"Я с ней не пил, но из дома она ушла с бутылкой вина": жених Софии Конкиной о трагедии в бассейне

Жених Софии, кажется, знает больше других. На похороны он пришел один и держался в стороне от Владимира Конкина. Фото: Иван МАКЕЕВ

Во вторник, 29 сентября, на Пятницком кладбище прошли похороны 32-летней Софии Конкиной, дочки народного артиста Владимира Конкина. Проститься с Софией пришли только самые близкие: по решению семьи похороны были закрытыми. Известный актер держался из последних сил и не скрывал слез. Видно, что он сильно похудел, на лице следы бессонных ночей. Рядом с дедушкой всю церемонию была 11-летняя внучка, единственная дочь Софии.

Но что же случилось с молодой и красивой женщиной? Напомним, в день похорон адвокат семьи Конкиных опровергла информацию об алкоголе в крови погибшей.

- Экспертизы не готовы, - заявила Юлия Нитченко.

Но жених Софии, кажется, знает больше других. На похороны он пришел один и держался в стороне от Владимира Конкина.

Михаил первым забил тревогу после исчезновения дочки Владимира Конкина Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Михаил, что в тот день случилось?

- Я работал в ночную смену. София это знала хорошо, чтобы вы понимали, я сотрудник сервиса "трезвый водитель". Вечером я стал собираться на работу. А София взяла бутылку вина и ушла из дома. Она собиралась в бассейн, но пришла туда только около 23.00. Где она провела два часа, я не знаю.

- То есть она пила в тот вечер?

- Я не знаю. Я с ней не пил.

- Вы давно с ней познакомились?

- Мы вместе были три месяца. В последнее время жили как семья.

- Как так получилось, что так долго не никто не искал?

- Это вранье, что ее двое суток не искали. Я пришел домой утром и сразу понял, что случилась беда. Я стал искать ее и нашел уже в больнице.

Напомним, как развивались события. 22 сентября София Конкина отправилась в фитнес клуб на Красной Пресне. Девушка больше года посещала этот спортивный зал и бассейн. Во время заплыва ей и стало плохо. Причем на помощь, по словам очевидцев, она не звала. Тело Софии спустя минуту на дне бассейна, максимальная глубина которого всего 1 метр 60 сантиметров, заметили другие посетители. На сушу ее вытащил тренер, и уже через три минуты женщину увезли врачи скорой. В тот момент она могла самостоятельно дышать. А спустя сутки в больнице имени Боткина ее сердце остановилось. Уголовное дело возбуждено по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

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