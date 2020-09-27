После расставания с первой женой Александр Галибин жил в кладовке у друга

27 сентября исполнилось 65 лет популярному актеру и режиссеру Фото: Борис КУДРЯВОВ

Прежде чем стать вором-карманником «Пашкой-Америкой» из «Трактира на Пятницкой» и Мастером из телефильма Владимира Бортко «Мастер и Маргарита», Александр Галибин поработал слесарем на заводе и бутафором в театре. Потому что с первого захода не поступил в Ленинградский институт театра, музыки и кино. После провала на вступительных экзаменах он шел домой мимо ПТУ, где учили на радиоинженеров. Почему-то решил, что это судьба, и тут же подал туда документы. И его в ПТУ почти что оформили, но у Галибина не было с собой паспорта. Он отправился за документом домой. А дома встретил своего товарища, который тоже провалился в театральный и устроился в геологическую партию. Товарищ без труда уговорил Галибина поехать с ним. Вот такой кульбит совершила судьба. Когда он вернулся в Ленинград, пошел работать слесарем на заводе. И только на следующий год поступил в театральный.

Проснулся он знаменитым после выхода на экраны фильма «Трактир на Пятницкой». На роль вора-щипача по кличке «Пашка-Америка» пробовались другие молодые актеры. Но режиссер Александр Файнциммер почему-то выбрал никому не известного студента 4-й курса ЛГИТМиКа. Галибин говорит, что это просто везение. Его личных заслуг перед искусством в этом нет.

Александр Галибин в фильме «Мастер и Маргарита»

Он не только рано прославился благодаря съемкам в этом успешном приключенческом фильме, но и успел жениться в 19 лет. Его женой стала его однокурсница Ольга Наруцкая, которая была его старше. Прожил они вместе почти 14 лет и развелись. Каждый пошел своим путем. Ольга стала режиссером. Галибин, кстати, тоже поступил на режиссёрское отделение ГИТИСа, Тем не менее, по словам Александра Владимировича, их просто «разорвали» разные интересы. Развод был болезненным, жена не захотела, чтобы он общался с их общей дочерью Машей. И он действительно долгое время не виделся с дочерью, которая тяжело переживала расставание родителей. Сейчас у них отношения прекрасные. Марии уже 42 года. У нее есть дочь, внучка Галибина, Лиза.

А тогда он ушел из первой семьи с одним чемоданом. И жил в кладовке в квартире своего друга. В изголовье у него стоял холодильник, а сбоку - шкаф. Под окном был пункт приема стеклотары: звон бутылок долгое время служил ему вроде будильника.

Когда Галибин учился в ГИТИСе на режиссера, он встретил свою вторую жену немку Рут Винекен, которая была старше на 9 лет и у которой было трое детей. Но в этом браке были и свои плюсы. Рут открыла ему мир, он мог подолгу жить в Германии. Там он работал, хотя семью в основном «тянула» Рут. Когда же Галибин стал неплохо зарабатывать, их семья распалась, просуществовав всего пять лет.

Рут уехала в Германию, а в России он встретил актрису Ирину Савицкову, которая была его моложе на 18 лет. Галибину было тогда около 40 лет. И этот брак оказался самым крепким. Они женаты уже 20 лет. У них двое детей – Ксюша и Вася. Ирина всегда сопровождала мужа во всех его поездках: и когда он на несколько лет уехал руководить новосибирским театром «Глобус», и когда перебрался из Питера в Москву – худруком в драматический театр им.Станиславского. С тех пор они живут на два города: Питер, который для обоих супругов по-прежнему родной, и Москву, которую они просто любят.

Александр Галибин в фильме «Трактир на Пятницкой»

Александр Галибин не верит в мистику. Но через пять дней после окончания съемок «Мастера и Маргариты», а еще после того, как он поставил спектакль «Пиковая дама», он вместе с женой попал в страшную аварию. На набережной Санкт-Петербурга их машину занесло, и они перевернулись трижды. «Нельзя сказать, что это связано с «Мастером и Маргаритой», но что-то мистическое в этом есть», - полагает актер.