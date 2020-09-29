5 причин смотреть «Брексит» с Бенедиктом Камбербэтчем

В главной роли – невероятный Бенедикт Камбербэтч («Шерлок», «Патрик Мелроуз», «Игра в имитацию»), который сыграл серого кардинала «брексита» – талантливого политтехнолога Доминика Каммингса. Зритель сможет заглянуть вглубь процесса и увидеть, как один человек может вершить историю. Почему же стоит посмотреть фильм «Брексит»?

Основан на реальных событиях

Фильмы, которые основаны на реальных событиях, всегда хороши. Есть ощущение, что зритель прикасается к истории, ведь перед ним – реальные люди. «Брексит» - это история, которая написана совсем недавно, и чернила еще не высохли. Ведь драма продолжается и в наши дни, а какова будет развязка – никому не известно. Центральная фигура – Доминик Каммингс (Бенедикт Камбербэтч) – очень скрытный и необычный человек. Он имеет свои принципы и упорно движется к поставленной цели. Вопрос, который не оставит в покое – Каммингс злой гений или обычный оппозиционер?

Политическая кухня

Даже если вы считаете, что далеки от политики, этот фильм у вас точно вызовет интерес. Здесь вам покажут закулисье нашей современности и поразительно тонкую игру первоклассного политтехнолога. Доминик Каммингс настолько виртуозно манипулирует общественным мнением, что это вызывает восхищение и отторжение одновременно. На протяжении фильма вы будете задаваться вопросом – а есть ли у людей свобода выбора? Или это лишь призрачное понятие, которое в умелых руках одного человека может принять нужную ему форму? В фильме много жарких дискуссий и споров, которые создают определенную динамику. А самое главное – показано, как работает машина пропаганды, которую Каммингс вывел на новый уровень.

Бенедикт Камбербэтч

Этот неподражаемый актер известен тем, что всегда основательно готовится к роли. Он стремится узнать всё о персонаже, которого ему предстоит сыграть. Перенимает его повадки и старается максимально точно попасть в образ. В истории с «Брекситом» изюминка в том, что сам Камбербэтч – противник выхода из Евросоюза. И ему предстояло понять Каммингса и показать его без издевки. И Камбербэтч прекрасно справился с задачей. Чтобы лучше вжиться в роль и показать реальный характер политтехнолога, Камбербэтч лично с ним встречался. А своей блестящей игрой Бенедикт пробуждает интерес к такой сложной теме.

Режиссерская работа

Фильм получился таким ярким и зрелищным благодаря талантливому британскому режиссеру Тоби Хэйнсу. Он снял несколько очень успешных сериалов, среди которых детективная история «Шерлок» с Камбербэтчем в главной роли, фантастическая лента «Доктор Кто», взорвавшее сознание «Чёрное зеркало», а также ряд других картин, получивших высокие рейтинги. Политическую тему в «Брексите» Хэйнс разбавил сатирой, которая добавляет изюминку повествованию.

Смотреть и слушать

«Брексит» – не тот фильм, который можно посмотреть под попкорн и забыть. Эту картину нужно слушать и понимать. Фильм, который доставляет умственное наслаждение и наталкивает на долгие размышления. В «Брексите» нет пустых и ненужных диалогов. Все фразы персонажей тщательно продуманы и логически связаны. Фильм наполнен толковыми агитационными лозунгами и качественно исполненной рекламой. Если вы хотите узнать, как правильно подобранные слова способны управлять сознанием миллионов людей – этот фильм точно для вас!

Фильм «Брексит» также доступен в онлайн-кинотеатре ViP Play.