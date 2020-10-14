«Возраст - не помеха быть модной и подтянутой»: Юлия Меньшова - о плюсах карантина и маме из «Простоквашино»

Подпись — Этой осенью в социальных сетях обсуждают обновленный образ Юлии Меньшовой. Фото: Личный архив

В социальных сетях этой осенью обсуждают обновленный образ Юлии Меньшовой. Новая прическа, оправа очков сделали актрису еще больше похожей на ее героиню – маму из мультфильма «Простоквашино», которую озвучивает Меньшова. В октябре на YouTube вышла новая (уже 34-я) серия, скоро очередная премьера. Мы поговорили с Юлией Меньшовой о жизни и работе в новые карантинные времена.

-Ваша мама из «Простоквашино» в идеальной форме - стройная, моложавая. Не возникало ощущения, что слишком она идеальная женщина? Какие её черты сближают с реальной мамой двух детей 21 века?

- С реальной работающей мамой 2-ух детей из 21 века маму дяди Фёдора сближает, как минимум, наличие няни. А также постоянная связь со своими чадами посредством различных гаджетов. Да и столь прекрасный внешний вид мамы дяди Фёдора - в целом тоже вполне в сегодняшних трендах.

Женщины стали за собой следить, как никогда раньше. И даже возраст никому не помеха быть модной и подтянутой. Но я бы, кстати, не назвала маму дяди Фёдора идеальной женщиной, недостатки у неё всё же имеются. Например, она частенько импульсивна и довольно непоследовательна. И уж слишком рассчитывает на раннюю самостоятельность собственных детей, уделяя им не слишком много внимания. Меня как раз это слегка смущает, а не её внешние идеальные формы.

«А вот и мама из Простоквашино, которую озвучивает Юлия Меньшова». Кадр предоставлен пресс-службой Киностудии «Союзмультфильм».

- Зрители, которым «слегка за сорок», новые серии мультфильма смотрят и ворчат, что в их детстве всё было иначе, лучше... Это иллюзии, характерные для всех сфер жизни?

- Уверена, что да. В детстве, как известно, и «деревья были большими». И конфеты - слаще. Ностальгия всегда с трудом сопрягается с реальностью. Но я знаю, что новое поколение малышей с огромным удовольствием смотрит сериал про Простоквашино, а сюжетная идея истории дяди Фёдора, Шарика и Матроскина была столь обаятельна, что лично мне было чрезвычайно приятно узнать, что она получит продолжение. Кроме того, к производству этого сериала киностудия «Союзмультфильм» привлекла молодых аниматоров и новые современные технологии. И я счастлива, что киностудия, которая долгие годы была вообще-то нашим национальным достоянием, теперь вновь обрастает молодыми специалистами. Мне кажется важным, чтобы все мы и прежде всего - дети, могли смотреть именно наши мультики, и гордиться нашими талантами, которых у нас и сегодня немало.

- Телевизор многие теперь не смотрят. Все - в интернете. Когда в вашем доме включают телевизор?

- В моём доме телевизор фактически не включается уже много-много лет. Лично я «пасусь» исключительно в интернете, который даёт возможность выбора просмотра материалов, в соответствии с моими пристрастиями и без чётких временных привязок. Разница между YouTube и телевидением практически стёрлась. Если и есть особенности, то, пожалуй, только стилистические. Даже вопросы организации и финансирования интернет-шоу раньше ложились на плечи тех, кто их и производил, а сегодня в YouTube «заходит» всё больше крупных производящих корпораций. В общем, происходит мощная миграция. И непосредственно телевизор с чёткой программой передач актуален уже только для людей старше 65-70 лет. Да и они уже постепенно осваивают механизмы смотрения в интернете.

- Впервые столкнулись с ситуацией, когда рабочий процесс не предсказуем, не зависит от вас? Или были периоды ещё страшнее?

- Если вы имеете в виду коронавирус, то да, он очень повлиял на сферу моей работы. С марта по август не было ни одного спектакля в театрах, и как вы понимаете, в нашей профессии «удалёнка» невозможна. Да и сейчас мы все играем спектакли, но живём, как на вулкане: отменяются гастроли, постоянно меняются правила посещения театров и, в общем-то, мы все в тревоге ждём, не закроют ли вообще все площадки? По массовым мероприятиям рост заболевших ударит в первую очередь. Бывало ли страшнее? Я никогда не сравниваю. Времена не выбирают. Я живу каждым днём. Не оглядываюсь назад и не загадываю вперёд. Но я оптимист по натуре и верю, что мы преодолеем и эти трудности. Потому, что трава всегда прорастает даже сквозь асфальт. Но период сейчас непростой. Что же - надо набраться терпения. И как говорит китайская пословица, «делай что дОлжно, и будь что будет».

Юлия рассказала, что в ее доме телевизор не смотрят уже много лет. Фото: Личный архив

- Теперь люди реже выходят из дома. Общаются с близкими по телефону, в мессенджерах. Кино, спектакли смотрят в интернете. Как найти плюсы в этом новом образе жизни? Какие плюсы нашли Вы, и самый жирный минус?

- Плюсы в том, что за карантин я нашла и прослушала как раз в интернете невероятно много интереснейших лекций, что я начала сама писать материал, до которого никак не доходили руки, что моя семья была рядом со мной, что мы проводили много времени все вместе, и что вообще это была пауза, которую в обычной жизни мы никогда бы себе не позволили. А паузы, вообще-то, полезны. Минусы... В тревожном и неопределённом будущем. Это всегда угнетает. Но я стараюсь не сосредотачиваться на минусах, в принципе. Потому что верю, что это не новый образ жизни, а временный. Да, пока это время затягивается. Но всё-таки мы справимся. И вернёмся к привычным нам всем радостям. И возможно, будем их острее чувствовать. И даже больше ценить.

- Кажется, что ваша стрижка в октябре и оправа ещё больше сделала вас похожей на маму Дяди Фёдора. Вы часто обновляете гардероб? Покупаете вещи в интернет-магазине или любите ходить по магазинам?

- Новая оправа, безусловно! Я даже написала пост об этом в Instagram. Впрочем, оправа эта у меня далеко не единственная. Так что, наше сходство с мамой дяди Фёдора будет не столь постоянным. Гардероб свой меняю время от времени как и всякая женщина. И в магазины захаживаю. И интернет-покупки бывают весьма удачными. В этом смысле, я часто думаю о том, насколько удобной стала жизнь. Я вот даже ремонт квартиры сделала три года назад гораздо легче, чем это бывало раньше. Потому что не шерстила все магазины подряд, выстаивая в пробках. А точно находила то, что мне нужно в интернете, откладывала в бронь, и за субботу-воскресенье успевала объездить все намеченные адреса, чтобы посмотреть, пощупать руками и убедиться, правильный ли был выбор. Нарадоваться не могла тому - насколько этот подход экономил моё время.