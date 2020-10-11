На Степанакерт совершена новая атака

Сообщается, что около 200 человек пытались установить в Гадруте флаг Азербайджана Фото: Александр КОЦ

В ночь на 11 октября в Степанакерте, несмотря на объявленное перемирие между Арменией и Азербайджаном, снова прогремели взрывы, сообщил корреспондент "Комсомольской правды" Александр Коц с места событий.

- Около двух часов ночи город был накрыт реактивной системой залпового огня "Смерч". Разрывы слышались в центре города, - сообщил спецкор "КП.

Он также отметил, что продолжает развиваться ситуация вокруг города Гадрут на южном фронте.

- Два дня назад президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что этот город контролируется армией Азербайджана, однако вторые сутки там продолжается серьёзная спецоперация, в ходе которой силы Карабаха пытаются выдавить из города диверсантов.

Продолжает развиваться ситуация вокруг города Гадрут на южном фронте. Фото: Александр КОЦ

Также сообщается, что около двухсот человек, чья принадлежность не установлена, зашли в город и попытались поднять там флаг Азербайджана, но им не удалось это сделать.

- Там завязались тяжёлые городские бои, и на сегодня всех диверсантов выдавили в горы. Часть удалось уничтожить. Сейчас там идёт спецоперация по их поиску и нейтрализации в горах, - заявил журналист и отметил, что среди вошедших в город есть предположительно сирийцы.

Сейчас идёт спецоперация по их поиску и нейтрализации в горах Фото: Александр КОЦ

Ранее, как сообщил сайт KP.ru, посольство Азербайджана в России выпустило заявление, в котором сказано, что вооружённые силы Армении "грубо нарушили достигнутую договорённость", обстреляв Агдамский и Тертерский районы Азербайджана и попытавшись атаковать Гадрут и Джебраил.

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