Российские вакцины могут обеспечить защиту от коронавируса на два и более года

В России началась вакцинация от COVID-19 Фото: Олег УКЛАДОВ

Первая в мире официально зарегистрированная вакцина от коронавируса “Спутник V” была создана еще в марте. Об этом один из создателей препарата директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал в фильме Наили Аскер-заде “Новый препарат. Исследования. Вторая волна” на канале “Россия”. Первыми испытателями вакцины стали сами сотрудники исследовательского центра.

- Насколько помню я и мои коллеги прививались еще 30 марта, - признался академик РАН Александр Гинцбург. - На какой срок “Спутник V” дает защиту? Однозначно сложно ответить, но вакцина созданная на основе той же платформы против вируса Эболы по результатам наблюдений действует два года. Возможно, что защита у вакцинированных от COVID-19 будет сохранятся на более длительный период. Но выяснить это можно только экспериментально.

Создатели другой отечественной вакцины “ЭпиВакКорона” (она разработана в новосибирском Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии “Вектор”) надеются, что их препарат будет обладать еще более длительным действием.

- Это новая вакцина, ей всего 8 месяцев, исследования с участием добровольцев еще продолжаются, поэтому наш опыт не позволяет делать долгосрочных прогнозов, - говорит генеральный директор “Вектора” Ринат Максютов. - Однако, мы используем ту же схему, что и в вакцине против клещевого энцефалита. В том случае после цикла вакцинации следующая ревакцинация требуется не чаще, чем раз в три года.

Схема иммунизации с помощью вакцин “ЭпиВакКорона” и “Спутник V”предусматривает две инъекции. Что при этом происходит в организме? Через 14 суток после первой инъекции вакциной “ЭпиВакКорона” уровень антител в крови повышается. Но при этом защитный титр антител формируется только после второй инъекции. Интервал между ними составляет 21 день. Таким образом, примерно через 1-2 неделю после второй иммунизации организм должен получить иммунитет к вирусу Sars-Cov 2.

Однако эта классическая схема предусмотрена для тех, кто не болели коронавирусом. А вот для тех, кто излечился от COVID-19 (многие болеют легко или бессимптомно и не получают надежного естественного иммунитета) порядок вакцинации может быть изменен. По мнению академика Гинцбурга таким людям перед второй инъекцией рекомендуется определять уровень антител. Когда титры излишне высокие титры - это тоже не хорошо. В этом случае, возможно, не имеет смысла делать вторую инъекцию - достаточно одной.