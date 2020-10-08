"Вот это скандал!": брошенная жена раскрыла роман Ксении Собчак с продюсером "Дома-2"

Бывший продюсер шоу "Дом-2" Василина Михайловская. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Ксения Собчак, как известно, стала известна на всю страну после участия в шоу "Дом-2". Знаменитая телестройка сделала из тусовщицы и дочери политика настоящую звезду. Но мало кто знает, что более десяти лет назад Ксения увела из семьи чужого мужа - генерального продюсера "Дома-2" Алексея Михайловского. Он-то и помог Собчак стать знаменитой.

Бывший продюсер шоу "Дом-2" Василина Михайловская заявила, что Ксения Собчак разрушила ее брак с генпродюсером проекта Алексеем Михайловским. По словам брошенной жены, Собчак тогда была ведущей скандальной телестройки.

Василина прервала свое многолетнее молчание после интервью Наташи Королевой и Тарзана, которые они дали в эфире YouTube-шоу "Осторожно,Собчак". "Самое унизительное в таких историях - это публичность измены и персонификация «зла». Которое, конечно, моложе. Хлопает глазами, пытается «любить» бескорыстно. Когда этот «хор и балет» из голодных провинциальных чаек где-то «там», то и ... бы с ним. Вот в кровать твою когда лезет - это уже too much", - начала свою исповедь Михайловская.

По ее словам, именно Ксения разрушила ее брак. "Интервьюерша этой записи вбила последний, инкрустированный стразами гламурных нулевых, гвоздь в крышку гроба моего подыхающего брака. Я, собственно, никогда ее и не винила. Дети жестоки с котами, девушки безжалостны к женам. Но именно публичность предательства мужа травмирует так, что ты покрываешься шрамами, как броней. И больше ничего невозможно", - написала брошенная жена в блоге.

А что Ксения? "Отряхнулась и побежала себе дальше. Только уже более уверенно стряхивая с бревна напарницу. Я потом наблюдала ее тактику. Где бы она ни оказывалась - захватывает самого влиятельного на этой площадке жизни самца. И это уже дела давно минувших дней. Но именно тогда «звезду» из нее сделал увлекшийся по уши мой бывший муж. До этого она была просто «дочь политика» и тусовщица внутри Садового кольца", - написала бывшая жена Александра Михайловского.

Подписчики бывшего продюсера шоу "Дом-2" очень бурно отреагировали на ее признание. "Вот это скандал!", "И почему меня не удивляет, что Собчак проскакала, делая себе карьеру", "Браво! За смелость, за искренность, за правду... Не все могут сказать, но кто понимает, те с Вами", "Сейчас Собчак должно бомбануть. Теперь все встало на свои места", "Еще и с Михайловским!", "Тактика Собчак в жизни - уничтожать все на своем пути, у нее поэтому и подруг нет", - пишут фолловеры.