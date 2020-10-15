Квартиры, дома в Европе и миллионы на счетах: Вдова Михаила Кокшенова ищет его пропавшее наследство

Последней женой Кокшенова, на руках у которой он умер, стала бизнес-леди Наталья Лепехина. Фото: Мила СТРИЖ

Личная жизнь звезды фильмов «Спортлото-80», «Самая обаятельная и привлекательная» Михаила Кокшенова была покруче мексиканского сериала. Долгое время актер оставался завидным холостяком. Первую дочь Алевтину ему родила стюардесса Нина Вокрош в 1986 году, когда Михаилу Михайловичу было уже за 40. Этот короткий, но яркий роман не заставил актера поставить штамп в паспорте. Почти сразу после этого он встретил свою первую жену, художницу Аллу Шавырину, которая в 1988 году родила ему еще одну дочь - Марию. Они прожили вместе до начала 90-х. Расставшись с Аллой, артист прекратил с ней общение, но с дочкой Машей виделся регулярно.

Со своей второй женой Еленой, ставшей впоследствии его личной помощницей и администратором, Кокшенов познакомился в 90-е годы в очереди за фруктами. В этом браке артист был счастлив 20 лет. Но в 72 года снова влюбился и ушел от Елены к миллионерше Наталье Лепехиной. С бизнес-леди, генеральным директором фирмы, которая производит нефтепромысловое оборудование, Кокшенов познакомился в небе.

Со своим администратором Еленой Михаил Михайлович прожил 20 лет. Фото: Личный архив

- Летели за границу, сели в самолете рядом, и теперь все, не прогонишь! - рассказывал Михаил Михайлович в интервью «КП».

Но счастье актера было недолгим. Возраст взял свое. Три года назад у артиста случился инсульт, от которого он так и не смог оправиться. В июне 2020 года 83-летнего Кокшенова не стало.

На похороны артиста пришли две его последние жены - Елена и Наталья. Пришли и дочери - Алевтина и Мария. Одна из жен Кокшенова, Елена, успокоила тогда «КП»: никакой драки за наследство не предвидится. Якобы еще при жизни Михаил Михайлович все распределил между близкими.

Старшую дочь Алевтину артисту родила стюардесса Нина Вокрош. Фото: Личный архив

- Никакой дележки наследства не будет, Миша со всеми разобрался, никого не обидел, - заверила нас Елена. - Мне от Миши достались две квартиры. Но никакому разделу они не подлежат, эти подарки муж сделал мне еще при жизни.

«Я - единственная»

Между тем все оказалось с точностью наоборот. Как сообщила «КП» Алла Шавырина, мама дочери Михаила Михайловича Маши, она является единственной официальной вдовой артиста. И собирается претендовать на наследство.

- Сейчас мы открыли наследственное дело. По документам я являюсь единственной женой Кокшенова. И единственным его ребенком по документам является наша дочь Маша. Все остальное, как вы понимаете, можно представить как угодно, - огорошила нас Алла Шавырина.

Младшая дочь Маша появилась в браке актера с художницей Аллой Шавыриной. По ее словам, они с дочкой - единственные официальные наследники. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

- То есть с Еленой и Натальей Лепехиной у Кокшенова не было официального брака?

- Кроме меня, все женщины Кокшенова позиционируют себя его женами. Я же всегда была в тени, потому что в свое время сама его оставила. Но единственный брак Кокшенова был заключен в 1985 году со мной. В 1988 году у нас родилась Маша. Именно Маша сутками сидела с отцом, когда он попал после инсульта в Морозовскую больницу. Но этого почему-то никто в расчет не берет, поскольку какая-то Алечка позиционирует себя в прессе доченькой Миши... Это смешно и абсурдно. Эти, так скажем, жены, они лишь нареченные. Любого человека, с которым живешь, можно формально назвать мужем или женой, но никто у нас юриспруденцию не отменял. И по документам только мы с Машей являемся наследниками.

- То есть вы до момента смерти Михаила Михайловича были с ним в официальном браке?

- Да, конечно. Поэтому все, что сейчас говорят эти женщины, настолько мне противно.

«Вся недвижимость исчезла»

По словам Аллы Шавыриной, после смерти Кокшенова с его счетов пропали все деньги. Еще до брака с бизнесвумен Лепехиной Кокшенов был далеко не бедным человеком. Он снялся более чем в 100 фильмах, плюс сам снимал кино, и у него был обувной бизнес. Более того, как говорит Шавырина, покойный был коренным москвичом, но никакой недвижимости за ним почему-то не значится.

- Все счета, а их было открыто Мишей порядка десяти в разных банках, пусты, - сетует вдова. - Что меня больше всего задело, средства со счетов Миши, как показало расследование нашего адвоката, выводились и после его смерти. Он умер в июне, а банковские счета закрывались в августе. Поэтому здесь еще и уголовщиной попахивает. Более того, он, находясь со мной в браке, не имел права без моего разрешения продавать какие-либо объекты недвижимости.

Адвокат сейчас будет поднимать все активы. Мише же принадлежало безумное количество недвижимости. Ну представьте, на Фрунзенской набережной квартира порядка 100 с лишним квадратных метров. Совершенно непонятно, куда делась квартира на улице Улофа Пальме в 300 квадратов. И на улицах Пудовкина и Мосфильмовской у него тоже были квартиры по 100 с лишним квадратов. В январе 1988 года не без участия денег моих родителей была куплена квартира на Делегатской. Это не говоря уже о его загородной недвижимости, о домах в Германии и Испании. Куда все это делось? Наш адвокат будет выяснять. Тут все очень запутанно.

Все исчезло за последний год. А исчезнуть это могло, если у Лепехиной была генеральная доверенность. Но это не извиняет того, что вывод средств происходил после его смерти. Например, машина Миши была снята с учета в ГАИ в день его смерти. Он умер утром, а машину сняли с учета вечером. И так же со счетами. Даже при наличии доверенности она не имела права так делать. Доверенность имеет силу, только пока человек жив.

- Но Наталья говорила, что лечение после инсульта было дорогим, туда немалые деньги уходили...

- Да, она говорит, что все потратили на лечение. Да и денег у него якобы не было. И тут же в других интервью рассказывают, как Миша покупал галстуки по 20 тысяч и оставлял тысячи в ресторанах. Все это лишь слова.

Судя по всему, нам придется разворошить это змеиное гнездо. Наследственное дело мы открыли, а дальше пусть адвокаты и судьи разбираются.

5 лучших фильмов актера

«Женя, Женечка и «катюша»

«Не может быть!»

«Спортлото-82»

«Самая обаятельная и привлекательная»

«Где находится нофелет?»

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