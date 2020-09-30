Пять лет с начала операции в Сирии: Сергей Шойгу ответил на главные вопросы о военном конфликте

Сергей Шойгу ответил на главные вопросы о военном конфликте в Сирии Фото: EAST NEWS

30 сентября исполняется 5 лет с начала военной операции Российской армии в Сирии. Какой была ее цель? Как она начиналась? Какие результаты дала? На эти и другие вопросы министр обороны России Сергей Шойгу дал ответы в своей статье, опубликованной в "Красной звезде". Целый ряд его оценок и выводов позволяют глубже разобраться в сути происходящего в далекой ближневосточной стране и по-новому взглянуть на него. Публикуем некоторые, наиболее важные, на наш взгляд, выдержки из статьи министра.

НА КАКОМ ОСНОВАНИИ НАЧАЛАСЬ ОПЕРАЦИЯ?

30 сентября 2015 года Совет Федерации дал согласие Президенту Российской Федерации на использование Вооружённых Сил Российской Федерации в Сирийской Арабской Республике. Это решение послужило ответом на официальное обращение сирийского лидера Башара Асада и полностью соответствовало действующему между нашими странами договору о дружбе и сотрудничестве.

КАКОЙ БЫЛА СИТУАЦИЯ В СИРИИ?

К указанному периоду положение в Сирии оказалось критическим. Складывающаяся обстановка грозила поражением действующей армии и, как следствие, – крушением самой сирийской государственности. Террористы контролировали более 70 процентов территории страны, продолжая наступать на всех направлениях, тесня правительственные войска с их позиций.

Действия России были ответом на официальное обращение сирийского лидера Башара Асада и полностью соответствовали действующему между нашими странами договору о дружбе и сотрудничестве. Фото: EAST NEWS

КТО ВЫСТУПАЛ ПРОТИВ ЗАКОННОЙ ВЛАСТИ?

Это были идейно мотивированные, достойно подготовленные в военном отношении вооружённые формирования, участники которых противопоставили себя всему остальному миру. Фактически, можно говорить о том, что это была первая полноценная террористическая армия - хорошо организованная и сплочённая, обученная, качественно вооружённая. Террористы хотели создать особое государственное квазиобразование «Ирака и Леванта». Точнее, их цель была в том, чтобы показать всем, что подобная идея не только возможна, но уже реализуема. При этом они хотели жить по своим извращенным псевдозаконам. Эти варвары жаждали добычи, для чего планировали на системном международном уровне заниматься грабежами и работорговлей, контролировать финансовые потоки с незаконной продажи природных ресурсов, торговать ценными объектами культурного наследия, а те из артефактов, что не находили спроса на чёрном рынке, попросту уничтожать «за ненадобностью».

В какой-то момент стало понятно, что эта сила напрямую угрожает уже не региону, а всему миру. В том числе России. Это была структура, планировавшая в будущем навязать свои «порядки» всему человечеству.

ЛИЦО ВРАГА

Думаю, все хорошо помнят, как в 2015 году боевики растиражировали в Сети видеоролики с кадрами массовых казней. Размещая эти записи, террористы твердили о так называемой «священной войне с неверными». На самом же деле всё сводилось к безжалостным кровавым расправам над ни в чём не повинными людьми ради насаждения экстремистской идеологии. Это было не что иное, как варварский протест против общечеловеческих ценностей, традиционного уклада жизни современных цивилизаций с жестоким «пиаром» на крови.

Тем не менее, нашлись и те, кто поддерживал радикалов, встал на их сторону, приняв их бесчеловечные идеи. В Сирию потоком потянулись идеологические последователи террористов, которые в большинстве своем были обыкновенными бандитами.

Попытать счастья, связав судьбу с «Исламским государством»*, решили и почти 3 тысячи российских граждан. Получив боевой опыт, они собирались вернуться в нашу страну и претворять здесь в жизнь делегированные им «идеи»: захватывать людей в рабство, устраивать массовые казни, взрывать школы, сжигать «неверных».

Сергей Шойгу и Башар Асад Фото: EAST NEWS

ПРИКАЗ - УНИЧТОЖИТЬ

Президент России – Верховный Главнокомандующий Вооружёнными Силами Российской Федерации Владимир Путин - поставил перед нами задачу ликвидировать террористические группировки в Сирии, а также не дать боевикам, выходцам из России, вернуться назад. Необходимо было защитить страну от террористических угроз «на дальних подступах».

ПЛАН ГЕНШТАБА

В кратчайшие сроки российский Генеральный штаб разработал план специальной операции Вооружённых Сил Российской Федерации на территории Сирийской Арабской Республики, который был одобрен Верховным Главнокомандующим и принят нами к исполнению.

К началу операции на авиабазе Хмеймим была скрытно создана группировка войск (сил), в состав которой вошли 50 современных и модернизированных летательных аппаратов (34 самолёта и 16 вертолётов), а также сосредоточены подразделения боевого, материально-технического обеспечения, охраны и Сил специальных операций.

Не скорою: и сегодня, спустя время, выполнение той, первоначальной задачи, называют уникальной операцией. Для многих появление столь мощного формирования на таком удалении от российской территории, от основных баз армии и флота, стало настоящей неожиданностью. Десятки единиц боевой и специальной техники, сотни военнослужащих, а также внушительные запасы материальных средств были оперативно переброшены на расстояние свыше 2,5 тысяч километров с соблюдением беспрецедентных мер маскировки.

Одновременно с этим всем органам военного управления сирийской армии - вплоть до батальонного звена, были направлены российские военные советники.

30 сентября 2015 года после уведомления заинтересованных государств боевая авиация Воздушно-космических сил России приступила к нанесению ударов по объектам вооруженных формирований ИГИЛ и «Джабхат ан-Нусра»* в Сирии.

К началу операции на авиабазе Хмеймим была создана группировка войск Фото: EAST NEWS

ВПЕРВЫЕ В ИСТОРИИ

Во всей новейшей истории России Вооружённые Силы нашей страны впервые были применены на столь удалённом театре военных действий.

Активная фаза военной операции Вооруженных Сил Российской Федерации в Сирии продолжалась 804 дня, заняв по времени период с 30 сентября 2015 года по 11 декабря 2017 года. При поддержке российской авиации сирийскими вооружёнными силами было освобождено от террористов 1024 населенных пункта, в результате чего под контроль правительственных войск и отрядов народного ополчения перешло 88 процентов территории страны.

На сегодняшний день правительство Сирии контролирует 1435 населенных пунктов.

Выполняя задачи по борьбе с терроризмом на территории САР, ВКС России всего совершили более 44 тысяч боевых вылетов. В ходе активных фаз операций по освобождению ключевых сирийских городов, таких как Пальмира, Алеппо и Дейр-эз-Зор, интенсивность применения авиации достигала 100 и более вылетов в сутки. То есть, каждый самолёт совершал ежесуточно по 3-4 вылета – темп, более чем внушительный! Максимальное количество самолётовылетов в сутки – 139, было зафиксировано 20 ноября 2015 года, в ходе серии операций по уничтожению отрядов исламистов.

МОЩЬ НАШЕГО ОРУЖИЯ

Результативность применения российского оружия не подлежит сомнению. И в этот раз оно подтвердило свою мощь и потенциал.

Бомбардировщиками Ту-22М3, оснащёнными самыми современными комплексами наведения, было нанесено 47 групповых ударов по объектам террористов, вскрытых разведкой в провинциях Дейр-эз-Зор, Хомс и Ракка. Эти боевые машины, состоящие на вооружении ВКС России, совершили 369 вылетов на дальность до 2,5 тысяч км, уничтожив 215 объектов боевиков.

Для нанесения ударов по наиболее важным целям были использованы высокоточные крылатые ракеты большой дальности «Калибр» и Х-101. В частности, сто ударов было нанесено с кораблей и подводных лодок ВМФ России, а 66 раз объекты исламистов поражали самолеты стратегической авиации, действующие на дальностях от пятисот до полутора тысяч километров. Назначенные цели поразили каждая из выпущенных ракет.

Впервые в боевых действиях по поражению объектов ИГИЛ в Сирии участвовали лётчики корабельной авиации, чьи самолёты взмывали в небо с борта тяжёлого авианесущего крейсера «Адмирал Флота Советского Союза Н.Г.Кузнецов». За два месяца – период выполнения задач, ими было выполнено 420 боевых вылетов, в том числе 117 – в ночное время. На счету лётчиков палубной авиации – 1252 уничтоженных объекта террористов.

Отдельные задачи, связанные с ликвидацией главарей бандформирований в глубоком тылу, точечно решались подразделениями российских Сил специальных операций. Их военнослужащие, кроме этого, умело корректировали удары авиации и огонь артиллерии, используя при этом новейшие системы наведения и целеуказания.

Беспилотными летательными аппаратами было совершено более 37,6 тысяч вылетов. Ежедневно в ходе активных боевых действий в сирийском небе полёты выполняли одновременно до 70 беспилотников.

Российский истребитель Су-30 на авиабазе "Хмеймим". Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

ЗАДАЧА ВЫПОЛНЕНА

Всего же по результатам ударов авиации и крылатых ракет было уничтожено 133 тысячи 542 объекта террористов, в том числе 400 заводов по незаконной переработке нефти и 4100 топливозаправщиков. Ликвидировано 865 главарей бандформирований и более 133 тысяч боевиков, в том числе 4,5 тысячи боевиков из Российской Федерации и стран СНГ.

Таким образом, задача, поставленная Верховным Главнокомандующим пять лет назад, была полностью выполнена. Международная террористическая организация «Исламского государства» в Сирии перестала существовать, ни один террорист не проник в Россию.

ОТВЕЧАЯ СОМНЕВАЮЩИМСЯ

Порой в идущих по сей день обсуждениях возникает вопрос: а правильно ли Россия сделала, взявшись за выполнение той непростой задачи? Но всякий раз можно доказательно утверждать: миссия была в Сирии необходимой, а решение о начале военной операции было верным, если не единственно возможным. Что мы имеем на сегодня? Главное – ИГИЛ окончательно разгромлен. Более того, можно со всей уверенностью говорить о том, что всему международному террористическому подполью нанесён существенный урон, нарушена финансовая подпитка организаций и система их ресурсного обеспечения. Ещё один ключевой аспект состоит в том, что результативные действия Вооружённых Сил России в Сирии поставили надежный заслон на пути дальнейшего расширения деятельности террористических группировок, особенно на соседние территории.

Безусловно, в ходе выполнения боевых задач решен и ряд важных геополитических вопросов, которые напрямую затрагивали национальные интересы Российской Федерации. В общем итоге, военным присутствием России на Ближнем Востоке удалось сохранить баланс сил в регионе, выступить в качестве ключевого гаранта региональной безопасности.

Вертолет Ми-35 ВКС РФ в небе Пальмиры, освобожденной от боевиков Фото: Александр КОЦ

ЦЕНТР ПРИМИРЕНИЯ

Важным результатом операции стало завершение гражданской войны в Сирии, предотвращение распада государства. Беспрецедентную роль в этом процессе сыграл российский Центр по примирению враждующих сторон, который был создан в феврале 2016 года с участием Вооружённых Сил Российской Федерации: в истории локальных военных конфликтов такая структура создана впервые.

В результате работы Центра о своей приверженности режиму прекращения боевых действий на сегодняшний день заявили лидеры 234 вооруженных формирований. К процессу примирения присоединился 2905 населенных пунктов.

Центр по примирению враждующих сторон активно занимается гуманитарной деятельностью. За время своего существования его сотрудниками проведено 2561 гуманитарных акций, в ходе которых населению передано 4338 тонн продовольствия, медикаментов и предметов первой необходимости.

Совместно с сирийским руководством организовано прохождение 542 гуманитарных конвоев ООН, Международного комитета Красного Креста и Сирийского Красного Полумесяца. Безопасность этих миссий обеспечивалась личным составом российской военной полиции.

ДОРОГА К МИРУ

Российские военные медики оказали квалифицированную медицинскую помощь 132 874 сирийцам.

Военнослужащими инженерных войск Вооружённых Сил Российской Федерации разминировано в Сирии 9792,9 гектара территории, 1684,1 километров автомобильных дорог, 12,6 километров железнодорожных путей, 20251 зданий и сооружений, обезврежено свыше 144 тысяч взрывоопасных предмета, в том числе 36159 самодельных взрывных устройств. Офицерами Международного противоминного центра Вооруженных Сил Российской Федерации подготовлено 1245 специалистов по разминированию из числа сирийских военнослужащих.

Большая работа организована с участием российских военных и в плане восстановления мирной жизни в Сирии, возвращения граждан страны в родные места. При активном участии Центра по примирению враждующих сторон в 413 населённых пунктах, менее всего пострадавших от военных действий, развёрнуты пункты приёма и размещения беженцев на 1 502 650 мест. Создан Межведомственный координационный штаб по возвращению беженцев в Сирию – он как раз и занимается оказанием содействия сирийским властям

в организации возвращения людей в места довоенного проживания и восстановлении инфраструктуры.

Результаты работы на этом направлении весьма впечатляющие. На сегодняшний день к местам жительства удалось вернуть 2 169 983 человек, из которых 1 335 001 это внутреннее перемещенные лица и 834 982 – беженцы других стран. К слову, стоит подчеркнуть, что, благодаря достигнутой стабилизации обстановки в Сирии, удалось остановить массовый поток сирийских беженцев в Европу и другие страны.

Спецназ ССО (Силы специальных операций ВС РФ) под Пальмирой. Фото: Александр КОЦ

НАВЕЧНО В СТРОЮ

В Сирии на долю наших военных выпала схватка с жестоким противником – безжалостным, коварным, живущим и воюющим по варварским законам. Российский военный летчик подполковник Олег Пешков оказался под губительным огнем дважды – сначала, когда его Су-24 был атакован турецким истребителем, а после, когда экипажу пришлось катапультироваться из объятого пламенем самолёта…

Лишь спустя несколько дней тело подполковника Пешкова, изрешечённое пулями, удалось вырвать из рук террористов. Самолёт венно-транспортной авиации, на борту которого находился гроб с останками пилота, на подлете к аэродрому Чкаловский по традиции военных лётчиков сопровождало звено истребителей: это были последние почести офицеру, принявшему смерть в бою, но оставшемуся непобежденным. Указом Президента Российской Федерации Олегу Анатольевичу Пешкову было посмертно присвоено звание Героя России.

Старший лейтенант Александр Прохоренко в ходе проведения операции против исламистов в районе Пальмиры отвечал за наведение с земли средств нанесения воздушных ударов, корректировал огонь авиации. Неподалеку от селения Тадмор авианаводчика блокировала банда террористов, кольцо окружения сжималось. И тогда Александр, выдав в эфир последние координаты, вызвал огонь на себя… Вместе с ним погибли десятки вооруженных головорезов. За мужество и отвагу, за высочайшую жертвенность при выполнении воинского долга старшему лейтенанту Александру Прохоренко было посмертно присвоено звание Героя России.

Заместитель командира авиационной эскадрильи майор Роман Филипов совершил в Сирии свыше восьми десятков боевых вылетов. Его Су-25 накрывал позиции террористов, точечно поражая их огневые точки, громя вскрытые разведкой склады с оружием и боеприпасами. Но тот полет был почти мирным: необходимо было выполнить облет зоны деэскалации «Идлиб», обеспечить с воздуха контроль режима прекращения огня.

Выстрел из ПЗРК пришелся на машину ведущего, которым был как раз Роман. «Уходи в облака!» – успел он скомандовать своему ведомому, сам же до последнего боролся за жизнь своей боевой машины, и лишь когда понял, что спасти её не удастся, принял решение катапультироваться. Бандиты отследили купол его парашюта, взяли место приземления в кольцо. Но российский летчик не думал сдаваться: завидев приближающихся боевиков, открыл по ним огонь из своего штатного оружия. Тогда террористы обрушили на окружённого пилота град свинца. Будучи тяжело раненым, подпустив бандитов поближе, Роман прижал к себе ручную гранату и выдернул кольцо. Последними словами офицера были «Это вам за пацанов!»

Указом Президента Российской Федерации майору Роману Филипову было посмертно присвоено звание Героя России. Он сложил голову вдали от родной земли, но, выполняя свой долг, навсегда остался верен данной когда-то клятве – военной присяге.

ОРУЖИЕ, ПРОВЕРЕННОЕ БОЕМ

Обобщенный опыт наших действий в значительной степени позволил скорректировать направления дальнейшего развития российской армии и флота. В Сирии нам представилась уникальная возможность проверить современные и перспективные образцы российского вооружения, военной и специальной техники. Надо понимать, что любая, даже самая жёсткая программа испытания образца оружия не сможет полностью раскрыть его боевые характеристики. Выявить все преимущества и недостатки оружия позволяет только его реальное применение и эксплуатация в боевых условиях.

Высокая интенсивность использования вооружения, военной и специальной техники в Сирии наряду с местными климатическими и географическими условиями дали возможность в короткие сроки объективно оценить боевые и эксплуатационные возможности. Апробацию прошли более 360 образцов, находящихся на этапе запланированных испытаний или принятых на вооружение российской армии. Было выявлено более 2000 замечаний и недостатков: для их устранения Минобороны России совместно с Минпромторгом РФ оперативно приняли необходимые решения. В результате всё оружие и техника, находящееся в составе российской группировки в Сирии, приведено в соответствие предъявляемым требованиям. Результаты апробации послужили основой для существенной корректировки государственного оборонного заказа. Так, спланированы дополнительные закупки самолётов Су-34 и Су-30СМ, вертолётов Ми-28Н и Ка-52, а также авиационных средств поражения, показавших наилучшую эффективность применения. В целом операция в Сирии продемонстрировала высокие качественные возможности современной российской техники, которая на сегодня во многом опережает аналогичные образцы, находящиеся в арсенале стран НATO.

*Организации, запрещённые в России.

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