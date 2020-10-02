Алла Пугачева пришла на помощь разбитому инсультом Борису Моисееву

Борис Моисеев Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

За здоровьем разбитого инсультом Бориса Моисеева следит вся страна. Меж тем последние новости о состоянии знаменитого певца - одна страшнее другой. "Дитя порока" так и не смог вернуться к привычной жизни и вынужден вести затворнический образ жизни. Свежих фотографий кумира давно нет, так как показывать тяжело больного человека - верх цинизма. Однако отсутствие информации о 66-летней звезде порождает массу слухов.

"Как страшно! Боря Моисеев обездвижен", - с таким заявлением на днях выступила модель Алена Кравец. Перепуганная женщина сообщила, что артист "совсем плох": "Боря находится в тяжелом состоянии. Говорят, артист совсем плох. Господи, как же страшно все это! После инсульта его облегчение было временным, а сегодня его состояние ухудшилось. Не хочется верить этому, но, к сожалению, все подтверждают эту информацию".

Чуть ранее адвокат Тамара Пухова поведал, что состояние Моисеева в последнее время усугубилось. "Борис, насколько мне известно, сейчас находится в тяжелейшем состоянии. Я буквально на днях общалась с его близким другом. Моисеев прикован к постели, лежит... Никакого просвета в состоянии его здоровья нет", - поведала она.

Как выглядит Боря и как он говорит, никто давно не видел и не слышал. "Его от всех нас просто скрывают. Мы знаем, что представителям Бори предлагали несколько телевизионных съемок, но его помощники отказываются. Потому что показывать там, видимо, некого…", - делятся взволнованные поклонники звезды эстрады.

Меж тем представители Моисеева опровергли информацию об ухудшении здоровья певца. Директор артиста Сергей Горох сообщил, что его подопечный живет полноценной жизнью - гуляет, встречается с друзьями, чувствует себя хорошо, в хорошем настроении, с чувством юмора все в порядке, он смотрит телепередачи и в курсе всего происходящего. С финансами у него тоже все в порядке.

Директор певца также сообщил, что Тамара Пухова прислала Борису большой букет цветов и корзину с фруктами. А также необходимые лекарства, о которых она предварительно узнала.

Кроме того, по словам Гороха, как только слухи дошли до Аллы Пугачевой, она тут же связалась с ним, предложив любую помощь, в том числе и финансовую. Аллу Борисовну поблагодарили, но от помощи отказались, поскольку в ней нет необходимости. "Моисееву хватает средств от пенсии и авторских отчислений на все необходимое. Певец очень благодарен Алле Пугачевой, а также вдове Иосифа Кобзона Нинель Михайловне", - приводит слова мужчины 5-tv.ru.

Напомним, в 2010 году у Бориса Моисеева произошел первый инсульт. Состояние артиста было тяжелым. У него случилась остановка сердца, затем его ввели в состояние медикаментозной комы и он долгое время был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Певец тогда смог восстановиться и даже вернулся на сцену. Врачи рекомендовали артисту изменить образ жизни и оставить сцену, но Моисеев решил по-своему. Снова начал давать концерты, курить и употреблять алкоголь. В итоге организм не выдержал, и в 2015 году у него случился повторный инсульт.