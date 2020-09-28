Что такое народный каршеринг: машина не жена, можно и поделиться

- Тратьте денежку на авто, а я свое сдаю и зарабатываю... Фото: Евгения ГУСЕВА

Каршерингом москвичей не удивишь. Краткосрочным сервисом аренды автомобилей жители столицы пользуются больше восьми лет. Сейчас машины сдают в аренду коммерческие фирмы, но уже очень скоро этот бизнес может стать доступен любому владельцу авто. Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал создание в столице первого в мире народного каршеринга.

- Ежедневно сотни тысяч москвичей и жителей Подмосковья приезжают на работу на личных авто. Пока хозяин трудится в офисе, машина стоит на парковке, часто - на платной парковке. А могла бы ездить, принося своему хозяину деньги, - предложил Собянин. - Для этого нужно будет создать мобильный агрегатор народного каршеринга. Новый народный агрегатор будет гарантировать надежность будущих клиентов: наличие прав, отсутствие нарушений. При этом владельцы машин смогут устанавливать ограничения на использование своего авто: по сроку, месту возврата и пробегу. А сама площадка, на которой можно будет выставить машину для аренды, будет не коммерческой, а муниципальной.

Сейчас детали проекта прорабатывают в столичном Департаменте транспорта. Пока не ясно, по каким критериям будут выбирать машины, которые можно будет сдать в аренду, и когда сам проект запустят. Но реакции столичных автомобилистов долго ждать не пришлось. На тематических форумах кипят шекспировские страсти: давать свою машину или не давать. Согласия нет: одни уверяют, что идея утопическая и никто не станет ни за какие деньги делится своей «ласточкой», другие ничего зазорного не видят: в конце концов машина - это не жена.

ВЕЛОСИПЕД УЖЕ ПРИДУМАЛИ

Мало кто знает, но сама идея, пусть и частично, в Москве уже реализована. Почти пять лет назад в столице заработал сайт, на котором любой желающий может сдать в аренду свою машину. От каршеринга он отличается лишь тем, что авто напрокат можно сдать или взять не менее чем на сутки, а владельцы машин не коммерсанты, а простые автомобилисты. Сама схема проста. Собственник регистрирует свою машину на сайте, вводит данные ее технических характеристик, определяет даты, удобные ему для аренды, и цену. Процедура занимает всего пару минут, после чего машина становится доступна к просмотру для желающих ее арендовать. Список авто - на этом же сайте. И сдают же!

- Услугами воспользовалось уже больше 15 000 человек. Среди желающих сдать в аренду машину самые разные люди. Для кого-то это способ сократить расходы на содержание личного авто, в таком случае машина сдается не так часто, а для кого-то это значимый источник дохода. Например, один из наших собственников, имея в собственности авто, не использовал его каждый день для поездок на работу, а лишь иногда выезжал за город. Он начал сдавать свой автомобиль через наш сервис и через год докупил еще одну машину только для сдачи в аренду, - рассказали рассказали в пресс-службе сервиса «РентРайд».

Собственник и арендатор подписывают договор: расходы за штрафы, полученные во время поездки, несет арендатор. А вот за ДТП ответственность полностью ложится на страховую компанию.

Интересный факт:

- Более чем у половины аудитории есть собственный автомобиль. Чаще всего возникает потребность в более вместительных авто. Например, когда большая семья едет на отдых. Часто люди берут в аренду ретроавтомобили. У нас неплохой выбор: от «Хендай» до «Тесло», - заверили в «РентРайд».

Малолитражку можно арендовать за 1000 рублей в сутки, а вот электрокар «Тесла» обойдется в 16 000 рублей за 24 часа. Сам сервис значительно дешевле каршеринга только в том случае, если машина нужна для долгой поездки.

Выходит, желающие поделиться своей машиной есть, а значит, и народный каршеринг, похоже, поедет.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

В мэрии пообещали учесть мнение автомобилистов и экспертов. Но что же они думают о народном каршеринге?

- «Машина - это личное пространство. Вещи, оборудование: всем этим мало кто захочет рисковать. При этом их наличие - залог комфортной эксплуатации. Не понятно, что будет, если машину разобьют, как ее вернут владельцу и где. Кроме того, сегодня у большинства автомобилистов страховки именно на них и членов семьи. Полис без ограничений стоит вдвое дороже».

Петр Шкуматов, руководитель «Общества синих ведерок».

- «Одна из ключевых возможностей каршеринга - это взять машину в одном месте и оставить в другом. В народном каршеринге машину придется вернуть хозяину.Это просто неудобно, поэтому я против».

Глеб Титов, Москва.

- «Для меня все-таки личный автомобиль - это как зубная щетка, не стал бы доверять стороннему водителю».

Павел Белов, Москва.

- «Я не против народного каршеринга. Но надо будет значительную часть законодательства перепахать. Сегодня собственник несет всю ответственность с точки зрения КОАП. Ему надо будет доказать, что кто-то был за рулем. Кроме того, ни у одного страхового лица нет такого продукта, который покроет ущерб, нанесенный салону машины. Что делать, если арендатор прольет газировку или в авто нагадит его собака?»

Антон Шапарин, вице-президент Национального союза автомобилистов.

- «Думаю, можно попробовать. Но цена должна уменьшиться для пользователей каршеринга при использовании таких авто. Надо допускать туда только тех пользователей, которые воспользовались обычным каршерингом более 50 раз».

Яна Маслова, Москва.

- «Полностью поддерживаю идею народного каршеринга. Лично мне машина нужна только по выходным, поэтому с радостью бы сдал ее на неделе в краткосрочную аренду. Главное, чтобы КАСКО для таких машин была по приемлемой цене».

Евгений Сизов, Подольск.

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