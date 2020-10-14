Американцы наградили Тихановскую. Теперь она - «их проект». А ведь могла отказаться

Светлана Тихановская не могла не знать и не понимать, за что ее наградили Фото: REUTERS

Вместе с белорусской оппозиционеркой, премию имени Джона Маккейна американского Международного республиканского института получил заодно и «весь белорусский народ» - так было сказано во время церемонии. У премии в этом году были и другие лауреаты, например, организаторы погромов в Гонконге. Официально, премия вручается «за строительство демократии». Как это выглядело в реальности мы видели: что в Гонконге, что в Минске, спасибо телевидению и интернету.

Хотя, комментируя получение премии, Светлана Тихановская несколько противоречила картинке с уличных протестов:

- Насилие должно прекратиться, и должен начаться мирный переход к свободной Беларусь. Это наша обязанность и единственный путь вперед – заявила она.

Самое парадоксальное, что за сутки до вручения этой премии, Светлана Тихановская выдвинула ультиматум Александру Лукашенко, пригрозив массовыми стачками и перекрытием дорог в Белоруссии, поэтому о прекращении насилия можно даже не мечтать. Тем более, если к «каляровой революции» подключалась такая известная организация, как Международный республиканский институт, который заслужено подозревают в финансировании десятка госпереворотов еще со времен «Холодной войны». Казалось бы, противостояние двух сверхдержав закончилось лет 30 назад, а чутким и отзывчивым американцам все нет покоя и всегда есть дело до чужих проблем.

Не случайно, этот Международный республиканский институт с 2015 года находится в так называемом «патриотическом стоп-листе» и его деятельность в России признана нежелательной.

Да и имя покойного сенатора Маккейна, в честь кого названа премия, знаковое. Другого такого влиятельного и убежденного русофоба было трудно сыскать.

Любопытно, что размер премии нигде не оглашается, и это не случайно. Теперь в белорусскую оппозицию можно вливать практически любые суммы, ссылаясь на премию от некоммерческого американского института. Очень удобно.

Кстати, Светлана Тихановская не могла не знать и не понимать, за что ее наградили. У нее было поле для маневра. И белорусские власти оказались бы в очень неудобном положении, если бы Тихановская от премии отказалась, разом перечеркнув все домыслы о том, что ее танцует Запад. Но, конечно, кураторы не позволили. Не для того ее превратили в аватар белорусской оппозиции. Как известно, в этой игре «пассажир едет до кольца».