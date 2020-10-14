Последние новости о конфликте в Нагорном Карабахе на 14 октября 2020: что происходит на границе Армении и Азербайджана

Мы собрали последние новости о конфликте в Нагорном Карабахе на 14 октября 2020 года Фото: REUTERS

Сайты и форумы военных ведомств Армении и Азербайджана стали меньше хвалиться своими ратными подвигами. А после того, как на второй день перемирия президент Азербайджана Ильхам Алиев деликатно озвучил желание включить в переговорный процесс Турцию, о том же на четвертые сутки перемирия заявила официальная Анкара.

МИРОВАЯ НЕ ПОХОЖАЯ НА МИР

"Минувшие сутки общая обстановка на линии фронта в Агдере-Агдамском и Физули-Гадрутском направлениях оставалась напряженной.

В результате действий, предпринятых Азербайджанской Армией, на разных направлениях фронта были уничтожены и выведены из строя большое количество живой силы, три РСЗО БМ-21 «Град», один ЗРК «Тор-М2КМ», одна ЗСУ-23-4 «Шилка», две БМП-2, три пушки 2А36 Гиацинт-B, одна зенитная пушка КС-19, одна гаубица-пушка Д-20, три БПЛА, а также несколько единиц автомобильной техники противника", - сообщает Минобороны Азербайджана.

Официальный Баку обвиняет Ереван в несоблюдении гуманитарного перемирия.

"В ходе боевых действий личный состав, занявший позиции на оборонительном участке 5-го горнострелкового полка вооруженных сил Армении, был уничтожен, живая сила 1-го мотострелкового полка численностью до одной роты был заманен в засаду, передвигающаяся автомобильная техника была уничтожена. Колонна автомобильной техники 4-го мотострелкового полка, передвигающаяся в Аскеранском направлении, и группа добровольцев, двигавшаяся с населенного пункта Сисиан в Армении в направлении оккупированных территорий Азербайджана, были уничтожены огневым ударом.", - перечисляют азербайджанские военные.

Также они предупредили своих читателей, что от имени Минобороны Азербайджана открыты поддельный Telegram канал и аккаунт в Instagram.

НАРОДНЫЙ КАРАБАХ ОПОЛЧИЛСЯ

Нагорный Карабах превращается в Народный Карабах. Уже на официальной основе формируются и вооружаются народные ополчения, бойцы которых получают обмундирование, провизию и оружие. О ратных подвигах и достижениях военные Армении не сообщают.

Обложки сайтов заняли виды старинного храма 13-го века в Шуши, что получил разрушения. Напомним, оттуда вынесли раненых военных журналистов Юрия Котенка, Левона Арзанова и Армана Сагателяна. Журналисты получили осколочные ранения, но были вовремя эвакуированы и прооперированы в Ереване. Сейчас их жизнь уже вне опасности.

Официальный представитель Минобороны Армении Шушан Степанян сообщила, что по поручению Председателя Следственного комитета Армении в отношении руководства Азербайджана возбуждены уголовные дела "по фактам развязывания и ведения агрессивной войны".

А ТУРЦИЯ ХОЧЕТ БЫТЬ ЧЕТВЕРТОЙ

Турция выступила с предложением провести четырехсторонние переговоры по ситуации в непризнанном Нагорном Карабахе.

"Поскольку Россия находится на стороне Армении, а мы, Турция, поддерживаем Азербайджан, давайте встретимся вчетвером, чтобы обсудить решение этих проблем", - предложил официальный представитель Турции Ибрагим Калын.

Напомним, 9 октября в Москве состоялись переговоры азербайджанского и армянского министров иностранных дел. Баку и Ереван договорились о прекращении огня и обмене телами погибшими и пленными с полудня 10 октября. Последние четыре дня стороны продолжали наносить друг другу невосполнимый вред, уничтожили несколько домов в Степанакерте.

Взаимные обвинения в эскалации конфликта звучат и сейчас.