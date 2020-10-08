Объявление лауреатов Нобелевской премии по литературе 8 октября 2020: прямая онлайн-трансляция

Нобелевский комитет по литературе назовёт имя нового обладателя премии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В четверг, 8 октября 2020 года, Нобелевский комитет объявит лауреата премии в области литературы. Альфред Нобель указал в своём завещании, что премия должна присуждаться создателю "лучшего литературного произведения идеалистической направленности".

Возможными кандидатами на Нобелевскую премию в этом году могут стать французская писательница Мариз Кондэ и японский прозаик Харуки Мураками. Однако до самого момента объявления лауреата имя претендентов держится в тайне. Их список для каждого года рассекретят только спустя 50 лет. Документы можно будет увидеть в архиве Шведской академии в здании Стокгольмской биржи в Старом городе.

Ранее сайт KP.ru сообщал о лауреатах Нобелевской премии в области медицины и физиологии, физики, а также химии.

В понедельник, 5 октября, Нобелевскую премию по медицине и физиологии присудили Харви Дж. Альтеру, Майклу Хоутону и Чарльзу М. Райсу за открытие вируса гепатита С.

На следующий день, 6 октября, объявили лауреатов Нобелевской премии по физике. Ими стали Роджер Пенроуз, Рейнхард Гензель и Андреа Гез. Они стали авторами открытия, касающегося одного из самых необычных явлений во Вселенной - чёрных дыр.

В среду, 7 октября, Нобелевская премия в области химии была присуждена француженке Эммануэль Шарпантье и американке Дженнифер А. Дудна за разработку "ножниц ДНК" - метода редактирования генома.