Путин сделал жест в сторону Украины

Президент России Владимир Путин в Ново-Огареве во время совещания с правительством РФ в формате видеоконференции. Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

«ЭПИВАККОРОНА» СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ

- Начать я хотел бы с приятной информации - новосибирский центр «Вектор» зарегистрировал сегодня вторую российскую вакцину против коронавируса – «ЭпиВакКорона», - заявил Владимир Путин, открывая совещание с членами правительства. - Насколько я знаю, у нас на подходе еще третья вакцина – центра имени Чумакова Российской академии наук.

Вице-премьер Татьяна Голикова подтвердила, что ситуация с вакцинами движется вполне успешно.

- Сегодня центром «Вектор» получено регистрационное удостоверение, - добавила она. - Клинические исследования проводились на ста добровольцах. В отличие от первой российской вакцины «Спутник V», которая является векторной, то есть произведенной на основе аденовируса, новая вакцина создана на основе одной из перспективных синтетических платформ. Является пептидной вакциной, состоит из искусственно синтезированных коротких фрагментов вирусных белков – пептидов, через которые иммунная система обучается и в дальнейшем распознает и нейтрализует вирус.

Пользуясь случаем, Голикова доложила о борьбе с коронавирусом в стране.

- Ситуация в России, хотя и достаточно напряжённая и сложная, но тем не менее она находится под контролем, - заверила она президента. - По состоянию на конец прошлой рабочей недели, в 38 регионах наблюдался рост заболеваемости, в 29 ситуация нестабильная, в 18 мы фиксируем стабилизацию заболеваемости, при этом в 8 регионах - на относительно высоких уровнях.

Вице-премьер Татьяна Голикова подтвердила, что ситуация с вакцинами движется вполне успешно. Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

ЧТО ЕЩЕ ДОЛОЖИЛА ГОЛИКОВА

- В регионах, где отмечается значительный рост, недостаточно реализуются санитарно-противпидемические мероприятия, в том числе отсутствовал контроль за соблюдением масочного режима в общественных местах и на транспорте, не были введены ограничения на проведение массовых мероприятий.

- В регионах с низкой заболеваемостью отмечается максимальное применение всех противоэпидемических мероприятий с контролем за их исполнением.

- В Чечне и Татарстане, где установлен жесткий контроль за ношением масок, заболеваемость составляет менее единицы на сто тысяч населения.

- В России снизилась заболеваемость коронавирусом среди школьников, но возросла среди людей старше 30 лет.

- За последнюю рабочую неделю отмечено увеличение бессимптомных и легких форм инфекций с 32 до 39% соответственно. Отмечается снижение госпитализаций лиц с острыми респираторными проявлениями с 35,% до 32,6.

РОССИЮ ЖДЕТ РЕКОРДНЫЙ УРОЖАЙ

Еще одним докладчиком на горячую тему был глава минсельхоза Дмитрий Патрушев, и у него тоже были хорошие новости. Урожай зерновых нынешнего коронавирусного года обещает стать вторым по результативности в российской истории - по предварительным данным он превысит 125 миллионов тонн.

- В 2020 году ориентир по экспорту установлен на уровне 25 миллиардов долларов, на текущий момент мы уже перешагнули показатель в 20 миллиардов, - доложил министр. - Несмотря на пандемию, в этом году открыты новые рынки для 18 товарных позиций российского производства. Всего мы имеем возможность поставок в 160 стран.

Путин напомнил, что срока действия программы льготной ипотеки под 6,5% истекает 1 ноября, но эта мера настолько хорошо пошла у граждан и так сказалась на строительном комплексе, что неплохо бы ее и продлить.

- Давайте продлим эту льготу хотя бы до середины следующего года, как вы думаете? - обратился он к премьеру Михаилу Мишустину, который возражать не стал.

- Эта программа стала одной из самых успешных антикризисных мер, выдано более 220 тысяч кредитов на 630 миллиардов рублей, - обосновал идею премьер. - В целом сейчас на программу приходится более 90% всех выдач на новостройки.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в Доме правительства РФ во время совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства РФ в режиме видеоконференции. Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС

УКРАИНЕ ПРИОТКРЫЛИ ДВЕРЬ

Жест доброй воли на этом совещании был сделан и в адрес украинского бизнеса. Мишустин предложил, а Путин согласился снять санкции и допустить на российской рынок несколько украинских компаний. В их число попали "Брацлав", Барский машиностроительный завод и Рубежанский картонный комбинат. О подобных шагах его просил во время очной встречи украинский политик Виктор Медведчук.

- Мы всегда готовы к восстановлению полноформатного взаимодействия с Украиной, - заявил Путин. - Давайте будем считать, что это первый шаг и жест доброй воли с нашей стороны.

КОМУ ПУТИН ОТКРЫЛ РОССИЙСКИЙ РЫНОК

Три украинских компаний, с которых снимут российские санкции:

Барский машиностроительный завод находится в Винницкой области и производит котлы центрального отопления, линии по розливу алкоголя и безалкогольных напитков.

Компания "Брацлав" тоже находится в Винницкой области и выпускает сельхозтехнику, доильные аппараты, продукцию для ферм.

Рубежанский картонно-тарный комбинат расположен в Луганской области Украины. Он один из крупнейших на Украине производителей гофрокартона и тары из него.