Брачный договор - это как бронежилет для каждого из супругов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Наш колумнист выделил семь проблем, с которыми сталкиваются почти все пары на ранних стадиях брака. У читателей на сайте нашлась своя история под каждый пункт.

Паша:

После свадьбы выяснилось, что моя жена не выносит, когда люди сидят без дела. То есть если ты вышел гулять, то должен зайти обязательно за продуктами, прилег на диван - а вон и пылесос рядом, пройдись по ковру, разговариваю по телефону с другом - включи на громкую связь и помой посуду. Через год я себя стал чувствовать уборщицей по вызову, постоянно ругались. Еле нашли компромисс.

Милана:

Для меня важно всегда иметь план и экономить деньги, а он жил наотмашь, еще заработаем. Спустя год мы развелись. Повод? Сломалась стиральная машинка, а он сказал, что на новую денег нет, постираешь руками.

Вероника - Милане:

Потому что о том, как семья будет жить, надо договариваться на берегу. Иначе потом всегда будет разочарование и... стирка руками. И обязательно надо составлять брачный договор, это бронежилет для каждого из супругов.

Людмила:

Нас воспитывают разные семьи, и их установки мы потом несем в свою семью, вот умные люди и советуют смотреть на родителей партнера. И не на то, насколько со временем потолстела теща, а как семья прожила жизнь, как привыкла отдыхать, как относятся к деньгам, алкоголю, друзьям. Эти же коды потом ваш партнер передаст детям.

Нашему автору так понравилась цифра семь, что вдохновила его на материал и про семь признаков того, что брак человеку не нужен. Что тут началось в комментариях на сайте!

Паша:

Просто любовь - чувство хорошо описанное и понятное, поэтому проще всего сказать: да я влюбился, вот и женился. Хотя сам еще до конца не понял, то ли влюбился, то ли друг хороший, то ли бытовой партнер отличный. Короче, прежде чем идти в загс, разберитесь в себе.

Рая:

Подписываюсь под всеми пунктами. Особенно, что холостякам тяжело находиться рядом с другим 24/7. Меня хватает максимум часов на 9, потом хочется закрыться в комнате и ни с кем не разговаривать.

Валентина Петровна:

Я с мужем в браке 38 лет, и когда мы женились, не было вот этих замутов: скучно ли нам, разные ли у нас интересы. Все было проще и понятнее, и живем классно всю жизнь!

Тамара:

Автор забыл про восьмой пункт - сильная зависимость от мнения родителей. Или от мамы. У меня такой муж был, он вообще не разделял, где наша семья и секреты, а где его родители, мы как будто жили все вместе. Они лезли во все наши дела, и он посвящал их во все. В общем, развелись, и он ушел жить с родителями. Мог бы вообще не жениться!

Отпуск - это не только время вдвоем, но и испытание не для слабонервных. Психолог собрал самые основные ошибки, которые делают пары, отправляясь на каникулы, и дал советы, как этих ошибок избежать.

Олег:

Мой знакомый поехал с невестой в отпуск, и все было прекрасно, пока она не попросила сфотографировать ее с солнышком в руках. Друг мой такой пошлости стерпеть не смог. Ну то есть фото он сделал, но после поездки они разбежались. «Она же потом этим мозгом будет моих детей воспитывать!» - заявил он.

Маша:

А я смотрю на курортах на молодые пары, и у меня ощущение, что она его с собой взяла как фотографа. Мужик только присел покурить - сфоткай меня, пока свет хороший. Прилег у бассейна - запиши сторис, как я красиво плыву, сел вечером выпить - зая, ну ты криворукий, ни одного нормального снимка. Хочется подойти и сказать: бабы, ну вы чё? они же тоже на отдыхе, оставьте мужиков в покое. Дайте им просто потупить с пивом.

Михаил:

А чем плох вариант отдыхать отдельно? У нас с женой крепкий брак, но отпуск мы проводим порознь. Каждый привозит свежие впечатления (не путать с ЗППП), мы отвлекаемся от бытовухи, и каждый выбирает отдых под свои потребности. Но тут есть нюанс: у нас нет детей. С ними, наверное, отдыхать раздельно было бы несправедливо.

Костя:

Мы разбиваем отпуска на совместный и раздельный. Две недели на море, а потом каждый берет еще недельку для себя. Я еду в Карелию на рыбалку, она в Грецию с подружками. Ну это круто опять же, потому что мы проводим время со своими друзьями, и это сильно перегружает нас.

Вика:

Полдела, когда твоя жена шопоголик, а вот у меня такой был муж - он обожал скупать сувенирную хренотень. Какие-то кальяны, тарелки, ковры, кувшины, мы реально перли отдельный чемодан всякой лабуды. И тратили часы, чтобы это выбрать и купить. К концу отпуска меня накрывала злость и мы начинали ругаться. Теперь ездим по отдельности.