Экс-супруга актера Виталина Цымбалюк-Романовская: Не жалею, что не родила Джигарханяну ребенка

Армен Джигарханян отметил 85-летие в узком кругу. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Свой юбилей народный артист и худрук одного из столичных театров отметил в узком кругу. Сам Джигарханян сейчас не дает интервью. Но о нем с удовольствием говорят два человека, сыгравших свои роли в его судьбе: бывшая жена Виталина Цымбалюк-Романовская и друг артиста Артур Согомонян.

Врачи запретили выходить из дома

- Чувствует себя Армен Борисович нормально, - рассказал «КП» Артур Согомонян. - Но широкого празднования решили не делать. Он очень хотел прийти на свой юбилей в театр, но врачи отговорили. С его болячками подцепить коронавирус очень рискованно. Слава богу, весной он хорошо перенес пандемию. В больницу давно не обращались, и нет повода сейчас для этого. У него несколько лечащих врачей, которые его ведут.

- Он выходит из дома?

- Сейчас врачи не рекомендуют. Дистанционное руководство - веяние времени, он постоянно на связи с театром. Летом они выходили с супругой Татьяной Власовой (бывшей женой, от которой Джигарханян ушел к Виталине и с которой снова живет вместе. - Ред.), даже выезжали за город.

Сейчас об артисте заботится его бывшая жена Татьяна Власова. Фото: Канал «Россия 1»

- Экс-супруга Джигарханяна Виталина считает, что вы не выводите его в люди, потому что он недееспособен…

- Бред! Я давно не слежу за тем, что она говорит. Все, что с ней связано, прошло.

- Армен Борисович про нее вообще не вспоминает?

- Нет. Давно уже.

- Чем закончилось уголовное дело о мошенничестве в отношении Виталины?

- Оно так и висит. Его то приостанавливают, то продлевают. Виталина снимала деньги без его ведома с его счетов, оформила на себя новую квартиру. Ранее суд, как известно, ее осудил по статье о вмешательстве в личную жизнь (за установку скрытых видеокамер в кабинете Джигарханяна приговорили к 200 часам работ. - Ред.).

По новой квартире на Молодогвардейской улице (трехкомнатной, стоимостью 34 млн руб.) мы не судились с Виталиной. Посчитали, что сложно будет эту недвижимость отсудить. Виталина оформила ее на себя за один день до похода в загс, при этом она обманула Армена Борисовича - он считал, что она оформляет квартиру на них обоих. Сейчас сложно уже что-то оспорить. Если бы она оформила уже в браке, то при разводе жилплощадь делилась бы пополам. А она сделала хитро. Разбогатела на этом.

Какая-то неприглядная история была и с продажей половины доли его квартиры на Арбате, которую (после его развода с Власовой) Виталина продала бизнесмену Растегину. Он денег так и не получил от нее. Растегин поступил нормально - вернул половину Армену Борисовичу, и сейчас Джигарханян живет в этой квартире с супругой Татьяной Власовой (вторая половина принадлежит ей). А Растегин взыскивал деньги с Виталины через суд. Все эти разборки уже неактуальны. Не хочется нервировать ими Армена Борисовича. Он живет своей жизнью, Виталину забыл как кошмарный сон.

«Нас разлучили его друзья»

Бывшая жена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская уверена, что дела у Армена Борисовича не так хороши, как это пытаются представить его друзья.

С третьей женой Виталиной актер развелся в 2017 году. Фото: Anatoly LOMOKHOV/Global Look Press

- То, что произошло (развод. - Ред.), это был несчастный случай, связанный исключительно с резким ухудшением его здоровья, - рассказала «КП» экс-супруга актера. - Он не делал плохих поступков против меня. Все сделали его так называемые друзья. Я думаю, что его публичная жизнь и деятельность как актера и руководителя театра теперь, к сожалению, закончилась. Поэтому я расцениваю эту ситуацию, когда нас разлучили, больше как трагедию для него, чем для меня.

- Говорят, сейчас ему лучше…

- А вы его видели последние два года, говорили с ним? Когда он был со мной, он жил насыщенной, творческой, публичной жизнью. А что с ним сейчас? Кто это знает?

- Вы сейчас одна или у вас появился любимый мужчина?

- Про личную жизнь я пока не рассказываю.

- Вы сказали, что вы работаете…

- Один очень хороший проект мне предложил выдающийся человек. Но пока это секрет.

- Музыкальный проект?

- Нет, скорее социально-образовательный.

- И сейчас вы каждый день ходите на работу?

- Да, и даже на совещания! Моя директорская практика в Театре Джигарханяна была нешуточная, и мне очень пригодился этот опыт.

«Я все помню»

- Вы оформили на себя новую квартиру Джигарханяна...

- Это было его решение! В этой квартире все сделано для него. Я просила не делать порожки, чтобы он не спотыкался. Ванна невысокая, чтобы ему было удобнее. Все было сделано для его комфорта. Он здесь прописан до сих пор. И я, честно говоря, до сих пор ощущаю, что он должен быть здесь.

- Его друзья говорили, что вы могли бы оформить квартиру на двоих - на себя и Армена Борисовича.

- Они так говорят, потому что так им было бы легче ее забрать. Они это пытались сделать, но не смогли. Армен Борисович не видел в Степане (Степан Джигарханян - сын Татьяны Власовой от первого брака. - Ред.) наследника. И настоял, что квартира должна быть оформлена только на меня. Он был в здравом уме, в присутствии нотариуса сам все подписывал.

- Вы снимали деньги с его счетов?

- При его согласии, потому что он не умеет пользоваться картами.

- Как вам кажется, Армен Борисович вас разлюбил?

- Я думаю, он сейчас ко всем относится одинаково. В его состоянии деменции он не знает и не понимает, что сейчас происходит.

- Вы вычеркнули его из сердца?

- Конечно, нет. С ним прошла половина моей жизни. Когда у нас начинались отношения, мне был 21 год. А сейчас мне как раз 41.

- Возможно, вы бы не разошлись, родись у вас ребенок...

- Армен Борисович болел довольно давно. И история с ребенком не была нам, думаю, нужна. Мы были счастливой семьей. Рядом с ним я сама себя чувствовала ребенком.

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