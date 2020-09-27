Хобби бывших мировых лидеров: Буш увлекается живописью, а Абэ поет народные песни

Джордж Буш младший сейчас на пенсии и увлекается живописью Фото: EAST NEWS

Даже вполне безобидные новости могут быть фейковыми. Ну, или скажем так, придуманными. Вот и в последние дни пользователи социальных сетей умиляются хобби бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ. На видео, ставшим вирусным, он прибивает к двери своего дома звонок в виде искусно вырезанного из дерева бобра. «Со знанием дела» авторы новости уверяют, что после ухода в отставку Абэ посвятил все свободное время своему давнему увлечению – резьбе по дереву.

Видео оказалось подлинным, а вот новость – фейковая. Деревянного бобра Абэ действительно прибивал, но вот вырезал его из дерева не сам, а получил сувенир в подарок, когда в 2019 году совершил рабочий визит в Канаду. Сразу после возвращения домой он поблагодарил канадцев и показал, что милым бобренком дорожит. Видео было размещено на официальной странице премьера, плюс канадские СМИ с восторгом написали об этом.

Но все это не отменяет главного – у сильных мира сего и до и после ухода в отставку есть свои увлечения. Кстати, Абэ любит исполнять японские народные песни.

Японского премьер-министра Абэ с почетом проводили на пенсию. Фото: EAST NEWS

Чаще всего после окончания активной политической карьеры первые лица государств садятся за мемуары. Нередко у некоторых из них появляются также совсем другие интересы. Возможно, из-за того, что политические страсти ранее не позволяли им самореализоваться.

Бывший президент США Джордж Буш-младший увлекается живописью и даже организовал выставку, на которой были представлены написанные им портреты мировых лидеров, с которыми он встречался, будучи главой государства.

Последние несколько лет жизни его отец и тоже бывший президент, Джордж Буш-старший посвятил написанию и иллюстрированию своей книги «Портреты мужества», в которую вошли написанные самим автором портреты и истории жизни ветеранов армии США.

В честь Джорджа Буша старшего выпустили почтовую марку. Фото: EAST NEWS

Уйдя в отставку, премьер-министр Канады Стивен Харпер значительно увеличил свою коллекцию виниловых дисков, которую он начал собирать еще в юности. Основную ее часть составляют пластинки The Beatles и AC/DC.

Gремьер-министр Канады Стивен Харпер Фото: EAST NEWS

Президент США Дональд Трамп пока еще действующий глава государства. Неизвестно – есть ли у него время на хобби, о котором он неоднократно рассказывал. Трамп коллекционирует картины, на которых он изображен в героическом облике.