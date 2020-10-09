Мария Бутина назвала тайные признаки того, что западные спецслужбы готовятся тебя схватить

Сейчас Бутина на свободе, вернулась на родину, вошла в нынешний состав Общественной палаты РФ. Фото: Эдвард ЧЕСНОКОВ

По оценкам нашего МИДа, сейчас в зарубежных тюрьмах находится до шести тысяч граждан России. Некоторые из них действительно совершили там уголовные преступления и сидят за дело. Но многих преследуют по политическим и иным мотивам. Что не удивительно: отношения Запада и Москвы сейчас — хуже некуда, во всех внутренних проблемах США и Европы бедах «виноваты русские», и объективностью к «врагам демократии» их Фемида себя не утруждает.

Самое известное из таких дел — история Марии Бутиной. Она приехала в США учиться, но потом свыше года провела в американской тюрьме по абсурдным обвинениям в «подрывной работе как незарегистрированный иностранный агент». Сейчас 31-летняя девушка на свободе, вернулась на родину, вошла в нынешний состав Общественной палаты РФ. Где занимается проблемами россиян, которых, подобно ей, необоснованно преследуют за рубежом.

Таковых немало. И каждое дело — особое, сложное. Два десятка русских моряков, арестованных в Греции «за транзит нелегальных мигрантов» (родственники убеждены: парней использовала втёмную международная мафия, суля «зарплату в сто тысяч рублей за перевозку туристов на яхте» — и в этой логике надо арестовать и водителя трамвая, если в его вагоне ехал на дело преступник).

Или дело Александра Винника. Его тоже арестовали в Греции в 2017 году по сомнительному обвинению в киберпреступлениях, потом экстрадировали во Францию. Когда россиянин выступал на суде в этой стране с последним словом, судьи… демонстративно встали и ушли.

Или, например, дело Марии Лазаревой: долгое время россиянка успешно занималась бизнесом в Кувейте, но в 2017 году против неё возбудили дело за якобы экономические преступления. Мария провела больше года в тюрьме, затем ее выпустили, подтвердив, что улики были сфабрикованы. Но спустя несколько недель завели на нее еще целую кучу дел.

— В новых делах, заведенных против Марии кувейтянами, 18 тысяч страниц на арабском, но даже с этими материалами ей не дали ознакомиться, — рассказал советник главы Торгово-промышленной палаты Москвы, глава Комитета спасения Марии Лазаревой Владимир Сидоров.

Как же помочь нашим за рубежом?

— Когда летом принималась поправка в Конституцию о защите соотечественников, мы надеялись, что им будут помогать точно также, как и нашим согражданам внутри страны, — рассказала Мария Бутина на слушаниях в Общественной палате. — Первые шаги уже сделаны, но этого, к сожалению, недостаточно. Если мы не будем им помогать, то все наши фразы «Своих не бросаем», «Мы — сильное государство» останутся только словами… Когда я была в американской тюрьме, и каждый день казался бесконечностью, то мои родители в России в буквальном смысле не знали, куда бежать и к кому обращаться.

В качестве решения Бутина предложила создать единый координационный орган, который бы работал по таким делам. И назвала главный признак того, что на вас за рубежом начинается охота:

— Тревожный звоночек — кампания против вас в СМИ, когда на вас начинается охота. Нужно на самом раннем этапе обращаться в посольство РФ или консульство, выходить на эти СМИ, пытаться донести до них свою точку зрения, возможно — возвращаться на родину (но это не все могут сделать), — отметила Бутина.

Но есть и хорошие новости. По некоторым делам — в том числе благодаря активной позиции российского МИДа — началась активная работа. Например, Марии Лазаревой и ее малолетнему сыну предоставили убежище на территории российского посольства в кувейтской столице. Шаг беспрецедентный: это чуть ли не первый случай в истории нашей дипломатии за последние полвека.

А в Кувейте меж тем — новые ветры: ушел в мир иной правитель-эмир, теперь у его преемника есть возможность, не теряя лица, пересмотреть дело россиянки. Ведь Москва — важный участник политических и экономических процессов на Ближнем Востоке, в том числе и в соседней Сирии, и русских лучше иметь в друзьях, нежели во врагах.