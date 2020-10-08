Что происходит в Нагорном Карабахе, свежие новости на 8 октября 2020 года: обстановка на границе Армении и Азербайджана

"Территория Бардинского района подверглась обстрелу из тактического ракетного комплекса "Точка-У", - пишет сайт Минобороны Азербайджана Фото: REUTERS

Столкновения на границе Армении и Азербайджана продолжаются. Что происходит в Нагорном Карабахе 8 октября 2020 года: мы собрали свежие новости о конфликте.

АЗЕРБАЙДЖАН

"Территория Бардинского района подверглась обстрелу из тактического ракетного комплекса "Точка-У", - пишет сайт Минобороны Азербайджана. В новостной ленте говорится о непрекращающихся ночных боях. "Артиллерийскими снарядами были обстреляны штаб, инфраструктура и склады оружия и боеприпасов вооруженных сил Армении", - сообщают об ответных действиях азербайджанские военные.

За день на сайте президента Азербайджана Ильхама Алиева появилось несколько эмоциональных сообщений.

"Обстрел армянскими вооруженными силами наших городов и сел с использованием баллистических ракет является военным преступлением. Руководство Армении должно быть привлечено к ответственности за это. Армения не может соперничать с нами на поле боя. Она проигрывает бой, поэтому, чтобы помешать нам, они прибегают к неприятным трюкам, совершая максимальные преступления против гражданского населения. Наши города в непосредственной близости от зоны боевых действий обстреливаются изо дня в день".

Такой активности на сайте еще не наблюдалось.

АРМЕНИЯ

"Несколько минут назад в южном направлении были сбиты два вражеских беспилотника, армия обороны Арцаха продолжает наносить точные разрушения", - информирует пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.

Президент непризнанной Республики Арцах (Нагорный Карабах) Араик Арутюнян в своем паблике сообщает о создании расширенной рабочей группы по организации работы государственных органов в состоянии войны. Это говорит о том, что экономика Армении не готовится мириться, а полностью переходит на "военные рельсы".

"В ближайшее время будет создана комиссия по оценке ущерба, а после окончания боевых действий на основе профессионального заключения государство предоставит работа по требованию компенсаций за их восстановление", - заявил также Арутюнян.

В ближайшее время в Карабахе будет создана комиссия по оценке ущерба Фото: Александр КОЦ

В МИРЕ

Журналист американской газеты New York Times Кристиан Триберт заявил в своем материале о появлении на территории аэродрома в азербайджанской Гяндже двух истребителей F-16. Он сделал вывод, что это самолеты-невидимки, что прилетели туда из Турции.

"Нахождение F-16 в Азербайджане могут говорить о военной помощи Турции Азербайджану в войне из-за Нагорного Карабаха", - отметил журналист.

Ранее Шушан Степанян сообщала о том, что турецкий F-16 сбил ракетой штурмовик Су-25 ВВС Армении. Однако официальный Баку отрицает наличие у них F-16 ВВС Турции. Но уже очевидно, что США придется как-то реагировать на появление самолетов НАТО в зоне конфликта в Закавказье.

Владимир Путин назвал войну в Нагорном Карабахе трагедией и заявил, что Москва надеется на прекращение конфликта в ближайшее время.

"Это трагедия. Мы очень переживаем, потому что и Азербайджан, и Армения, и Нагорный Карабах - это все территории, на которых проживают не чужие нам люди", - уточнил президент.

Все ждут реакции на происходящее Минской группы ОБСЕ. Ее представители из России, Франции и США уже собираются в Женеве, чтобы встретиться с главой МИД Азербайджана. В следующий понедельник, в том же составе они будут общаться с министром иностранных дел Армении. Эта встреча произойдет уже в Москве.

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