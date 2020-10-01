«У нас все получилось!»: Евгений Плющенко и Яна Рудковская прокомментировали рождение сына

По словам Яны, самой выносить малыша у неё не получилось, поэтому они нашли суррогатную мать Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Ещё в прошлом году продюсер Яна Рудковская и двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко признались, что мечтают ещё об одном ребёнке.

По словам Яны, самой выносить малыша у неё не получилось, поэтому они нашли суррогатную мать.

- Я ничего не вижу такого, что ребёнка нам выносит суррогатная мать, - говорила Яна Рудковская. - Это же моя яйцеклетка. Это эмбрион, который создан с помощью двух людей, которые любят друг друга и хотят иметь детей. Благодаря медицине появилась такая возможность.

И вот долгожданная новость - ещё одним Плющенко стало больше.

25 сентября на свет появился Арсений.

И только, когда мальчика выписали из роддома Яна и Евгений поделились радостной вестью со своими поклонниками, опубликовав первые совместные фото с сыном.

На выписке присутствовал и «Гном Гномыч» Саша Плющенко, отметив, что очень рад рождению ещё одного братика. Кстати, в семье Плющенко рождаются сплошь мальчишки. Неплохая футбольная команда (учитывая, что это второй любимый вид спорта Евгения) складывается - Яна воспитывает двоих сыновей от бизнесмена Виктора Батурина. И у Евгения есть сын от первого брака Егор.

Ну и, конечно, общий сын супругов Саша и теперь ещё и маленький Арсений появился в доме звёздной пары. Супруги недавно намекнули, что возможно, не остановятся на этом. Мол, мужскую компанию хотелось бы дополнить дочкой.

Ну, а пока kp.ru поспешила поздравить родителей с рождением нового сына.

- Я пока ещё никому ничего не комментирую, потому что мы только сегодня забрали малыша из роддома. Единственное, что могу сказать: мы с Женей очень счастливы! Мы очень долго этого ждали!-сказала «КП» Яна Рудковская.

- И у нас все получилось! - добавил счастливый Евгений Плющенко.

- И мы хотим сказать всем, кто хочет ребёнка, надеется и верит, надо продолжать верить и обязательно все у вас получится. Спасибо за поздравления. Мы очень счастливы!