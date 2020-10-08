Трамп: Каждый американец бесплатно получит такое же лечение от коронавируса, как и я

Президент США Дональд Трамп Фото: REUTERS

Оправившийся после заражения коронавирусом президент США Дональд Трамп пообещал каждому заболевшему COVID-19 американцу такое же лечение, какое получал он сам. Об этом глава государства заявил в новом видеообращении к соотечественникам из Белого дома.

«Я хочу, чтобы каждый получал такое же лечение, как и ваш президент. Я хочу, чтобы вы получили то же самое, что было у меня, и я сделаю это бесплатным. Вы не будете за это платить», - заверил Трамп сограждан.

По его словам, «они дали мне Regeneron, и это было просто невероятно, мне моментально стало лучше». Трамп имеет в виду инъекцию коктейля антител против COVID-19, разработанного фирмой Regeneron, которую лечащий врач Шон Конли сделал ему сразу же после того, как тест на коронавирус показал отрицательный результат.

Он также сообщил, что распорядился предоставить больницам в США все те экспериментальные лекарства от коронавируса, которыми лечили его самого. Свое видеообращение глава Белого дома опубликовал в Twitter.

«У меня есть экстренное разрешение на использование, все готово, и мы сейчас его подпишем, и вам станет лучше, вам в самом деле быстро станет лучше», - подбодрил Трамп больных коронавирусом американцев.

Напомним, ранее сайт kp.ru подробно рассказывал, чем лечат Трампа.

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