2020-05-02T14:57:54+03:00
Звезды

София Ротару сразила наповал дерзким мини

Раритетное видео обнародовал Андрей Григорьев-Апполонов
Ольга ЛИБГАРДТ
Поделиться:
Комментарии: comments11
Выглядит "хуторянка" потрясающеВыглядит "хуторянка" потрясающеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Андрей Григорьев-Апполонов коротает дни и ночи на самоизоляции в Сочи. Солист группы "Иванушки International" постоянно делится с поклонниками происходящим вокруг. Он публикует фото и видео своих будней на Черноморском побережье, периодически погружаясь в приятные воспоминания о минувших годах.

Андрей Григорьев-Апполонов показал поклонникам раритетное видео. В кадре он, Игорь Сорин и Кирилл Андреев записывают клип на песню - поздравление с Первомаем.

Главной звездой ролика стала несравненная София Ротару. Вокалистка спела вместе с молодыми коллегами. Она предстала перед публикой в экстремально короткой белой юбке, черном пиджаке и с красной косынке на голове.

apollonov_agapollonov_ag
Мир! Муз! Май! Раритет
5639 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Выглядит "хуторянка" потрясающе. Поклонники в блоге рыжего "Иванушки" засыпали Софию Михайловну комплиментами, заверив, что своим образом она буквально сразила всех наповал.

К слову, видео датировано 1997 годом. Ротару как раз исполнилось 50 лет. Она была необычайно популярна, принимала участие в фильмах "Старые песни о главном" и "10 песен о Москве". На "Песне-96" Ротару признали "Лучшей эстрадной певицей 1996 года", наградив призом имени Клавдии Шульженко.

Артистка записывала песни на собственной студии в Ялте. В 1998 году вышел ее первый официальный компакт-диск, альбом "Люби меня". В апреле того же года в Кремлевском дворце в Москве состоялась премьера ее новой сольной программы.

София Ротару и "Иванушки" ."Москва майская", 1997 год

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «София Ротару: досье KP.RU»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Кремле ожидают, что Путин 9 мая возложит цветы к Вечному огню и обратится к россиянам
Стало известно, как британский премьер Борис Джонсон назвал сына
Пригласили и не пустили: Министр безопасности Боснии и Герцеговины не дал разрешение на въезд российских медиков
В Москве тысяча врачей уже переболели коронавирусом
В Москве от инсульта умер раввин Зиновий Коган
В Одессе образовалась очередь из желающих почтить память сгоревших заживо в доме профсоюзов
Собянин рассказал, при каком условии выдачу пропусков в Москве могут ограничить
В Роспотребнадзоре объяснили, как отличать аллергию от коронавируса
Немцы нашли природное лекарство от похмелья
На памятник Бекхэму надели защитную маску по решению руководства "Лос-Анджелес Гэлакси"
Ученые назвали еще один способ передачи коронавируса
Умерла Ольга Куликовская-Романова, вдова племянника Николая II
Появилось видео с Ким Чен Ыном после его долгого отсутствия
Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал, как у него протекал коронавирус
У 5% - 10% населения нет иммунитета к болезням даже после вакцинации
Роспотребнадзор рассказал, когда именно в России появился коронавирус
Президент Казахстана лишил полномочий дочь Назарбаева
Минздрав: Нет оснований считать, что в России стабилизировалась ситуация с коронавирусом
Герои-фронтовики – в каждой семье: В Ленобласти началась акция #Ленинградская память
Число заражённых коронавирусом в России превысило 15 тысяч
В России за сутки погибли 57 человек с диагнозом коронавируса
Учёные изменили прогнозы по окончанию пандемии коронавируса в России
Американские СМИ заявили, что в США следят за российскими военными заводами
Коронавирус у Владимира Якушева: что известно о состоянии здоровья главы Минстроя