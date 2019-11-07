Чуть не побили и кричали "позор": зрители в гневе бросились на Богомолова

Премьера Театра на Малой Бронной с новым худруком Константином Богомоловым, который получил новую должность в июне 2019 года, обернулась небывалым скандалом. И хотя новому мужу Ксении Собчак не привыкать эпатировать публику своим творчеством, режиссеру пришлось успокаивать разбушевавшихся зрителей. Причиной гнева зрителей стала яркая и одиозная постановка.

Премьера спектакля "Норма" по одноименному роману писателя-постмодерниста Владимира Сорокина прошла в новом здании "Дворца на Яузе" при полном аншлаге. Лицезреть работу режиссера Максима Диденко, кажется, съехался весь свет. Художественный руководитель театра Константин Богомолов перед спектаклем, чуя возможные провокации, вышел на сцену и предупредил: "Если будут пускать тараканов на сцену или кричать «позор!», - не пугайтесь".

И зрители не испугались. Они-то чуть было не сорвали представление, учинив провокацию и стычку до, во время и после спектакля. Впрочем, их поведение было вполне ожидаемым. Роман "Норма" считается одним из самых провокационных во всей постмодернисткой литературе. Чего стоит сцена, где один из героев сношает родную землю. В спектакле акт изображен в деталях.

nina_benoit24 Этот спектакль - эмоциональный отпечаток романа, а не его иллюстрация

Другие персонажи не отстают. Они поедают "норму", то есть фекалии. Константин Богомолов и его супруга Ксения Собчак хихикали, когда персонажи на сцене на полном серьезе обсуждали происхождение "нормы".

Этого оскорбленные зрители снести не смогли. "А вы сами ... давно ели?", - вдруг откуда ни возьмись выкрикнул неопрятного вида мужичок из партера. Дальше - больше.

В антракте активисты и вовсе едва не побили Богомолова. Они бросились к режиссеру с криками "позор!". Богомолов попытался вступить в диалог и успокоить разбушевавшихся ценителей прекрасного, а потом махнул на них рукой, признав "провокаторами".

a030aa Премьера! Это круто!

Кстати, происходящее на сцене явно пришлось по нраву Ксении Собчак. "Прекрасный спектакль «Норма» мы посмотрели! И даже православные активисты у входа не помешали", - написала она в блоге.

teatroholik Константин Богомолов успокаивает активистов, пытавшихся сорвать премьеру спектакля Максима Диденко "Норма" по мотивам романа Владимира Сорокина. Их возмутило то, что герои на сцене поедали "норму", а один персонаж даже сношал землю...

Меж тем, сам 44-летний виновник скандала все же близко к сердцу воспринял произошедший инцидент. В своем блоге он опубликовал фото с Олегом Табаковым и отметил, что после смерти именитого актера остался без защитника.

konbog75 Горжусь театром и командой!

"Я хочу сказать после премьеры Максима Диденко в нашем театре… об Олеге Павловиче. О том, что приходит время и тебя уже не защищает большой, великий и добрый человек, а ты сам встаешь у руля и говоришь: всем сохранять спокойствие. Ты говоришь: вы молодцы, ребята, и так держать! Ты говоришь: приходите к нам, в наш театр, у нас интересно. Ты испытываешь гордость за то, что в твоем доме живут и творят талантливые и такие разные люди... Но я хочу сказать об Олеге Павловиче. Спасибо Вам, что Вы научили меня делать дело и идти сквозь плевки, брань, зависть и мелочность. Идти сквозь, зная цель и помня об ответственности за будущее, за прошлое, за младших, за старших, и главное, за талантливых. Словом, за всех, кому ты можешь дать свое тепло, защиту и энергию", - написал худрук Театра на Малой Бронной.