"Бесы" Константина Богомолова: 50 тысяч за билет на спектакль мужа Собчак

Константин Богомолов и Ксения Собчак. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Это первая постановка Константина Богомолова в качестве худрука. Модной и дорогой премьерой «Бесы» могут стать по разным причинам. И не только потому, что билеты на спектакль официально стоят от 5 до 50 тысяч рублей. Или потому, что премьера по Достоевскому должна пройти в концертном зале «Барвиха Luxury Village». И можно заранее вообразить себе публику, которая придет на первые показы. Сами зрители – уже отдельный светский спектакль.

Модными «Бесы» получились благодаря стараниям художника Ларисы Ломакиной. Она очень умно облегчила себе задачу. Для создания образов и раскрытия «через костюм» персонажей она использовала узнаваемые вещи люксовых брендов, представленных в универмаге ЦУМ (самый дорогой универмаг столицы стал партнером спектакля).

В одежде от Gucci, Louis Vuitton, Balenciaga, надо думать, появятся на сцене Ставрогин и Верховенский, если, конечно, эти ключевые персонажи романа Достоевского вообще существуют в спектакле Богомолова. Он же мастер «авторских прочтений». Поэтому гарантии нет.

С помощью брендового «прикида» Лариса Ломакина создает современный мир, в котором живут герои «Бесов». Не столько костюм, сколько одежда помогает зрителю узнать характер персонажей. Именно одежда должна отразить их внутреннее состояние, скрыть или, наоборот, вытащить наружу пороки и добродетели. Одежда становится образом успеха, или камуфляжем для поражения. А в некоторых случаях костюм способен сделать из человека хамелеона. «Одежда – игра, - полагает Лариса Ломакина. - Никто никогда не знает точно - всерьез ли эта игра».

Еще непонятней, всерьез ли игра, которую затеял Богомолов. Нам так и не удалось выяснить персонажей и действующих лиц постановки. Как почти и всегда в спектаклях Богомолова, это будет не еще одна версия классики, а режиссерское прочтение в данном случае прозы Достоевского и результат «полемического диалога с автором». Текст Достоевского становится фундаментом для собственной режиссерской драматургии. Темы романа обрастают дополнительными сюжетами, которые воплощаются в разных театральных жанрах, длиной в 4 часа, включая два антракта

- Это и детектив, и мелодрама, и реалии современной общественной жизни, - говорит Богомолов. - «Бесы» – это о психическом кризисе цивилизации, кризисе человека и гуманизма. Об изношенности, казалось бы, вечных ценностей. Об иссякании надежды, смысла и самой энергии жизни.

В своем художественном принципе - «попирании скреп и ценностей» - Богомолов верен себе. Как верен он и в выборе актеров. Он пригласил «своих» артистов из других театров: Игоря Миркурбанова, Александру Ребенок, Елену Морозову. Они умеют передать "обнуление эмоций" - излюбленный творческий прием режиссера. После съемок в сериале «Хороший человек» «своими» стали Владимир Храбров, Никита Ефремов. Помимо них, в спектакле участвуют: Александр Яцко, Дмитрий Куличков, Василиса Перелыгина, Вера Майорова, Татьяна Лозовая, Андрей Субботин, Александра Виноградова, Мария Шумакова и др.

Из «старой» команды выпали экс-супруга Богомолова актриса Дарья Мороз и Марина Зудина – обе были участницами почти всех постановок Богомолова в МХТ им.Чехова эпохи Олега Табакова.

Премьера запланирована на 21 и 22 октября (такое время, что гарантии, что спектакль в эти дни состоится, сегодня никто не даст). Как можно судить по сайту КЗ «Барвиха Luxury Village», на эти показы билетов продано мало. Думается, что цена от 5 до 50 тысячи рублей за одно место подходит только маниакальным театралам и жителям Рублевки, которым важно показаться на модной премьере. Всем остальным советуем дождаться показов в ноябре, когда спектакль перенесут на основную сцену театра – в ТКЗ «Дворец на Яузе». Билеты будут существенно дешевле.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Чуть не побили и кричали "позор": зрители в гневе бросились на Богомолова

Режиссер пострадал из-за скандального спектакля "Норма" по роману Владимира Сорокина (подробнее)