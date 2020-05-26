2020-05-26T01:22:32+03:00
Звезды

Появилось свежее видео разбитого инсультом Бориса Моисеева

От прежнего певца не осталось и следа
Ольга ЛИБГАРДТ
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Появилось свежее видео разбитого инсультом Бориса МоисееваПоявилось свежее видео разбитого инсультом Бориса МоисееваФото: Евгения ГУСЕВА
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Слухи о тяжелом состоянии Бориса Моисеева в последние дни не обсудил только ленивый. Злые языки утверждали, что 66-летний певец "совсем плох, почти не говорит, перестал узнавать людей, не помнит события". Видимо, сплетники настолько надоели вокалисту и его окружению, что исполнитель хита "Голубая луна" впервые за год вышел на связь.

Разбитый инсультом Борис Моисеев находится на самоизоляции в своей шикарной квартире в центре Москвы. Впервые за год певец дал интервью по видеосвязи. "Боря, привет. Как дела? Ты меня узнал? Есть предложение поболтать", - спросил Артур Гаспарян артиста.

На что певец ему ответил: "Артурчик, привет. Давай поговорим".

В ролике вокалист предстал в спортивной кофте, белой футболке и маске на лице. 66-летнего артиста на видео сложно узнать (смотрите ролик - прим сайт kp.ru). У него изменилась прическа, на лице - очки. Он сидит за столом. За спиной звезды можно рассмотреть изысканную мебель, в том числе и шикарную двуспальную кровать. На этом ролик прерывается.

Во время беседы Моисев рассказал, что сильно огорчается, когда читает о себе очередные байки. "Очень обидно, когда просыпаешься утром в хорошем настроении, выпиваешь чашку ароматного чая или кофе, и читаешь заголовок, что я чуть ли не умер, или что мне не на что есть, что я бедствую или продал свою недвижимость, что никому не открываю дверь, что меня все забыли. Меня это сильно обижает и расстраивает", - сетует раздосадованный исполнитель.

По его словам, раз в два-три месяца его начинают тормошить. "Меня как-то спросили: «Борис Михайлович, вы уже написали завещание?». Я ответил: «Господа, простите, я туда еще не собираюсь», - поведал он.

Хотя и не отрицает - в последнее время в основном сидит дома, почти нигде не появляется. "Когда наступила эта пандемия, я сказал: вы теперь все оказались в моей шкуре. Просто моя «самоизоляция» началась немножко раньше, а сейчас миллионы людей испытывают то, как я живу и что испытываю уже некоторое время. Но в своей «самоизоляции» я ощущаю себя нормальным человеком...", - цитирует Бориса сайт mk.ru.

Каждый день к нему приходит домработница, убирает, готовит еду. В финансовом смысле, по словам певца, у него все хорошо. "Я не в депрессии, мне не надо пить антидепрессанты, чтобы поддерживать нормальное расположение духа и бодрый настрой. Денег хватает, взаймы ни у кого не брал и не беру. Живу на свои деньги... Так что всем «похоронным бригадам» я отвечаю пока только одно: отбой, ребята", - резюмировал он.

Напомним, в 2010 году у Бориса Моисеева произошел первый инсульт. Состояние артиста было тяжелым. У него случилась остановка сердца, затем его ввели в состояние медикаментозной комы и он долгое время был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Певец тогда смог восстановиться и даже вернулся на сцену. Врачи рекомендовали артисту изменить образ жизни и оставить сцену, но Моисеев решил по-своему. Снова начал давать концерты, курить и употреблять алкоголь. В итоге организм не выдержал, и в 2015 году у него случился повторный инсульт.

Разбитый инсультом Борис Моисеев распродает имущество.Больному певцу помогают деньгами Алла Пугачева и Нелли Кобзон

ИСТОЧНИК KP.RU

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