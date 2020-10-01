Что происходит в Нагорном Карабахе, свежие новости на 1 октября 2020 года: что еще случилось на границе Армении и Азербайджана

Кадр из видео Минобороны Азербайджана с обстрелом противника. Фото: REUTERS

Рассказываем свежие новости о том, что происходит в Нагорном Карабахе на 1 октября 2020 года.

На четвертые сутки вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе завис сайт Министерства обороны Армении. Похоже, что интерес к событиям в этой бывшей союзной республике значительно вырос. Новости остаются доступны в официальных пабликах, что пока работают в различных социальных сетях. Но информация в них больше похожа на информационное противоборство. Министерство обороны Азербайджана также стало испытывать проблемы с работой ведомственного сайта и между сообщениями о военных успехах поспешило заявить о начале действия официального канала в мессенджере Telegram.

СВОДКИ ИЗ БАКУ

Официальные новостные каналы Баку пестрят сообщениями о существенных потерях противника. Уничтоженную технику подают читателю списками. Их сопровождают видео кадры с беспилотников.

"Противник вынужден был отступить с ранее занимаемых позиций и важных участков местности по всему фронту. Потери в сумме за этот период составили: до 200 танков и другой бронетехники, 228 артиллерийских установок, реактивных систем залпового огня и минометов, 30 средств ПВО, 6 командных пунктов управления и командно-наблюдательных пунктов, 5 складов боеприпасов более 110 автомобильной техники, 1 зенитно-ракетный комплекс С-300", - говорится в утренней сводке.

Ей Баку подтверждает цифры, которые сообщались ранее, но опровергались Ереваном.

Министерство обороны Азербайджана заявляет о тяжелых ночных боях, об сокрушительных артиллерийских ударах по позициям вооруженных сил Армении. Говорит об ответном артиллерийском огне с территории Горусского района Армении. Он пришелся на города Тертер и Горадиз.

В социальной сетях азербайджанские военные обсуждают уничтожение артиллерийских установок противника и рассуждают о том, сколько так без посторонней поддержки выдержит армия Нагорного Карабаха.

Днем на сайте Минобороны Азербайджана появился ультиматум, в котором военные требуют, чтобы Армения немедленно прекратила обстрел территории Азербайджана. В противном случае угрожают применить "адекватные ответные меры".

ВЕСТИ С НАГОРНОГО КАРАБАХА

Очевидно, что минувшая ночь для войск в зоне арцахско-азербайджанского конфликта была непростой. Отсюда минимум информации, которая прежде всего говорит о пике напряженности. В сообщениях Минообороны Армении упоминается сбитый подразделениями Армии обороны Нагорного Карабаха (на территории Варазатумб (Леле Тепе) "боевой вертолет противника". Снимков боевой машины нет, так как уточняется, что он упал на территории Ирана. В своем сообщении Министерство обороны Республики Арцах чуть ли не извиняется, заявляя, что сделано это было не преднамеренно, но случилось бы неизбежно, так как "развязанные Азербайджаном боевые действия идут очень близко к границе". Ереван также заявляет, что своевременно отслеживает все перегруппировки войск Азербайджана у своих границ и принимает зеркальные меры к обороне.

ПЕРВЫЕ ОЦЕНКИ

Похоже, что пока наступление Баку проваливается: вскрыть глубоко эшелонированную оборону Нагорного Карабаха, которая строилась в горах с учетом опыта сирийских Голанских высот так и не вышло. Эксперты уверены, что сторонам придется взять паузу для дипломатических переговоров.

Но в Закавказье этих экспертов пока не слышат. Под грохот канонады спорят о трофеях. Вот уже Азербайджан опроверг информацию о сбитом в Нагорном Карабахе и упавшем на территории Ирана вертолете ВВС республики. А Ереван утверждает, что Баку завышает цифры потерь среди ополченцев Нагорного Карабаха.

Пока идут споры гибнут и страдают мирные жители и журналисты. Издание Le Monde сообщило о ранении двух репортеров в зоне обстрела Нагорного Карабаха. Вместе с ними под артиллерийский обстрел попали и российские журналисты. Генеральный секретарь Совета Безопасности ООН Антониу Гутерреш обратился к Еревану и Баку с призывом прекратить насилие.

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