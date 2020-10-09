Татьяна Овсиенко: «То, что муж меня бьет - это неправда. Иногда покричим, но без драк»

Татьяна Овсиенко об Александре: "Добрее человека вообще не вижу".

Ранее "КП" уже рассказывала о переживаниях знакомых и соседей Татьяны Овсиенко, которую, по их мнению, бьет муж. Соседи заметили синяки на руках певицы. Говорят, что последняя крупная ссора произошла из-за того, что сожитель заставил певицу продать машину, чтобы было на что жить. Сам он при этом не работает. Овсиенко в должниках – и по штрафам ГИБДД, и за квартплату. Кроме того, певица брала взаймы у подруг, и еще не все долги отдала.

Ее сожитель – бывший бандит Александр Меркулов, осужденный за организацию покушения на питерского бизнесмена. Певица ждала его из тюрьмы почти пять лет. В 2017 году Меркулова выпустили на свободу. Тогда, со слов самой певицы, у нее словно камень с плеч свалился, открылось второе дыхание - работала как подорванная, по три-четыре месяца пропадала на гастролях, зарабатывала. Из-за пандемии работы не стало, тогда и начались сложности…

«У МЕНЯ ВСЕ РУКИ И НОГИ В СИНЯКАХ - ЭТО НАСЛЕДСТВЕННОЕ»

- Кто вам рассказал, что Саша меня бьет? Это неправда, - уверяет меня Татьяна Овсиенко. – Соседка наговорила? Подо мной живет соседка, которая ругается, что я кормлю на подоконнике голубей. Ну да, с голубями я переборщила. Да, бывает, иногда мы громко с Сашей разговариваем и спорим. Можем в два ночи смотреть фильм, это тоже соседей раздражает. Но никаких трагедий у нас нет. Мы с Сашей спорим. Но без драк.

- Мне рассказали: видели синяки у вас на руках…

- Синяков у меня целая куча. У меня после каждого концерта синяк. Это сосудистое, наследственное. У У меня такой организм, что чуть заденешь, ударишься – пятно.

- Говорят, это вас муж бьет?

- Не волнуйтесь, пожалуйста, все сплетни!

- После истории с Легкоступовой внимательнее к подобным слухам относишься…

- Валя была мой дружочек. Мы с ней много работали вместе. Валя не пила. В любом случае я виню ее мужа. Что-то там было не так…

- Если сравнивать ее мужа и вашего…

- Я не знаю ее мужа. Я знаю своего Сашу. Он мне не муж пока, мы просто с ним вместе живем. А муж – это еще заслужить нужно. Когда начинают совместно жить – это большая работа. У нас все это в процессе.

Нам с Сашей было проще, когда у меня были гастроли. Я уехала. Он к себе уехал. Приехали, встретились, соскучились, все замечательно. А когда пандемия и ты находишься 24 часа в сутки вместе – это очень тяжело. Всякое бывало. Всякое! Я по большому счету одиночка. Семейная жизнь тяжело дается, думаю, не только мне, но и Александру тоже. Но мы стараемся пережить это время. У нас с Сашей уговор: что бы ни происходило, просыпаться в одной постели. Я его люблю – ну, что скрывать? Мне за мою любовь ничего не нужно. Тут либо любишь, либо нет.

Певица о своих отношениях: "Я знаю своего Сашу. Он мне не муж пока, мы просто с ним вместе живем. А муж – это еще заслужить нужно".

«В РОЛИ ЛЮБОВНИЦЫ ЖЕНАТОГО МУЖЧИНЫ Я СЕБЯ ЧУВСТВОВАЛА УЖАСНО»

- У него свой багаж – двое детей, - продолжает певица. - У меня сын и внук (они живут в США - Ред.). Дети уже повзрослели. Мы с Сашей уже 12 лет вместе. За это время можно было и своих родить, но бог не дает. Разговариваем уже о суррогатной матери или чтобы из детдома ребеночка взять… Мы уже многое пережили. И столько пережив, взять и порвать?!

- Про вас говорят, что вы очень добрый, мягкий человек и всепрощающий. Может, вы выгораживаете вашего Сашу?

- Нет-нет, он меня не обижает (сдерживая слезы).

- Мне сказали, что он вас заставил продать последнюю машину?

- В пандемию не хватает денег на жизнь. А как может хватать денег, если работы нет. Нужно как-то выживать. Почему не продать? Тем более, машинка старенькая. Но я продала не последнюю машину. У меня две было. Одна легковая мерседесик, подаренный при разводе бывшим мужем (продюсером Владимиром Дубовицким — Ред.), а один – автобус, я в нем на гастроли ездила. Продали его.

- Александр устроился на работу?

- Нет, он пока не работает.

- А в данный момент он что делает?

- Поехал к своим деткам. Покупает им свитерочки для института.

- Получается, он ваши деньги еще и в ту семью несет?

- Зачем вы так? Он помогает. Он общается, ездит в ту семью. Дети, семья, жена, пусть и бывшая – это нормально. С его первой женой я не знакома. Чувствую немножко вину перед ней. Когда мы с Сашей начали встречаться, он был женат. Морально я понимала, что у него есть семья, и «ела» себя. В роли любовницы женатого мужчины я себя чувствовала неловко, ужасно. Но я ничего не требовала. Он сам принял решение и пришел ко мне.

А потом стало известно, что Сашу подозревают по уголовному делу. Я делала все возможное - продала имущество, чтобы оплачивать адвокатов. Потом носила ему передачки в тюрьму. Он смотрел журнал мод и просил: вот такую куртку хочу, джинсы. Я все ему покупала. И когда Саша был в тюрьме, писала ему письма с утра до вечера. Получала от него стихи. Если по почте отправляла письма, то поцелуйчики помадой ставила. Его и мои письма, две коробки, мы до сих пор храним. Мы через многое прошли… И это просто так из жизни не вырвать! Обещаем друг другу, что мы с ним «до березки». Раньше говорили – жили вместе и умерли в один день. И была присказка – «до березки», когда березку сажают на двух могилах. Люблю верно, честно, «до березки».

И еще у нас – «88». Скажем, мы в разных комнатах. Я свое кино смотрю. Он – свое. Я – в музыке. У него – свое. И он мне шлет смску: «88». Это знак – люблю, целую. Значит - или он ко мне, или я к нему.

«БЫЛО МНОГО ТЯЖЕЛЫХ РАССТАВАНИЙ»

- А из-за чего у вас бывают ссоры с Александром?

- Скорее, споры. Кому пойти за хлебом? Я прекрасно понимала, что пойдет Саша. Я говорила, что в пандемию никуда вообще не выйду, дала себе слово. Я занимаюсь домашней работой. А поехать купить хлеб, молоко или там что-то для борща – конечно, это делал Саша. Можем разойтись по комнатам, каждый - в свою. Он читает. Я пою, играю. Час прошел. «Ну все, приходи» - «Ты ко мне или я к тебе?».

- У вас квартира большая, есть куда разойтись в разные стороны?

- У нас соединенная квартира из двух. «Однушка», как студия, стала детской комнатой, в которой сын Игореша жил. Сейчас там живет мой племянник (сестры сын), он учится. И наша трехкомнатная. Обычный дом на Ленинском проспекте. Невысокие потолки. Без всяких фасонов.

- Когда-то писали, что вы очень богатая были. Кажется, свой дом у вас был?

- Это было до развода с Владимиром Дубовицким.

- То есть, часть он забрал?

- Это не важно. У нас мирное соглашение, мирный развод.

- А сейчас за городом у вас дача есть?

- Снимаем. Там у нас животные. Я такой человек, который помогает всем животным. Всех бездомных ко мне везут. Я их пристраиваю. С волонтерами сотрудничаю. Слава богу, в Москве есть питомник.

- А вообще были кризисы с Александром, когда хотелось расстаться?

- У нас кризиса особо не должно быть. То в тюрьме он сидел. То вернулся. То опять в тюрьму сел. У нас еще молодой период по большому счету. Возраст не тот, но все равно.

У меня по жизни было многих тяжелых расставаний. С Дубовицким (первым мужем, продюсером, который помог сделать сольную карьеру после ухода из группы «Мираж»), по творчеству. Я отвлекалась в тренажерном зале. Тренер мне говорил: «Сегодня все «по сто». Сто раз штангу поднять, сто приседаний, сто раз отжиманий. И ты через пять часов приползаешь домой и забываешь, что болит душа. Нельзя погружаться в негатив, что у меня нет денег, у меня то-то. Человек очень силен, если он этого хочет.

Татьяна Овсиенко и Александр Меркулов в студии телешоу.

- Как вы относитесь к домашнему насилию?

- Плохо. Знаете, часто бабушку вспоминаю. Еще маленькая была, дома в Украине на бочке пела. Ставили меня на свадьбе, и я пела всякие песни украинские… Когда появился у меня Володя Дубовицкий, мы с ним приехали на свадьбу к моей сестре. И бабушка по-украински спрашивает, мол, «ты имеешь этого мужчину? Гарный! Бье? (бьет)» – «Не, бабуль, ты шо?!». А раньше было заведено, что в чистый четверг веточками в бане муж жену побивал. Типа дурь выгонял. Это была традиция. Ну, в бане еще куда ни шло веником, а когда в жизни мужчина поднял руку на женщину – это не отношения, это зависимость.

Мой Саша до этого не доходит. Добрее человека вообще не вижу. Он с моими кошками возится, они его обожают. Одну котенком спасли из мотора машины (как-то он туда забрался и застрял) зимой. Другую машину сбила, мы ее подобрали.

«СДЕЛАЮ УКОЛЬЧИКИ»

- Поговаривают, вы стали выпивать?

- Неправда. Могу себе позволить бокал вина. Если захочу вечером выпить коньячка там 50 грамм, то это нормально. Никакой зависимости у меня нет и не было. Могу вас заверить – наркотиков не употребляю. Алкоголь – тоже. Я очень люблю «Просекко» под хороший сырок.

- Сейчас многие делают пластические операции. А вы?

- Ни одной операции пока не сделала. Но уже пора, судя по всему. Мне сестричка позвонила из Киева, сказала, мол, Тань, выглядишь как-то… пишут, что ты сделала неудачную пластическую операцию. Я ни у одного пластического хирурга не была, честно! Кроме ботокса, и то его год назад делала, больше ничего. Видимо пора. Надо немножко подтянуть. Но это укольчики, без кардинального вмешательства. Я очень боюсь операций. Я принимаю все свои морщинки, возраст так, как есть, с уважением.

«ОТСУТСТВИЕ РАБОТЫ ПЕРЕЖИВАЮ ТЯЖЕЛО»

- Пока сижу без работы, - рассказывает Татьяна. - Очень соскучилась по гастролям, поездкам! Выступила на одном мероприятии благотворительно. А последнее время кто платит?! На студии придумываем песенки, записываем. Сейчас надеюсь сделать дуэт. С кем - пока секрет.

В пандемию я безвылазно сидела дома. Но нашла чем заняться. Вернула мою беговую дорожку. Снова начала готовить - теперь я очень хороший повар. Теперь умею гладить – то, что раньше ненавидела. Рояль у меня дома стоит. Давно не садилась за клавиши, поэтому взяла себе педагога онлайн. В общем, занимаюсь самообучением. Хочу восстановить свой болгарский язык (учила его в техникуме гостиничного хозяйства в Киеве), английский, насколько можно. Мой сын живет в Штатах (приемный сын Игорь, которого Овсиенко спасла в двухлетнем возрасте, оплатив операцию на сердце, вырос, живет в Америке, женился на бразильянке. – Ред.).

КСТАТИ

«Мы поборемся за Таню»

- Таня много переживала из-за Александра, когда он был в тюрьме. Я это видел, - говорит ее водитель и директор Александр. - И это не забыть и не выбросить, не перечеркнуть. Да, соседи стучат по батареям, да, бывают ссоры, крики, выяснения отношений. Но в 53 года не хочется остаться одной, понимаете. «Был бы милый рядом». Вы проблему подняли своими расспросами, напугали обоих… Теперь, может, потише у них будет дома. Мы поборемся за Таню! Тане очень важно выступать, быть востребованной - ждет предложений, приглашений, это для нее главная поддержка.

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