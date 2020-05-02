София Ротару сразила наповал дерзким мини

Андрей Григорьев-Апполонов коротает дни и ночи на самоизоляции в Сочи. Солист группы "Иванушки International" постоянно делится с поклонниками происходящим вокруг. Он публикует фото и видео своих будней на Черноморском побережье, периодически погружаясь в приятные воспоминания о минувших годах.

Андрей Григорьев-Апполонов показал поклонникам раритетное видео. В кадре он, Игорь Сорин и Кирилл Андреев записывают клип на песню - поздравление с Первомаем.

Главной звездой ролика стала несравненная София Ротару. Вокалистка спела вместе с молодыми коллегами. Она предстала перед публикой в экстремально короткой белой юбке, черном пиджаке и с красной косынке на голове.

Выглядит "хуторянка" потрясающе. Поклонники в блоге рыжего "Иванушки" засыпали Софию Михайловну комплиментами, заверив, что своим образом она буквально сразила всех наповал.

К слову, видео датировано 1997 годом. Ротару как раз исполнилось 50 лет. Она была необычайно популярна, принимала участие в фильмах "Старые песни о главном" и "10 песен о Москве". На "Песне-96" Ротару признали "Лучшей эстрадной певицей 1996 года", наградив призом имени Клавдии Шульженко.

Артистка записывала песни на собственной студии в Ялте. В 1998 году вышел ее первый официальный компакт-диск, альбом "Люби меня". В апреле того же года в Кремлевском дворце в Москве состоялась премьера ее новой сольной программы.