Вдова Кокшенова: «Мишаня впервые увидел меня в самолете - и сразу начал приставать!»

«Заночевал в доме колхозника и забыл переодеться», «Кому апельсинчики, кому витаминчики», «Ах, ты, рыбий глаз» - эти и многие другие фразы из фильмов, где снимался король эпизода Михаил Кокшенов, давно уже ушли в народ.

Последние три года Михаил Михайлович восстанавливался после инсульта, но, увы, болезнь оказалась сильнее. Проводить 83-летнего артиста в последний путь, помимо его вдовы бизнесвумен Натальи Лепехиной (генеральный директор фирмы, которая производит нефтепромысловое оборудование - Ред.), пришли его дочери и бывшие жены.

Внебрачная дочь от стюардессы

При внешности далеко не Алена Делона Михаила Михайловича просто обожали женщины.

Говорят, в молодые годы перед его обаянием не смогла устоять даже Людмила Гурченко.

- Идешь с ним по улице, все люди улыбаются, здороваются. Узнаваемость у Миши была стопроцентная, - вспоминает приятельница Кокшенова поэтесса Любовь Воропаева.

В личной жизни актёра бушевали шекспировские страсти.

Ниной Вокрош и Алевтина, старшая дочь Михаила Кокшенова.Фото: vk.com

Долгое время Михаил Михайлович ходил в холостяках. Первая дочь у артиста появилась уже, когда ему было за 40. И даже недолгий, но яркий роман со стюардессой Ниной Вокрош, матерью его старшей дочери Алевтины, не привёл его к загсу. Потом он встретил свою первую жену художницу Аллу Шавырину, которая родила ему ещё одну дочь- Марью. Правда, расставшись с супругой, артист прекратил с ней общение.

С дочками Кокшенов встречался редко, но ужасно ими гордился.

- Дети у меня замечательные, - хвастался в беседе с «КП» Михаил Михайлович. - Старшая дочка Алевтина сейчас журналистом стала. Не в самое лучшее время, конечно, она себе эту профессию выбрала. Журналистов много, а тем мало. Профессия эта очень сложная, надо искать свою тему. Как говорится, ни дня без строчки,-рассуждал актер.

Со второй женой Еленой Кокшеновой актер прожил более 20 лет. Они познакомились в 90-е годы в очереди за фруктами и прожили в браке 20 лет. И так бы и жили, наверное, если бы 72-летний (!) Кокшенов снова не влюбился.

- О том, что Миша развелся, я прочитала в Фейсбуке у его жены Лены, - вспоминает поэтесса Любовь Воропаева. - Я написала ей, хотела как-то поддержать, но ее ответ меня удивил: «Любонька, да, мы с Мишей развелись, но мы друзья! Не переживай!» Позже я узнала о том, что Миша встретил другую женщину...

Я была удивлена, потому что Лена - очень красивая женщина, она была его «рукой, ногой, тапочкой».

Со второй женой, Еленой Кокшеновой, актер прожил более 20 лет.Фото: YouTube

Лена вела все его дела, была директором на его киностудии. И вот так легко отпустила его к другой...Бесконечно его любила, поэтому и позволила ему «летать» от чувств к другой женщине...Это, безусловно, говорит о благородстве Лены.

Встретил в небе миллионершу

- Летели за границу, сели в самолете рядом, и теперь все, не прогонишь! Понимаете, Наталья другого юмора человек. Она «хи-хи и ха-ха» не понимает. Надо тоньше юморить, не все шутки попадают в точку. У меня внешность такая, что кажется, что я сразу буду хохмить и про ЭНТО и про ТО. Ради Наташи я перестроил все свои шутки, - рассказывал в интервью «Комсомолке» Михаил Михайлович, когда знакомил нас с новой женой Натальей.

Они тогда только въехали в шикарную 300-метровую квартиру на Мосфильмовской и позвали в гости «КП».

Актер Михаил Кокшенов со своей женой предпринимателем Лепехиной Натальей у себя дома.Фото: Мила СТРИЖ

Кокшенов с гордостью демонстрировал антикварную мебель и прочий «шик-блеск».

Ему нравилось жить красиво. Помимо элитных столичных апартаментов в распоряжении Кокшенова появилось и жилье в Испании.

Новая жена помогала Михаилу Михайловичу и в продюсировании кинопроектов.

Сплетники шептались, мол, отхватил джекпот, женился на миллионерше, живет, как король. Михаил Михайлович лишь отшучивался, дескать, не говорите глупостей.

Но кто хоть раз видел эту пару вместе, не сомневался — эти двое действительно относились к друг другу с удивительной теплотой.

- Тут такое дело — любовь, - объяснял артист. - Да, я состоял в браке, но тут случайность, вспышка и все...

Я не знал, что Наталья генеральный директор нефтяной компании. В ней нет гонора, властности. Она любит выставки, театр, кино. И меня не чуть не отпугнуло, когда я узнал, что она большой начальник.

А что мне пугаться? Я же не столкнулся с угнетением с ее стороны. Она постепенно, по крупице мне открывалась. И я со своей стороны, как говорится, своим лицом помогал ей, старался быть полезным. Я не лезу в чужие дела, но, слава богу, не отвлекаю никого, под ногами не верчусь. Работа у нее, безусловно, очень сложная, Наташа очень устает. Мы поэтому в нашей новой квартире поэтому две спальни и построили. Жена-жаворонок.

Предприятие у нее огромное, нужно все успевать, держать в своих руках. Вот она всем этим и занимается, рано встает, все контролирует. Я стараюсь не делать чего-то, что могло бы ее расстроить.

«Шумел и предлагал выпить из горла»

Для Натальи та встреча в самолете тоже была судьбоносной. У женщины умер муж, пришлось брать большой бизнес в свои хрупкие руки. Конечно, без мужского плеча было сложно.

- Ну кто в молодости не грезил о романе со звездой? - рассказывала «КП» жена Кокшенова. - Когда я училась в школе, то у нас была мода собирать открытки артистов.

Думаю, что наша встреча с Мишей была предначертана свыше. Она произошла на высоте десять тысяч метров, в самолете. Мы с дочерью и внучкой возвращались из отпуска, а самолет все никак не взлетал. А потом выяснилось, что все ждали этого шумного мужчину (смеется).Свободных мест не было - пустовало только местечко рядом со мной в бизнес-классе.

Я еще думала: «Интересно, кого со мной рядом посадят?» И тут появился Мишаня - начал приставать, предлагал выпить, причем из горла (смеется.). Мол, перед полетом надо расслабиться. Я так перенервничала в ожидании взлета, что согласилась сделать глоток коньячку. Потом мы разговорились, и оказалось, что у нас много общего: даже день рождения у обоих в сентябре. Причем у Миши - в один день с моим покойным мужем... В общем, проболтали мы все три часа, обменялись визиточками. Он, конечно, произвел на меня впечатление: много шума, много энергии. Миша начал названивать мне, проявил настойчивость, и так закрутилось наше знакомство.

Мне поначалу просто хотелось пообщаться с интересным человеком. Миша мне рассказывал о тех людях, которых я видела только в кино, в театре, о которых мечтала в детстве. В нашем возрасте сложно что-то менять, но у меня произошла трагедия - я потеряла мужа, поэтому мне хотелось, как и любой женщине, чтобы кто-то просто был рядом по жизни. Мише было тяжело, прожив столько лет в браке, решиться на развод. Но он все-таки развелся...

Жены стали подругами

После свадьбы с Натальей, Кокшенов не оставил без финансовой поддержки бывшую жену Елену.

- Мы прожили с Мишей веселую жизнь. И после развода сохранили дружеские отношения, - рассказывает нам Елена Кокшенова. - Просто Миша несмотря на свой комедийный образ, был настоящим интеллигентом.

Коренной москвич с дворянскими корнями по маминой линии. Бабушка у него Смольный окончила.

С Мишей я познакомилась, когда мне было 19 с половиной лет, сейчас мне 61 год. Я на 23 года моложе Михаила Михайловича.

Первые десять лет мы испытывали друг друга… За это время у него две дочки родились.

Я это смогла пережить, потому что нас сильно тянуло к друг другу. И в конечном итоге мы с ним прожили 20 лет семейной хорошей жизни. Нам было классно вместе.

И разошлись мы с ним не потому что переругались, просто так вышло. И слава Богу, что ему встретилась такая хорошая Наталья Васильевна. Благодаря Михаилу у меня теперь обалденная подруга есть.

- Почему Михаил Михайлович после свадьбы с Натальей закрылся, редко созванивался с коллегами...

- Наверное, решил отдохнуть. Мы с ним расстались, когда ему было 72. Человек устал, возраст уже… Потом они с Наташей стали много путешествовать. Ему такая жизнь казалась более интересной. Он остыл к профессии, никаких планов не строил.

Сплетники злословили, что Михаил живет за счет жены. Нет, это не так. Он всегда был хорошо обеспечен, был самодостаточным человеком. У него ведь за плечами куча ролей и режиссерских проектов.

Да, он любил красиво жить, красиво одеваться.

У нас дома были 2 гардеробных. Мишина ничуть не меньше моей. Он вообще был очень классным мужчиной. С ним было интересно всю жизнь. По крайней мере мне. И Наташе, судя по всему.

Дружил с молодыми, все друзья лет на 20 были его моложе. И на свой возраст никогда себя не чувствовал и не выглядел. Бильярд любил очень сильно, занимался боксом, плавал всю жизнь.

Только после инсульта он перестал ходить в бассейн. А до этого не было дня, чтобы он не ходил в свой любимый бассейн «Чайка».

Это было его любимое занятие. Когда «Чайка» закрывалась, он ходил в «Лужники», но своим бассейном считал именно «Чайку».

И на похоронах, кстати, его инструктор из «Чайки» был.

Проститься с Михаилом Михайловичем пришли дочери, бывшие жены и около 15 друзей.Фото: Иван МАКЕЕВ

- Жаль, что коллег было мало…

- Мы с Наташей никого особо и не звали, потому что коллегам Миши уже хорошо за 60, они в группе риска. Плюс за день до прощания в крематории нас предупредили, что из-за пандемии мы должны ограничиться семейным кругом. Поначалу не разрешали даже гроб открыть для прощания...

- А где похоронят Михаила Михайловича?

- На Новодевичьем кладбище, рядом с его мамой и бабушкой. Это была его последняя воля, он там давно себе место приготовил.

- Что с ним все- таки случилось? В прессе писали про коронавирус…

- Да, и онкологию выдумали. Это неправда. Он умер от последствий инсульта.

Три года назад его разбил инсульт, за полтора года врачи его хорошо восстановили, он и ходил, общался. А потом возраст взял свое. Понимаете, у него был очень сильный инсульт. В последние месяцы ему становилось все хуже и хуже.

Пишут, что две жены ухаживали за ним. Я не все время была рядом, три раза в неделю приезжала. А вот Наталья Васильевна так за Мишей ухаживала, я вам передать не могу. Она не жалела денег на его лечение. Все эти годы он был под ее чутким надзором. А я присутствовала, как друг. Наталье Васильевне низкий поклон, что она настолько достойно все довела до конца. Я не видела такого отношения к мужчине, как Наталья Васильевна относилась к Михаил Михайловичу.

Она говорит: «Для меня Миша был, как послание... Как манна небесная...»

Две дочери Михаила Кокшенова — в синем платке Мария и рядом с ней Алевтина.Фото: Иван МАКЕЕВ

- А с дочками Кокшенова вы дружите?

- Нет, не общаюсь, жизнь штука сложная... И общаться нам с его детьми или нет, зависело от Михаила Михайловича. Да, у него есть дочка Алевтина... Ничего не могу про нее сказать. А есть законная дочка — Марья Михайловна Кокшенова, от первого брака.

Марья - просто вылитый Михаил Михайлович. Скромнейшая девушка, красавица. И ее мама тоже потрясающая женщина. Мы немного поговорили на похоронах, обменялись телефонами, будем общаться.

- У вас какие — то подарки остались от Михаила Михайловича?

-Конечно. Две квартиры. Но никакой дележке это не подлежит, эти подарки Миша сделал мне еще при жизни. И вообще никакой дележки наследства не будет, Миша со всеми разобрался, никого не обидел.

КСТАТИ

Аркадий Инин: Он был умным, но приходилось надевать маску Иванушки-дурачка

- Миша был умным мужиком, но для кино ему приходилось надевать эту маску «Иванушки -дурачка». И она ему очень удавалась и к сожалению, режиссеры только эту краску в нем и видели.

Не могу сказать, что он переживал по этому поводу, его устраивала эта ниша, которую он занимал, - говорит «КП» друг Кокшенова драматург Аркадий Инин. - Несмотря на раздолбайскую внешность, он был серьезный деловой человек и не только в плане творчества, параллельно он обувным бизнесом занимался. Помню, подарил мне на юбилей две пары итальянских ботинок. До сих пор их ношу.

По словам Инина, Кокшенов входил в ближний круг легендарного актера Олега Даля, который в кинотусовке слыл очень закрытым нелюдимым человеком. Добродушная улыбка Михаила Михайловича открывала любые двери.

- С Далем они играли в фильме «Женя, Женечка и Катюша». Там же Миша познакомился с Булатом Окуджавой, который подарил ему свою книгу с подписью: «Хорошо замаскированному интеллигенту». Это очень точная формулировка личности Кокшенова, - вспоминает друга Аркадий Инин. - Последний раз мы с Мишей виделись три года назад.

Потом случился инсульт и он попросил, чтобы мы к нему не приезжали. Ну как всякий актер, как Саша Белявский, как Наташа Гундарева — все они говорили одно и тоже : «Если нужна будет помощь, скажем. А приходить, смотреть на нас больных, не надо».

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