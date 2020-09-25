«Ее рвало вином!»: руководство фитнес-клуба подозревает погибшую дочь актера Конкина в пьянстве

Был ли в крови Софьи алкоголь, покажет экспертиза, результаты которой будут готовы уже в ближайшее время Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Результаты вскрытия 32-летней дочки народного артиста России Владимира Конкина пока не готовы. Но именно их сейчас ждет не только семья Софии Конкиной, но и следователи. Напомним, 22 сентября Софье стало плохо в бассейне фистнес-клуба на Красной Пресне. По словам очевидцев, девушка даже на звала на помощь и ее тело только спустя минуту заметили на дне бассейна. Софью вытащил тренер и в этот момент она еще дышала. Спустя несколько часов, 23 сентября, она умерла в больнице имени Боткина.

Уголовное дела пока нет, но ведется проверка. И похоже, в этой истории не все так чисто. Следователи уже опросили руководство и сотрудников фитнес клуба.

- По их словам, в клуб девушка пришла в состоянии алкогольного опьянения. Один из сотрудников сделал ей замечание, но выводить из бассейна ее не стали. Как заявили очевидцы, уже после того, как ее достали из воды, потерпевшую несколько раз вырвало. Рвотная масса по цвету и запаху напомнила красное вино. Кроме того, в сумке были обнаружены штопор и пробка от бутылки, - сообщил «КП» собственный источник в следствии.

Результаты вскрытия 32-летней дочки народного артиста России Владимира Конкина пока не готовы Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Был ли в крови Софьи алкоголь, покажет экспертиза, результаты которой будут готовы уже в ближайшее время. А пока бассейн проверяют на соблюдение техники безопасности. Надо сказать, что сам фистнес-клуб, хотя и находится в центре города, весьма бюджетный. Годовой абонемент можно купить за 30 000 рублей, при том что цены в соседних тренажерках выше 100 000 рублей. Одно из правил этого спортзала — запрет на употребление спиртного.

- Мы не впускаем на занятия нетрезвых людей. Это первый такой случай. Но она не вела себя агрессивно и не мешала другим посетителям клуба, - заверила «Комсомолку» Татьяна, администратор клуба "Jump".

Напомним, о смерти Софии стало известно 24 сентября. Установлено, что в больницу женщину доставили из фитнес-клуба. Спустя сутки, 23 сентября, сердце Софии остановилось. Ей было всего 32 года. Женщина работала юристом фирме по продаже элитной недвижимости, одна воспитывала 11-летнюю дочь.

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