Дарья Мороз снова обнажилась: Бывшая жена Константина Богомолова снимается в откровенном сериале «Клиника счастья»

Дарья Мороз на съемках телесериала "Клиника счастья". Фото: Михаил ФРОЛОВ

Одна из самых востребованных современных актрис Дарья Мороз после развода с Константином Богомоловым не перестает удивлять уровнем раскрепощенности. Пока продолжается работа над сериалом «Содержанки-3», где актриса не раз предстала полностью обнаженной,в Москве стартовали съемки другого проекта с горячей начинкой — эротической мелодрамы «Клиника счастья» (для онлайн-кинотеатра МТС ТВ). В котором у Мороз — главная роль руководительницы репродуктивного центра Алены Липницкой. Ей, в отличие от актрисы, 50 лет, и она стремится осчастливить весь мир. Правда, происходит это иногда вопреки желаниям и порой во вред тем, кому так не хватает пресловутого счастья. «КП» не смогла пройти мимо такого события и не задать Дарье несколько важных вопросов.

Журналистам показали съемки одного из дублей будущего телепроекта. Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Дарья, что происходит? Вы просто сияете в кадре и излучаете свет, а за дверью клиники протестующие скандируют «Доктор Зло!» — неужели завидуют?

- Меня подставили! (смеется). Дело в том, что у Алены пытаются отобрать клинику, и делает это человек, которому она доверяла. Поэтому Липницкая попадает в опалу, но это только раззадоривает ее: «Ага, битва? Идите сюда, я вам сейчас покажу!».

- Говорят, что в этом проекте вы предстаете не Снежной Королевой, как обычно, а весьма лучезарной и позитивной.

- Есть такой стереотип: мол, я вся из себя такая холодная, высокомерная и отстраненная. Может, это от того, что я достаточно закрытый человек, и когда меня застают врасплох незнакомые люди, реагирую на это отстраненно. Но в жизни все не так — друзья это знают. Что касается Алены Липницкой, для меня было важно сделать из нее не только сильную и активную тетю, которая идет вперед и называет себя «розовым танком». Важен и другой момент. Она невероятно умная, обаятельная, умеющая сохранить спокойствие женщина. Действительно верит в то, что может изменить жизнь человека в лучшую сторону, сделать его здоровым и счастливым. Поэтому мне важнее всего было показать, как от нее исходит свет. Как она заходит в пространство и меняет его. Вообще, героиня очень разная — ей приходится пережить несколько тяжелейших испытаний, что заставляет Алену проявляться по-новому.

- Откровенные сцены будут?

- (очаровательно улыбается) Конечно.

Дарья Мороз Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Почему продюсеры и режиссеры так любят звать вас туда, где надо обнажаться?

- Может быть, потому что я достаточно легко отношусь к собственному телу? На экране это для меня не табу, как для многих актрис и актеров. Для меня это всегда было легко, потому что это часть профессии. Надо раздеваться, надо играть откровенные сцены. Пройдя «Содержанки», легко на это смотрю. Излишнего стеснения нет. Если понимаю, что это часть роли и персонажа, то да — мы это делаем. Для моей Алены вопрос телесности невероятно важный. Это ее жизнь, здоровье. Она считает, что без секса отношений нет. Люди, которые не понимают этого или табуируют для себя тему секса, многое теряют. Мы не хотим просто показывать, как люди занимаются сексом. Мы хотим подчеркнуть, что говорить о сексе — это нормально.

Помимо Дарьи в проекте занято приличное число звезд. Подругу главной героини Светку «Венесуэлу» сыграла Анна Уколова. Мужа, хирурга Анатолия Липницкого, — Анатолий Белый. Роль Тимура Муратова, репродуктолога нетрадиционной ориентации, досталась Артему Ткаченко. А веселого уролога Марка — Михаилу Полицеймако.

Михаил Полицеймако и Алина Алексеева Фото: Михаил ФРОЛОВ

Анатолий Белый Фото: Михаил ФРОЛОВ

Актриса Анна Уколова на съемках сериала. Фото: МТС Медиа

Выход сериала планируется эксклюзивно для онлайн-кинотеатра МТС ТВ весной 2021 года.

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