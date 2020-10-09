Как России снять нефтяное проклятье и не превратиться в большую Венесуэлу

Лучше быть сыном богатых родителей, чем бедных. Но распорядиться изобилием нужно правильно. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Ресурсы – это хорошо. Лучше быть сыном богатых родителей, чем бедных. Но распорядиться изобилием нужно правильно. Иначе после нескольких десятков лет роскоши можно снова оказаться на мели. Такое в истории государств случалось неоднократно. В книге «ПрОклятые экономики» экономисты Андрей Мовчан и Алексей Митров приводят 37 примеров, как разные страны в разные эпохи боролись с «ресурсным проклятием», и в большинстве случаев - проигрывали. Какой сценарий ждет Россию?

ВСЕ РЕСУРСНЫЕ ЭКОНОМИКИ НЕСЧАСТЛИВЫ ПО-РАЗНОМУ

История неумолима. Почти все ресурсные экономики закончили одинаково. Сначала купались в роскоши, а потом оказывались в хвосте мирового развития. А все потому, что слишком расслаблялись, получив относительно простой источник заработка.

«Отчего Венесуэла, которая была одной из богатейших стран Латинской Америки, превратилась в нищую страну-изгоя за то же время, за которое Сингапур из окраины бедной Малайзии превратился в мирового лидера? Фактически каждый век на каждом континенте происходили и происходят подобные, требующие ответов процессы», - пишут в своей книге Андрей Мовчан и Алексей Митров (здесь и далее в кавычках - цитаты из книги).

Торговец на улице столицы Венесуэлы продаёт свой нехитрый товар. Фото: EAST NEWS

Как советуют авторы, чтобы избежать подобного сценария, важно знать историю, учитывать ошибки прошлого и стараться их не допускать. Хотя это и не гарантирует успех.

ДЕЛИТЬСЯ НУЖНО, НО РАЗУМНО

Особенность сырьевых стран - основной источник дохода у них, как правило, один или два. Поэтому у властей появляется слишком большой стимул взять этот поток под полный контроль. А дальше две крайности – либо президент и его близкие поглощают львиную долю богатств (как в Анголе), либо власти щедро раздают деньги гражданам (как в Науру).

Последний пример особенно печален. На маленьком острове в Тихом океане долгое время добывали фосфориты. В 70-е годы уровень жизни там был самым высоким в мире - в разы лучше, чем в США и Европе. Но свалившимся на них богатством островитяне воспользовались плохо. Каждый житель получал часть природной ренты, поэтому вскоре многие науруанцы перестали работать, но продолжали покупать автомобили и путешествовать по миру. Халява закончилась в 90-е. Главные месторождения на маленьком острове закончились. Страна вместе с ее жителями быстро стала нищей.

Островное государство Науру. Местные рыбаки за отдыхом. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Поэтому в распоряжении сырьевыми доходами важна «золотая середина», когда деньги расходуются более-менее разумно. Недодать денег – значит плодить недовольных и создавать угрозу революции. А дать слишком много – значит породить поколение иждивенцев, считающих, что государство им должно. Как произошло в одной из самых богатых стран мира в начале 20 века - Аргентине. Или спровоцировать гиперинфляцию и очереди на заправках. Как случилось в самой богатой нефтью стране мира - Венесуэле.

РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД ДОЛЖЕН БЫТЬ

Первое обязательное упражнение российские власти выполнили - создали Резервный фонд. Его хватит на 5 – 10 лет безбедной жизни, даже если цены на нефть упадут очень сильно. Примерно так же поступили и наши коллеги по «проклятью» – в Норвегии и ОАЭ.

«Сверхобеспеченность» ресурсом дает этим странам большую фору – с момента, когда цена на нефть значительно упадет, они смогут поддерживать свой modus vivendi (образ жизни. – Ред.) еще в течение минимум пары десятков лет. Но эта фора является и залогом будущих проблем: она провоцирует опоздание в процессе перестройки экономики на безресурсные рельсы и может оказаться главной причиной будущей экономической катастрофы».

Другое дело, что это помогает лишь в том случае, если сырьевые циклы идут друг за другом (когда нефть сначала стоит дорого, потом дешево, а потом опять дорого). Но бывает и так, что конкретный вид сырья либо полностью истощается на территории страны, либо больше не нужен мировому рынку. Тогда наличие кубышки даст лишь временную отсрочку, но судьба страны все равно будет незавидной. Если не сделать, как пишут в завлекающих интернет-баннерах, одну простую вещь...

ДИВЕРСИФИКАЦИЯ

Раздавать деньги просто так бессмысленно. Гораздо лучше – создавать условия для развития других отраслей экономики. Например, снижать для них налоги. Поэтому стандартная рекомендация для властей сырьевых стран – диверсификация. Но проще сказать, чем сделать. Власти таких стран здесь очень похожи на жителей острова Науру. Когда деньги льются рекой из одного источника, крайне лениво искать другой.

«Россия является хроническим ресурсозависимым государством – меняются ресурсы, меняется и экономическое поведение, но ни в одном цикле Россия не демонстрировала эффективного ответа на вызов «ресурсного проклятия... При этом сегодняшний нефтяной (уже второй в новой истории) цикл в России протекает сравнительно спокойно – власть сегодня, в отличие от последних 20 лет СССР, ведет себя куда гибче и разумнее, в том числе перенимая даже некоторые лучшие международные практики преодоления последствий ресурсного влияния».

Правда, по словам экономистов, минусов в нашей экономической политике все же больше. Как и во многих других сырьевых странах, у нас процветают коррупция, бюрократия и кумовщина. Они не дают развиваться успешному бизнесу в других сферах. Налоги продолжают расти (недавние льготы для ИТ-сектора – исключение). А главным работодателем становится государство. Когда выпускники школ хотят идти не в бизнес, а в прокуратуру или в «Газпром», вряд ли стоит надеяться, что через 20 лет нас ждет эффективная экономика.

ИНТЕРВЬЮ С АВТОРОМ

Экономист Андрей Мовчан: «США летят на космическом корабле, а Россия торжественно катит на нефтяной телеге»

- Какую страну и какой период в ее истории вам больше всего напоминает нынешняя ситуация в России?

- Россия сегодня очень похожа на Аргентину времен Иригойена (был президентом страны в 1916 – 22 годах. – Ред.).

- В главе про Аргентину вы пишете, что страна много лет становится заложником предвыборных лозунгов. Новые власти обещают льготы, субсидии и реформы. Как в таких условиях можно выскочить из ресурсного проклятия? Ведь народ всегда будет голосовать за тех, кто обещает больше (если это не швейцарцы)…

- Никак - в этом и суть проклятия. Власть всегда будет апеллировать к желанию большинства. А поменять это желание очень не просто.

Андрей Мовчан.

Алексей Митров.

- Вы привели три страны, которые успешно вышли из «ресурсного проклятия»: Канада, Австралия и Норвегия. Правда, последней вы прогнозируете упадок лет через 50. На кого нам стоило бы равняться больше всего? И как это «ресурсное проклятие» победить?

- Не надо ни на кого равняться. Надо использовать достижения экономической науки применимо к нашим уникальным обстоятельствам. Мы знаем, как важны институты для предупреждения ресурсного проклятия, но мы также знаем, что институты не строятся уже после его наступления - не получается. Так что не надо подражать Австралии. Лечить российское проклятие надо изоляцией здоровых частей и их развитием - а для этого нужна федерализация с резким увеличением роли местного управления, местных бюджетов и горизонтальных связей.

- Вы даете двойственную оценку ситуации в России. Часть экономических мер считаете правильными, а часть – нет. Каких больше, на ваш взгляд? И тенденция все-таки к улучшению или к ухудшению?

- Бессмысленно считать количественно. Есть фундаментальные различия в экономических политиках. В то время как США страдают от неполадок в космическом корабле их экономики, Европа переживает по поводу того, что ее экономический самолет летит медленно и ест много топлива, а Китай весело мчится на своем экономическом автомобиле, Россия торжественно катит на телеге, запряженной нефтяной лошадью - то галопом по ухабам, то еле тащится, то с разбегу в овраг.

ДРУГИЕ МНЕНИЯ

Евгений Коган, профессор Высшей школы экономики, сопредседатель Партии Роста: «Когда запасы иссякнут, мы получим по полной программе»

Ресурсное проклятие – серьезная проблема для страны в случае, если проводится недальновидная экономическая политика. Вместо того, чтобы направлять деньги, получаемые от продажи ресурсов, на развитие человеческого капитала и высоких технологий, чтобы обеспечить инновационное развитие экономики, у нас они идут совсем на другое – на создание резервов (что, может, и неплохо, но у нас с этим явный перебор), на обеспечение правящего класса, гонку вооружений и прочие прелести.

Когда запасы невозобновляемых ресурсов будут исчерпаны, мы получим по полной программе. Экономике в любом случае придется адаптироваться к новым условиям, но без серьезного падения уровня жизни сделать это будет трудно. Чтобы этого не произошло, нужно перераспределить поступающие доходы в пользу развития человеческого капитала, комфортных условий для бизнеса, высокотехнологичных отраслей, привлечения талантливых специалистов.

Герхард Тевс, профессор Российской экономической школы (РЭШ): «Раздача денег редко приводит к хорошему результату»

Сегодня экономисты понимают большинство механизмов, которые могут привести к тому, что богатые ресурсами страны оказываются среди отстающих, то есть сталкиваются с «ресурсным проклятием». Во многих случаях это происходит из-за провалов в управлении, когда правительство не может или не хочет слушать экономистов.

В случае с Россией все довольно просто: нужно субсидировать и поддерживать развитие альтернативного торгуемого сектора экономики (т.е. производство иных товаров, которые могут экспортироваться на мировые рынки). Это поможет смягчить спад экономики в ситуации снижения спроса на ископаемое топливо. Можно также сберегать доходы от продажи природных ресурсов, чтобы использовать их в случае кризиса, что Россия в целом делает.

А вот простая раздача денег и перераспределение доходов - касаются они ресурсов или нет - редко приводит к хорошему результату. Это все равно что отдать все заработанные деньги своим детям. Это вряд ли будет оптимальным решением. Сырьевые доходы следует перераспределять в экономике, но, что более важно, их следует инвестировать в национальные общественные блага, такие как здравоохранение, образование и инфраструктура. Россия делала это в прошлом в некотором объеме, но я думаю, что в этом контексте есть возможности для улучшения.