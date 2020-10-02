Джо Байден раскрыл свои доходы

В предвыборном штабе Байдена публикацию налоговых деклараций назвали «историческим уровнем транспарентности» Фото: REUTERS

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джозеф Байден опубликовал свою налоговую декларацию и призвал своего оппонента-республиканца Дональда Трампа сделать то же самое.

Согласно раскрытым данным, Джо Байден и его супруга Джилл за 2019 год не заработали и миллиона – совокупный доход семьи составил немногим более 985 тыс. долларов. С этой суммы Байдены заплатили федеральные налоги – почти 300 тыс. долларов.

Вслед за кандидатом в президенты информацию о своих доходах раскрыла и Камала Харрис, идущая в паре с Байденом кандидатом в вице-президенты США.

В предвыборном штабе Байдена публикацию налоговых деклараций назвали «историческим уровнем транспарентности».

Накануне в The New York Times появилась статья, автор которой обвинил Трампа в неуплате налогов.

«Он вообще не платил подоходный налог за десять из последних 15 лет — в основном потому, что сообщал о том, что теряет больше, чем зарабатывает», – написано в статье.

Трамп опроверг слова журналистов и заявил, что исправно платит налоги, а кроме того, является единственным президентом в истории США, который отказался от получения положенного жалованья.