест. 22 июля материалы дела направили в суд, а Ефремов отказался от признаний вины. 8 сентября суд приговорил его к восьми годам в колонии общего режима.