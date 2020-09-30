Обычные бабушки: хирург показал, как выглядят Пугачева и Ротару без пластики

Хирург показал, как выглядят Пугачева и Ротару без пластики Фото: НТВ

Алла Пугачева и София Ротару не раз восхищали публику своим видом. Певицы прекрасно выглядят. Глядя на их молодые красивые лица, диву даешься, как такое возможно в их солидном возрасте. Ведь обе звезды давно пенсионерки и нянчат внуков. Пластический хирург Амжад Аль-Юсеф раскрыл секреты преображения артисток, а также показал, как они выглядят без пластики.

Под острым скальпелем Амжада Аль-Юсефа побывали многие знаменитости. Он знает все их секреты красоты. "Можно увидеть очень красивые изменения Аллы Борисовны начиная от шеи. Мы видим хорошее состояние, очень хороший лифтинг этой зоны. Четкий овал, подтянутые формы, никаких брылей, все стройное и подтянутое", - нахваливает доктор лицо 71-летней Аллы Пугачевой.

Внешность Примадонны для знаменитого хирурга как открытая медицинская карта. По его словам, Алла Борисовна хорошо над собой поработала. "Делала подтяжку лица и шеи, эндоскопическую подтяжку лба и блефаропластику верхних и нижних век", - рассказал он в эфире программы "Как стать красивой".

Работу с лицом Софии Ротару он и вовсе называет произведением искусства. "Шикарно! Это, я считаю, эталонная пластическая хирургия, то, к чему пластический хирург должен стремиться. Выполнена операция на верхнее веко, на нижнее веко. Убрали лишнюю кожу. Была эндоскопическая подтяжка зоны бровей для создания кошачьего, зажигательного взгляда, как у нее сейчас. Глаза действительно стали интереснее", - раскрыл тайны 73-летней "хуторянки" специалист.

Он восхищен тем, как постарались его коллеги. "Каждая выполненная операция шла только в плюс, с годами эти плюсы только плюсовались. У нас получился очень красивый результат для ее лет. Кожа оптимизирована с верхней и нижней части лица. Сделана подтяжка лица, потому что мы видим идеальный овал. Подтянутая шея, классный подбородок. Тут все очень красиво. Я бы хотел, чтобы моя мама так выглядела, но без пластики - вряд ли", - разводит он руками.

А потом показал, как выглядели бы Ротару и Пугачева без единой пластической операции. Нейросеть обработала фотографии певиц в молодости. Разница ошеломляет. С экрана монитора смотрят практически неузнаваемые лица. Получились лица обычных бабушек за 70.