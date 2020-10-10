Карабах во время перемирия: В Гадруте еще продолжаются бои

В Гадруте, несмотря на перемирие, продолжаются бои Фото: Александр КОЦ

Вообще-то, выезжая в субботу на юг Арцаха, я не думал, что попаду на передовую. Накануне президент Азербайджана заявил, что под контроль Баку перешли несколько населенных пунктов на южном фронте, в том числе - крупный райцентр Гадрут.

Обстановка вокруг Гудрута по-прежнему напряженная Фото: Александр КОЦ

Я очень удивился этой информации, потому что был днем в Гадруте. И ничто не намекало на его взятие. Вечером я созвонился с мэром города Ваганом Савадяном, который заверил меня, что никаких боев в Гадруте нет.

– Не веришь, приезжай завтра, сам посмотри, - добродушно пригласил Ваган.

Продолжалась операция по выдавливанию азербайджанского отряда из Гудрута. Фото: Александр КОЦ

И я поехал с утра без всяких задних мыслей. За ночь главы МИД России, Армении и Азербайджана договорились о перемирии - Москва в очередной раз зарекомендовала себя миротворческой платформой, на которой могут находить общий язык казалось бы непримиримые враги.

И Степанакерт почувствовал эти плоды сразу. По крайней мере, в ночь на субботу город ни разу не был обстрелян. И с утра хоть и звучала сирена воздушной тревоги, но привычных уже разрывов в городе слышно не было.

Получены сведения, что в Гудрут ночью зашла диверсионная группа. Фото: Александр КОЦ

Тем неожиданней было увидеть на подъезде к Гадруту выстроившиеся под склоном горы машины - верный признак опасности.

«Запарковав» машину, я услышал раскаты артиллерии. А пройдя пешком за поворот, увидел густой дым, поднимающийся над Гадрутом. Там шел ожесточённый бой.

– Ночью в город зашла большая диверсионная группа в 200 человек в черной форме, атаковав военные объекты, - рассказал мне командир разведгруппы, вышедший только что из города. - Эта атака не поддерживалась ни артиллерией, ни танками, но стала действительно неожиданной. Диверсанты зашли лесами.

Город контролируется армией Арцаха Фото: Александр КОЦ

– А в чем смысл такой атаки?

– Зайти в город, зафиксировать свое присутствие, может даже поднять флаг в знаковом месте. Так было в Джебраиле.

Из города вырвались два внедорожника. Из УАЗа вышел президент Карабаха Араик Арутюнян.

– Город контролируется армией Арцаха, - заверил он. - Сейчас идет зачистка Гадрута.

Вместе с группой разведки проезжаем в город. Слышна стрельба внутри Гадрута. На момент, когда я уезжал из города, в нем продолжалась операция по выдавливанию азербайджанского отряда. Однако то, что эта операция Баку не была поддержана техникой, говорит о том, что, возможно, задачи реально брать райцентр не было?

На месте боев работают военные корреспонденты Фото: Александр КОЦ

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