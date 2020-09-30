Щедрый бойфренд подарил Калашниковой бриллиантовые серьги за 15 миллионов рублей

Бойфренд подарил Калашниковой бриллиантовые серьги за 15 миллионов рублей Фото: Личный архив героя публикации

В новых серьгах с бриллиантами в 4 карата певица и звезда ток-шоу Анна Калашникова появилась на акустическом квартирнике Дмитрия Маликова, который прошёл на Хамовническом валу, в ресторане LOGOVO.

Вечер прошёл в формате «A LA RUSSE PARTY», поэтому на певице было дизайнерское платье в русском стиле и эффектные серьги.

- Да, любимый подарил мне серьги в 4 карата. И я думаю, что скоро мы появимся вместе на каком-нибудь светском рауте, - пообещала «КП» Анна Калашникова.

В новых серьгах с бриллиантами в 4 карата певица и звезда ток-шоу Анна Калашникова появилась на акустическом квартирнике Дмитрия Маликова Фото: Личный архив героя публикации

По оценкам специалистов, новое украшение звезды обошлось ее бойфренду в 15 миллионов рублей.

Напомним: в прошлом Калашникова уже получала в дар от поклонников щедрые подарки. Например, в разные время артистке дарили не только дорогие кольца, машины (одна из них — красная Бентли, джип), но и даже квартиру в Испании.

До встречи со своим нынешним возлюбленным Анна собиралась под венец со скандальным певцом Прохором Шаляпиным. Однако накануне торжества пара рассталась. Как выяснилось позже, у Шаляпина на тот момент уже был роман с блондинкой Татьяной Гудзевой, которая недавно родила певцу наследника.

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