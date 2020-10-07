В последнее время лицо певицы выглядит сильно опухшим. Друзья подозревают, что она много пьет. Фото: Канал «Россия 1»

Хиты Татьяны Овсиенко «Женское счастье», «Колечко», «Школьная пора» и по сей день часто крутят на радио и ТВ. А вот сама 53-летняя певица в последнее время редко появляется на сцене. И дело не только в пандемии, которая поставила на паузу карьеру многих артистов. Друзья очень переживают за Татьяну и боятся, что с Овсиенко может повториться трагическая история Валентины Легкоступовой.

- Ситуация с Таней очень плохая, - рассказала «КП» соседка певицы. - Она живет с трижды судимым мужчиной. Таня скрывает от общественности истинное положение дел, но мы, ее подруги, прекрасно все знаем. Я ее видела не так давно. Пора бить тревогу и спасать Таню!

Уберегла от смерти

Всенародная слава к Овсиенко пришла в 1988 году, когда она стала участницей группы «Мираж». Сначала Татьяна работала в коллективе костюмером, но когда из группы ушла солистка Наталья Ветлицкая, срочно заменила ее. Чтобы хорошо смотреться в дуэте с Ириной Салтыковой, Татьяна похудела на 18 килограммов. В 90-х разразился скандал: Овсиенко обвинили в том, что она на сцене только открывает рот под фонограмму. Татьяна ушла из группы и решила доказать всем, что у нее тоже есть голос. Ее сольная карьера превзошла все ожидания: Овсиенко быстро превратилась в одну из самых популярных певиц страны.

После ухода из группы «Мираж» карьера Овсиенко резко пошла в гору. Фото: Михаил ДЖАПАРИДЗЕ/ТАСС

В личной жизни тоже все шло благополучно. В 1993 году она вышла замуж за продюсера Владимира Дубовицкого, бывшего мужа Ирины Аллегровой. Певица была с ним счастлива, единственное - у них не было детей. В 1999 году Татьяна, выступая в детдоме в Пензе, увидела трехлетнего мальчика Игоря и сразу потянулась к нему. Воспитатели сказали, что малыш обречен - порок сердца. Шансов практически не было. Но Овсиенко оплатила ребенку операцию, которая прошла удачно, а затем оформила на него опекунство. Она с воодушевлением заботилась о сыне, иногда даже в ущерб карьере. Игорь вырос, выучился в Америке, женился на бразильянке и подарил приемной матери внука. Сейчас он с семьей живет в США. «За них мое сердце спокойно», - написала как-то певица в Инстаграме под фотографией сына и внука.

А с Дубовицким Овсиенко пришлось расстаться. Это произошло в 2003 году, когда она узнала о его измене. Следующим гражданским мужем певицы стал предприниматель из Магадана, торговавший икрой и морепродуктами. С ним Овсиенко жила в роскоши, с прислугой. Но… новая любовь застала врасплох.

Мужчина с темным прошлым

В 2007 году в Ялте Овсиенко познакомилась с мужчиной и, с ее слов, потеряла голову. Ради этой безумной страсти она рассталась с гражданским мужем, гарантировавшим ей беззаботное сытое завтра. Тогда еще Овсиенко не знала, что ее новый избранник тесно связан с криминальным миром.

Когда суд вынес приговор гражданскому мужу певицы Александру Меркулову, Татьяна расплакалась прямо в зале. Фото: Вячеслав ПРОКОФЬЕВ/ТАСС

Уроженец Рязани Александр Меркулов еще в молодости стал рэкетиром. Потом мужчина перебрался в Санкт-Петербург и влился в тамбовскую ОПГ. Он стал личным водителем питерского авторитета Владимира Кумарина. Меркулову организовали поддельный паспорт на фамилию Чудинин, и в группировке у него была кличка Саша Чудной. В 2000-х тамбовская ОПГ решила прибрать к рукам питерский нефтяной терминал. Меркулов стал одним из организаторов покушения на его владельца Сергея Васильева. Джип бизнесмена заблокировали на дороге и открыли по нему огонь. Один из охранников скончался на месте, Васильев и двое других сотрудников получили ранения. Главу тамбовской ОПГ Кумарина арестовали, а Меркулов сбежал в Ялту.

Там он обосновался под новой фамилией Мазуренко. На курорте на него и обратила внимание Овсиенко, когда Александр пришел на ее концерт. Завязался бурный роман. Певица ничего не знала про темное прошлое возлюбленного. Когда крымская полиция вычислила объявленного в международный розыск беглеца и поместила в СИЗО, Татьяна была в шоке. Через 10 месяцев Меркулова передали России, и он оказался в «Матросской Тишине». На суде Овсиенко рыдала в голос, провожая любимого в заключение.

- Саша отсидел четыре с лишним года, - рассказала «КП» подруга Овсиенко. - А я говорила, что это Таня их отбыла. Она перестала выходить в свет, тосковала и ждала. Нанимала и оплачивала ему лучших адвокатов. Продала почти все имущество, лишь бы помочь Саше. Она была богатая, а осталась только с одной квартирой в Москве, где живет сейчас. Многие отвернулись от нее после этого скандала.

В 2017 году Александра выпустили на волю. Овсиенко не могла скрыть радости, что дождалась любимого. Она вновь стала много выступать, была полна планов.

«Заставляет ее продать квартиру»

Однако в этом году, как рассказали знакомые, отношения Овсиенко с гражданским мужем ухудшились.

- Из-за пандемии Татьяна осталась почти без работы, - рассказала «КП» знакомая Овсиенко. - Говорят, денег стало не хватать. Это злило ее гражданского мужа, который сам не работает. Недавно он заставил Таню продать машину. Она не хотела, но продала. Последнее время мы Таню почти не видим, она ведет закрытый образ жизни. Иногда от нее запашок - похоже, к рюмочке прикладывается. Одна соседка общалась с Татьяной по поводу платежей за квартиру (Овсиенко задолжала за «коммуналку» больше 135 тысяч рублей. - Ред.), говорит, смотрю - у нее задрался рукав, а под ним вся рука в синяках. Соседка ее спросила: «Таня, это тебя муж избил?» Ну а кто же еще?! Татьяна голову опустила, ушла от ответа. Мы беспокоимся за нее. Муж-то у нее бандит в прошлом. Таня уже и за квартиру задолжала так, что ее фамилию вывешивали на подъезде на доску позора. Сейчас она с продажи машины заплатила долги.

- Боюсь, в ближайшее время с ней может случиться что-то нехорошее, - рассказала «КП» соседка певицы. - Думаю, из-за квартиры, в которую она прописала мужа Сашу. У нее четырехкомнатная квартира на Ленинском проспекте - когда-то Таня купила две квартиры и объединила их в одну. Это последнее, что у нее осталось из имущества. Вроде бы Саша ее сейчас уговаривает разменять эту квартиру на меньшую с доплатой, чтобы были деньги. Таня пока отказывается. В квартире прописаны она, ее гражданский муж и приемный сын, который сейчас в Америке. В Россию сын не приезжает, потому что здесь его должны в армию забрать. Так что Саша эту квартиру вполне может продать по-тихому. Пару недель назад он заставил Таню последнюю машину продать за миллион рублей. До сих пор у нее штрафы ГИБДД висят не оплаченные. Исполнительные приставы за ней бегают по этому поводу.

Выйдя на волю, Меркулов первым делом вручил Татьяне обручальное кольцо в эфире телешоу. Правда, по сей день так на ней и не женился. Фото: Instagram.com

«Лицо опухшее, руки трясутся»

- Как мне показалось, Саша ее спаивает, - предполагает подруга Овсиенко. - Она просыпается - на столе две бутылки самого дешевого шампанского. Вечером - бутылка непонятного суррогатного коньяка. Он наливает ей. Сидит с ней, никуда не выходит. Выпускает ее, разве только если зовут выступить на корпоративе или на мероприятии за деньги. Сейчас работы у нее резко убавилось. Хотя в конце прошлого года она нормально зарабатывала - 3 млн 600 тысяч она получила в декабре, сама мне рассказывала. И ее мужик был доволен. Причем ее гонорар он сразу забирает себе, просит ему на карточку деньги перечислять. Она уволила всех людей, кто с ней был связан. Только водитель у нее остался, который ее возит. Он же стал и принимать заявки на корпоративы. Когда она приезжает на какое-то выступление, люди ее зачастую не узнают. Мне редакторы программы Андрея Малахова «Привет, Андрей!» рассказывали, как звали Таню на передачу. Говорили: мол, мы ее еле в чувство привели, и вид у нее был специфичный.

Таня рядом с мужем превращается совсем в другого человека. У нее лицо опухшее, руки стали трястись.

- На самом деле Таня сейчас хочет привести себя в порядок, записалась к косметологам, планирует вернуться в рабочий строй и ждет приглашений, - рассказал «КП» ее директор Александр.

- Когда мы стали ее мужа упрекать - до чего он доводит Таню, он решил ее сам повести по врачам, - продолжает знакомая. - Испугался, видимо, что мы про него все расскажем. У нее на руках и на ногах синяки, пальцы выкручены. Она мне признавалась, что иногда он ее хватает и словно душит. Как-то она позвонила и говорит: «Он меня убьет». Я советовала Тане обратиться в полицию, но она дико боится мужа. Надо бить тревогу, иначе в ближайшее время ситуация закончится очень плохо. Я Таню знаю 20 лет. И когда увидела, во что она с ним превращается, мне стало страшно. Увидела ее и потом плакала...

Овсиенко принадлежат квартиры № 143 и 144. Общий долг по ним - около 135 тыс. рублей.

КСТАТИ

Задолжала за «коммуналку» больше 135 тысяч

На подъезде Татьяны Овсиенко висит «позорный листок» МФЦ - список задолженностей по квартплате. В доме на Ленинском проспекте певице принадлежат две объединенные в одну квартиры - 143 и 144. Судя по этому списку, Овсиенко задолжала за одну квартиру 55 тысяч 440 рублей, за вторую - 79 тысяч 993 рубля.

КСТАТИ

«О личном не говорю»

Звоню на мобильный Овсиенко. Певица долго не брала трубку, наконец ответила.

- Работы стало меньше из-за пандемии. Но я работаю. Вот выступала на Дне танкиста в Кантемировской дивизии. Еще поеду на День города в Калугу, - рассказала Татьяна.

- Как у вас отношения с гражданским мужем?

- Я не даю сейчас интервью о личном, извините...

- Ситуация непростая, но они с мужем не расстаются, - сообщил «КП» водитель певицы Александр.

- Некоторые недовольны мужем Татьяны. Она достойна лучшей партии?

- Разные мнения на этот счет (вздыхает). Я не хочу лезть в чужую жизнь. Знаю, но говорить не буду.

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