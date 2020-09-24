Дональда Трампа освистали на церемонии прощания с судьей

Дональд Трамп принял участие в церемонии прощания с покойной судьей Рут Бейдер-Гинзбург. Фото: REUTERS

Президент США Дональд Трамп вместе с супругой Меланией прибыл в здание Верховного суда для участия в церемонии прощания с покойной судьей Рут Бейдер-Гинзбург.

Когда Трамп поднялся по лестнице к гробу, толпа начала скандировать – «Уважайте ее желание!», намекая на последнюю волю Бейдер-Гинзбург, пожелавшей, чтобы ее преемник или преемница были назначены после президентских выборов.

Президент США Дональд Трамп вместе с супругой Меланией прибыл в здание Верховного суда для участия в церемонии прощания с покойной судьей Рут Бейдер-Гинзбург. Фото: REUTERS

Трамп неоднократно заявлял, что произведет назначение в самое ближайшее время. Также он сказал, что место Бейдер-Гинзбург займет судья-женщина.

Прощание с Бейдер-Гинзбург стало также еще одним редким случаем, когда президент США появился на публике в защитной маске.

Когда Трамп поднялся по лестнице к гробу, толпа начала скандировать – «Уважайте ее желание!» Фото: REUTERS

Рут Бейдер-Гинзбург умерла в возрасте 87 лет от рака поджелудочной железы. Еще при жизни ее называли легендарной личностью. У нее были российские корни: ее отец приехал в США из Одессы, а мать родилась в семье еврейских иммигрантов из Австрии.

В 1980 году Бейдер-Гинзбург назначили судьей Апелляционного суда США, а спустя 13 лет она стала второй женщиной-судьей в Верховном суде США.

Она известна своей борьбой за права женщин и сексуальных меньшинств. При ее участии были подтверждено право на однополые браки, а также права женщин на аборты.