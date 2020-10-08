«А где нудистский пляж?»: Похудевший Филипп Киркоров решил пошалить

Артист прибыл в Крым на музыкальный конкурс Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Вот уже 11 лет, как «Детская Новая волна» традиционно проводится в «Артеке». На песенный конкурс прибыл в этом году Филипп Киркоров. В зале во время конкурса артист был серьезен, как и подобает члену высокого жюри. А когда после выступления за кулисами детская толпа рассеялась, шутил в беседе с журналистами. Когда репортёры поинтересовались у Филиппа, в каком неизведанном им месте ему хотелось побывать в Крыму, Киркоров засмеялся.

Плюс ко всему артист рассказал, что переболел коронавирусом. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

- А где тут нудистский пляж? Уже всем занимался, а вот на личную жизнь времени нет. Сейчас, конечно, уже вряд ли пойду — это раньше было что показать… Хотя и сейчас есть! - троллил журналистов поп-король.

По словам Киркорова, в одиночку он бы на подобный пляж никогда бы не отправился: «Никогда один не хожу, не люблю моноспектакли! Мне нравится экшн, кто в теме, тот поймет».

На песенный конкурс прибыл в этом году Филипп Киркоров. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Плюс ко всему артист рассказал, что переболел коронавирусом.

- У меня нашли антитела. Значит, переболел незаметно, без особых симптомов, -рассказал Филипп Киркоров.