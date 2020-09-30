Последнее видео дочери Конкина: София пила вино из бутылки прямо на улице

Дочь актера Владимира Конкина София. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

То, что в истории с гибелью Софии Конкиной, дочери заслуженного артиста России Владимира Конкина, был алкоголь — это факт. 29 сентября адвокат семьи обнародовала результаты экспертизы, которая обнаружила в крови 32-летней женщины три промилле алкоголя и снотворное диазепам. О том, что София ушла в бассейн, прихватив из дома бутылку вина, в эксклюзивном интервью «КП» рассказал ее жених Михаил. Но выяснилось, что это была не единственная бутылка, которую женщина опустошила в тот роковой день.

Владимир Конкин с дочерью Софией. Фото: Иван ВИСЛОВ

В распоряжении Пятого канала оказалась видеозапись с камер продуктового магазина, расположенного в нескольких метрах от фитнес клуба "JUMP", в бассейне которого позже и нашли Софию. Женщина стоит у кассы и пытается найти деньги в сумке. Действия нечеткие, ее шатает из стороны в сторону. В какой-то момент София садится на корточки и продолжает копаться в сумке. Ее единственной покупкой стала бутылка вина.

По словам очевидцев, девушка опустошила ее прямо на улице, недалеко от магазина.

Как в таком состоянии ее впустили на занятия в бассейн, остается загадкой. И, похоже, за эту халатность кому-то придется ответить. Напомним, по факту смерти Софии Конкиной возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Напомним, 22 сентября София Конкина утонула в бассейне на Красной Пресне. Врачи скорой зафиксировали клиническую смерть, но смогли запустить сердце женщины. Спустя сутки, 23 сентября она умерла в больнице имени Боткина.

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