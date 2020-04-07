2020-04-07T16:53:34+03:00
Звезды

"В семье траур": София Ротару похоронила родственника

Общее горе еще больше сплотило певицу с родной сестрой
Ольга ЛИБГАРДТ
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Певица София Ротару потеряла свояка.Певица София Ротару потеряла свояка.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Певица София Ротару потеряла свояка. Скончался муж ее родной сестры Лидии. Близкие не могут поверить в смерть бизнесмена.

"Горе-то какое! Соня поддерживает Лиду как только может. Не стало Сережи, который в последние годы был оплотом семьи. Он покинул нас сразу после дня рождения внука Сони, Толика. В семье траур", - высказался в сердцах друг семьи Ротару.

Причины смерти мужчины не называются. Известно лишь, что он не жаловался на здоровье. Напротив, вовсю готовился к важному событию в жизни единственной дочери, ее свадьбе.

Сестра Софии Ротару прожила в браке с известным украинским бизнесменом Сергеем Хлябичем более 40 лет. Супруги воспитали дочь, которая пошла по стопам Софии Михайловны. Девушка выступает под псевдонимом Соня Кей.

В последние годы Сергей был оплотом семьи. "Все девочки, а их могу так называть, из семьи Ротару потеряли своих мужей", - цитирует мужчину Собеседник.Ru. Общее горе еще больше сплотило сестер.

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Мой самый дорогой, самый добрый и самый лучший папа на свете!
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Свояка Ротару хоронили в Черновцах с почестями. София Михайловна все время рядом с сестрой Лидой. Женщине очень тяжелою Она познакомилась с мужем, когда выступала в ансамбле "Черемош". Сергей был там и гитаристом, и вокалистом, и руководителем. А потом ушел из артистов, с успехом построил свой бизнес

В последнее время вся большая семья Ротару готовилась к свадьбе. Племянница Софии Михайловны собиралась замуж. Банкет должен состояться в одном из самых дорогих заведений Киева. Бюджет свадьбы, по самым скромным подсчетам, обойдется семье почти в 100 тысяч долларов.

Сейчас Соня Кей в трауре. Она оставила трогательное сообщение в память об отце. "Ушел из жизни мой самый дорогой, самый добрый и самый лучший папа на свете! Я до сих пор не могу поверить, что его уже нет с нами. Кажется, будто он уехал куда-то в командировку или просто на работе... Так хочется ему позвонить, поговорить обо всем и просто крепко обнять, но я этого уже никогда не смогу сделать", - написала девушка.

Она пообещала сделать все, чтобы он ею гордился: "Самый добрый, веселый, справедливый, самый лучший папа на свете! Он всегда так радовался и гордился моими успехами, всегда меня поддерживал и верил в меня. Знаю, ты все видишь и всегда рядом! Я тебя очень сильно люблю и ты всегда в моем сердце! Самый лучший папа на свете!".

ИСТОЧНИК KP.RU

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